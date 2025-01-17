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Elite do surfe

Globo renova com a WSL para transmissão do Mundial de surfe até 2028

O Sportv vai exibir ao vivo todas as baterias das etapas da Championship Tour, que reúne a elite da modalidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jan 2025 às 13:19

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 13:19

A Globo renovou com a World Surf League (WSL) para a transmissão do Mundial de Surfe e de outras competições da organização até 2028.
Filipe Toledo vem se firmando como um dos maiores nomes da atualidade no Surfe Brasi
A Globo renovou com a World Surf League (WSL Crédito: Thiago Diz/World Surf League
O Sportv vai exibir ao vivo todas as baterias das etapas da Championship Tour, que reúne a elite da modalidade. O canal ainda fará ampla cobertura do evento em seus programas e nas redes sociais. Na TV Globo também haverá cobertura das competições tanto nos telejornais quanto nos programas esportivos.
Além do Championship Tour, o pacote contempla a exibição de outros três eventos organizados pela WSL: Challenger Series (espécie de Série B), Longboard World Championships (Mundial de longboard) e Big Wave (competição de ondas gigantes.
"Estamos muito felizes em renovar a parceria com a WSL e garantir que o público possa seguir acompanhando a modalidade que vem, a cada ano, conquistando mais fãs no Brasil. É um esporte que tem atletas brasileiros como expoentes, tanto no masculino quanto no feminino, e ficamos muito orgulhosos em fazer parte desse movimento, fomentando e seguindo ao lado dos atletas e do esporte", disse Eduardo Gabbay, Diretor de Canais Esportivos da Globo.
A temporada 2025 da WSL começará no próximo dia 27 de janeiro, em Pipeline, no Havaí. Além de Tatiana Weston-Webb, no feminino, o Brasil terá, no masculino, Filipe Toledo, Italo Ferreira, João Chianca, Yago Dora, Samuel Pupo, Ian Gouveia, Alejo Muniz, Miguel Pupo, Edgard Groggia e Deivid Silva.
Já Gabriel Medina está fora da temporada. Ele precisou passar por uma cirurgia no começo deste ano, após lesionar o tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo.

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