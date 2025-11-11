Home
>
Mais Esportes
>
Bortoleto agradece torcida e desabafa: 'Não completar foi uma dor enorme'

Bortoleto agradece torcida e desabafa: 'Não completar foi uma dor enorme'

A próxima corrida da Fórmula 1 acontece em 23 de novembro, em Las Vegas (EUA). Bortoleto é o 19ª na classificação da temporada, com 19 pontos

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 12:10

Gabriel Bortoleto lamenta o seu acidente no Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, no último domingo (09)
Gabriel Bortoleto lamenta o seu acidente no Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, no último domingo (09) Crédito: DiaEsportivo/Folhapress

Gabriel Bortoleto agradeceu à torcida presente no GP de São Paulo de Fórmula 1 e voltou a lamentar o abandono logo na primeira volta em Interlagos.

Recomendado para você

A próxima corrida da Fórmula 1 acontece em 23 de novembro, em Las Vegas (EUA). Bortoleto é o 19ª na classificação da temporada, com 19 pontos

Bortoleto agradece torcida e desabafa: 'Não completar foi uma dor enorme'

Circuito Sesc de Corridas 2025 vai acontecer nas cidades de Aracruz, Vitória e Guarapari, nos dias 16, 23 e 30 de novembro

Inscrições para circuito de corridas em três cidades do ES estão abertas

Os barcos +Bravissimo e Mariscal garantem títulos em regatas especiais e reforçam a potência da vela capixaba

Capixabas conquistam pódios no 56° Circuito Rio de Vela

  • O QUE ELE FALOU

"Pilotar em frente ao meu país não se compara a nada que já tinha vivido antes, a paixão a alegria a torcida, tudo literalmente tudo é incrível" Gabriel Bortoleto, em postagem no Instagram.

Não conseguir completar a corrida em frente a vocês foi uma dor enorme, pois sempre foi um sonho de criança meu correr em casa. Mas tenho certeza que isso vai me tornar um piloto mais forte.

Gabriel Bortoleto no GP de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, no último domingo (09)
Gabriel Bortoleto no GP de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, no último domingo (09) Crédito: Fotoarena/Folhapress

A próxima corrida da Fórmula 1 acontece em 23 de novembro, em Las Vegas (EUA). Bortoleto é o 19ª na classificação da temporada, com 19 pontos.

Leia mais

Imagem - Norris vence GP Brasil e se aproxima do título; Bortoleto bate na 1ª volta

Norris vence GP Brasil e se aproxima do título; Bortoleto bate na 1ª volta

Imagem - Bortoleto é 5º em primeiro treino da Fórmula 1 em Interlagos e Norris lidera

Bortoleto é 5º em primeiro treino da Fórmula 1 em Interlagos e Norris lidera

Imagem - Autódromo no RJ custará R$ 1,3 bi e promete capacidade para 120 mil pessoas

Autódromo no RJ custará R$ 1,3 bi e promete capacidade para 120 mil pessoas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Fórmula 1 Corrida Corrida de rua

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais