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"Inesquecível"

Capixaba completa ultramaratona de 240 km entre Minas Gerais e São Paulo

André Cribari superou desafios extremos na BR-135+, um dos percursos mais difíceis do Brasil, e conquistou a sexta colocação geral entre competidores de 14 países
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

16 jan 2025 às 14:54

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 14:54

Cribari terminou a prova em 41 horas, conquistando a sexta colocação geral e sendo o terceiro melhor brasileiro entre atletas de 14 países
Cribari terminou a prova em 41 horas, conquistando a sexta colocação geral e sendo o terceiro melhor brasileiro entre atletas de 14 países Crédito: André Cribari
No coração do Brasil, o capixaba André Cribari, atleta amador, vem desafiando os próprios limites e conquistando feitos impressionantes no mundo das ultramaratonas. Há dez anos no universo das corridas, seis deles dedicados aos desafios de longa distância, ele se destacou recentemente ao completar a BR-135+, uma prova de 240 km, considerada uma das mais difíceis do país.

A BR-135+: uma prova monumental

Realizada em parte do icônico Caminho da Fé, a BR-135+ celebrou sua 20ª edição em 2024. O percurso, que conecta cidades do interior de Minas Gerais e São Paulo até Aparecida, é famoso pela altimetria desafiadora, com elevações que somam 7.500 metros, o equivalente a quase oito vezes a altura do Mestre Álvaro, referência capixaba com 1.000 metros de altitude.
Cribari terminou a prova em 41 horas, conquistando a sexta colocação geral e sendo o terceiro melhor brasileiro entre atletas de 14 países. Apesar de um percurso acidentado, onde correu 20 km a mais devido a um erro no trajeto e perdeu mais de 4 horas tentando desatolar o carro de apoio, ele manteve o foco e cruzou a linha de chegada com um resultado expressivo.
"Foi uma experiência que provou minha resiliência. Mesmo com as adversidades, consegui completar a prova e viver algo extraordinário", relata.
Capixaba completa ultramaratona de 240 km entre Minas Gerais e São Paulo -

Disciplina e determinação

A rotina de André reflete a dedicação de um verdadeiro ultramaratonista. Ele treina de 5 a 6 vezes por semana, com sessões mais intensas aos fins de semana, que chegam a incluir corridas de até 60 km. Além disso, ele conta com o suporte de uma nutróloga, um fisioterapeuta e um trabalho de fortalecimento em academia para garantir um bom desempenho.
"Como atleta amador, preciso equilibrar o trabalho, os compromissos familiares e os treinos. É uma vida de muita disciplina e sacrifícios, mas a sensação de cruzar a linha de chegada faz tudo valer a pena", afirma.
André e sua equipe de apoio
André celebrou a conclusão do desafio com a equipe de apoio dele Crédito: André Cribari

Outros feitos marcantes

Em fevereiro de 2024, André também brilhou na prova de 24 horas em Indaiatuba, São Paulo. Nesse formato, os atletas percorrem um circuito de 2 km durante 24 horas, e vence quem acumular a maior distância. Cribari completou 206 km e garantiu o segundo lugar geral.
"Essas provas são uma prova física e mental. Você precisa estar preparado não só para correr, mas para lidar com as adversidades do percurso, o cansaço extremo e o desgaste emocional", explica.

O extraordinário

Quando questionado sobre o que o motiva a enfrentar desafios tão intensos, André é enfático: "É uma jornada para viver o extraordinário. Mas o caminho até lá é árduo. Você precisa renunciar a muitas coisas para alcançar seus objetivos. Quando finalmente cruza a linha de chegada, percebe que todo o sacrifício valeu a pena."
Realizada em parte do icônico Caminho da Fé, a BR-135+ celebrou sua 20ª edição em 2024
Realizada em parte do icônico Caminho da Fé, a BR-135+ celebrou sua 20ª edição em 2024 Crédito: André Cribari
Com uma trajetória inspiradora, André Cribari segue como exemplo de determinação e superação, mostrando que é possível conciliar a vida profissional, pessoal e a paixão pelas ultramaratonas. Em cada prova, ele reafirma o lema de que os limites existem para serem superados.

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