Veja como evitar as lesões ortopédicas no beach tennis

O beach tennis pode ser praticado de maneira segura Crédito: Imagem: Master1305 | Shutterstock

O beach tennis é um esporte praticado em uma quadra de areia, geralmente à beira-mar, que combina elementos de tênis, vôlei de praia e badminton. Nele, jogadores utilizam raquetes específicas e uma bola semelhante à de tênis, mas com menor pressão, para disputar partidas em duplas ou individuais.

Essa atividade física tem se tornado cada vez mais popular no Brasil, especialmente no verão. De 2021 para 2023, o número de praticantes de tênis de praia no país quase triplicou: de 400 mil para 1,1 milhão, segundo a Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Além de ser uma atividade divertida e dinâmica, o beach tennis oferece diversos benefícios para a saúde, como o fortalecimento muscular, especialmente das pernas e do core, melhora da coordenação motora, aumento da resistência cardiovascular e queima de calorias. A prática ao ar livre também favorece a absorção de vitamina D e reduz o estresse, promovendo o bem-estar físico e mental.

Riscos de lesões no beach tennis

Apesar dos benefícios, médicos ortopedistas alertam para o aumento das lesões relacionadas ao esporte, principalmente entre iniciantes sem o preparo físico adequado . “O beach tennis parece ser um esporte leve à primeira vista, mas a exigência física é considerável, especialmente quando falamos de membros inferiores e superiores. É preciso força, resistência e flexibilidade, além de boa técnica para evitar lesões”, explica o Dr. Thiago Lima, ortopedista da Casa de Saúde São José.

O tênis de praia envolve movimentos rápidos, mudanças bruscas de direção e impactos frequentes que podem sobrecarregar músculos, articulações e tendões. As lesões mais comuns são: tendinites no ombro e no cotovelo, entorses de tornozelo, lesões no joelho e dores lombares.

Apesar disso, o risco maior é para iniciantes que entram em quadra sem uma base muscular adequada ou conhecimento técnico. “O beach tennis exige muito dos estabilizadores musculares, especialmente por ser praticado na areia, que demanda esforço extra para manter o equilíbrio. Sem preparo, o corpo é sobrecarregado rapidamente”, alerta o Dr. Thiago Lima.

É importante praticar beach tennis com o acompanhamento de um profissional Crédito: Imagem: YAKOBCHUK VIACHESLAV | Shutterstock

Praticando beach tennis com segurança

Para evitar as lesões e praticar com segurança o tênis de praia , o ortopedista da Casa de Saúde São José recomenda algumas estratégias:

Realizar um bom aquecimento antes do jogo e alongamentos ao final;

Praticar exercícios de fortalecimento muscular para core (região abdominal), pernas e membros superiores;

Usar roupas confortáveis e raquetes adequadas para seu nível de prática;

Respeitar intervalos entre partidas e dias de descanso;

Contar com a supervisão de um instrutor capacitado.

“O beach tennis une lazer, bem-estar e qualidade de vida. É excelente para a saúde, desde que praticado com responsabilidade”, conclui o ortopedista.

Por Bernardo Bruno