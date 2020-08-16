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Bruno Covas admite que São Paulo pode cancelar São Silvestre 2020

'Já deixamos claro que a situação precisa mudar para que a Prefeitura possa autorizar um evento como esse?, afirmou o prefeito da Capital paulista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2020 às 10:33

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 10:33

O queniano Kibiwott Kandie foi o campeão da São Silvestre de 2019
O queniano Kibiwott Kandie foi o campeão da São Silvestre de 2019 Crédito: Reprodução | TV Globo
O prefeito Bruno Covas (PSDB-SP) admitiu a possibilidade de cancelamento da São Silvestre 2020. ?Se fosse hoje, não poderia ocorrer.
Fica ao organizador privado o risco de esperar o dia 31 de dezembro. Já deixamos claro que a situação precisa mudar para que a Prefeitura possa autorizar um evento como esse?, afirmou.
A Fundação Cásper Líbero, organizadora da prova, diz que está estudando alternativas e deve anunciar a decisão na próxima semana. Se a São Silvestre for cancelada, será a primeira vez na história que a corrida de rua não será disputada desde sua criação, em 1925.

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