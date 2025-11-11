Tristeza

Bortoleto agradece torcida e desabafa: 'Não completar foi uma dor enorme'

A próxima corrida da Fórmula 1 acontece em 23 de novembro, em Las Vegas (EUA). Bortoleto é o 19ª na classificação da temporada, com 19 pontos

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 12:10

Gabriel Bortoleto lamenta o seu acidente no Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, no último domingo (09) Crédito: DiaEsportivo/Folhapress

Gabriel Bortoleto agradeceu à torcida presente no GP de São Paulo de Fórmula 1 e voltou a lamentar o abandono logo na primeira volta em Interlagos.

O QUE ELE FALOU

"Pilotar em frente ao meu país não se compara a nada que já tinha vivido antes, a paixão a alegria a torcida, tudo literalmente tudo é incrível" Gabriel Bortoleto, em postagem no Instagram.

Não conseguir completar a corrida em frente a vocês foi uma dor enorme, pois sempre foi um sonho de criança meu correr em casa. Mas tenho certeza que isso vai me tornar um piloto mais forte.

Gabriel Bortoleto no GP de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, no último domingo (09) Crédito: Fotoarena/Folhapress

A próxima corrida da Fórmula 1 acontece em 23 de novembro, em Las Vegas (EUA). Bortoleto é o 19ª na classificação da temporada, com 19 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta