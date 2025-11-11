Bortoleto agradece torcida e desabafa: 'Não completar foi uma dor enorme'

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 12:10
Gabriel Bortoleto agradeceu à torcida presente no GP de São Paulo de Fórmula 1 e voltou a lamentar o abandono logo na primeira volta em Interlagos.
"Pilotar em frente ao meu país não se compara a nada que já tinha vivido antes, a paixão a alegria a torcida, tudo literalmente tudo é incrível" Gabriel Bortoleto, em postagem no Instagram.
Não conseguir completar a corrida em frente a vocês foi uma dor enorme, pois sempre foi um sonho de criança meu correr em casa. Mas tenho certeza que isso vai me tornar um piloto mais forte.
A próxima corrida da Fórmula 1 acontece em 23 de novembro, em Las Vegas (EUA). Bortoleto é o 19ª na classificação da temporada, com 19 pontos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o