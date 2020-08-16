Bruno Covas admite que São Paulo pode cancelar São Silvestre 2020

O prefeito Bruno Covas (PSDB-SP) admitiu a possibilidade de cancelamento da São Silvestre 2020. ?Se fosse hoje, não poderia ocorrer.

Fica ao organizador privado o risco de esperar o dia 31 de dezembro. Já deixamos claro que a situação precisa mudar para que a Prefeitura possa autorizar um evento como esse?, afirmou.

A Fundação Cásper Líbero, organizadora da prova, diz que está estudando alternativas e deve anunciar a decisão na próxima semana. Se a São Silvestre for cancelada, será a primeira vez na história que a corrida de rua não será disputada desde sua criação, em 1925.