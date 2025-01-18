Your browser does not support the audio element. Sentindo na Pele - beach tennis: conheça um dos esportes que mais crescem no ES

O repórter Vinícius Lima foi até a Arena V3, na praia de Itaparica, em Vila Velha, para conhecer um dos esportes que mais crescem no Espírito Santo: o beach tennis . Na arena, o atleta número 2 do Estado e instrutor Raphael Borges conversou com a nossa equipe e desmistificou informações como origem e ascensão da modalidade, quem pode praticar e o quanto precisa investir para iniciar a prática neste verão.

Origem e crescimento do esporte

O beach tennis é um esporte que nasceu de uma mistura do tênis tradicional, vôlei de praia e ainda o badminton, sendo criado nos anos 80, na província de Ravenna, na Itália. Em 1996 o esporte começou a se profissionalizar e, segundo a Federação Internacional de Tênia (ITF), atualmente mais de 1,8 milhões de pessoas são adeptas da modalidade em todo o planeta. A modalidade chegou ao Brasil em 2008, no estado do Rio de Janeiro.

Desde então, o esporte se expandiu para outras cidades litorâneas brasileiras, incluindo o Espírito Santo. De acordo com a ITF, o Brasil junto com a Itália são as maiores forças do mundo no beach tennis. "Primeiro se jogava com raquete de tênis, aí depois foram vindo algumas marcas em 2009, 2010... e o pessoal começou a fabricar raquetes próprias para o Beach Tennis, mas ainda em poucos lugares. Agora, a gente vê o crescimento, principalmente depois da pandemia, em 2021 e 2022", disse Raphael.

Onde e quem pode praticar?

Clubes oferecem o beach tennis como opção à falta de uma praia, por exemplo Crédito: Divulgação Centro Esportivo Enseada

Segundo o atleta e instrutor, só no município de Vila Velha já existem cerca de 80 quadras de beach tennis, e esse número se multiplica ainda mais se contarmos toda o Estado, não só na Grande Vitória. Atualmente, o esporte não é mais praticado nos areias das praias, mas também em espaços fechados, como é o próprio caso do centro de treinamento V3. No site Beach Tennis Brasil , você consegue localizar a quadra mais próxima de você e o esporte pode ser para qualquer faixa etária e gênero.

O esporte pode ser para qualquer faixa etária e gênero. "O esporte é muito inclusivo. Homens, mulheres, crianças, idosos... A gente tem aluno de 6, 7 anos que joga com o avô que tem 70 anos. É um esporte muito democrático, eu e muito fácil de aprender, muito rápido. Você nunca teve contato com raquete e com duas, três aulinhas, você já consegue brincar com seus amigos", disse Raphael.

Quais os equipamentos necessários e investimento médio?

Na maioria de escolinhas e centros de treinamento, o investimento será com base na matrícula e mensalidade, não sendo preciso comprar adereços individuais como raquetes e bolinhas. Além disso, roupas leves e de academia são as recomendadas para a prática do beach tennis. "Só tem que investir a força de vontade, porque aqui a gente já tem tudo. Já tem raquete, tem bolinha... Só trazer sua água, protetor solar e vim pro 'play'. Se for a noite, nem de protetor precisa", brincou o professor.

Vinicius Lima (à esquerda), repórter de A Gazet, recebeu dicas do atleta e instrutor Raphael Borges Crédito: Carlos Alberto Silva