Veja como evitar as lesões ortopédicas no beach tennis

O beach tennis é um esporte praticado em uma quadra de areia, geralmente à beira-mar, que combina elementos de tênis, vôlei de praia e badminton. Nele, jogadores utilizam raquetes específicas e uma bola semelhante à de tênis, mas com menor pressão, para disputar partidas em duplas ou individuais.
Essa atividade física tem se tornado cada vez mais popular no Brasil, especialmente no verão. De 2021 para 2023, o número de praticantes de tênis de praia no país quase triplicou: de 400 mil para 1,1 milhão, segundo a Confederação Brasileira de Tênis (CBT).
Além de ser uma atividade divertida e dinâmica, o beach tennis oferece diversos benefícios para a saúde, como o fortalecimento muscular, especialmente das pernas e do core, melhora da coordenação motora, aumento da resistência cardiovascular e queima de calorias. A prática ao ar livre também favorece a absorção de vitamina D e reduz o estresse, promovendo o bem-estar físico e mental.
Apesar dos benefícios, médicos ortopedistas alertam para o aumento das lesões relacionadas ao esporte, principalmente entre iniciantes sem o preparo físico adequado . “O beach tennis parece ser um esporte leve à primeira vista, mas a exigência física é considerável, especialmente quando falamos de membros inferiores e superiores. É preciso força, resistência e flexibilidade, além de boa técnica para evitar lesões”, explica o Dr. Thiago Lima, ortopedista da Casa de Saúde São José.
O tênis de praia envolve movimentos rápidos, mudanças bruscas de direção e impactos frequentes que podem sobrecarregar músculos, articulações e tendões. As lesões mais comuns são: tendinites no ombro e no cotovelo, entorses de tornozelo, lesões no joelho e dores lombares.
Apesar disso, o risco maior é para iniciantes que entram em quadra sem uma base muscular adequada ou conhecimento técnico. “O beach tennis exige muito dos estabilizadores musculares, especialmente por ser praticado na areia, que demanda esforço extra para manter o equilíbrio. Sem preparo, o corpo é sobrecarregado rapidamente”, alerta o Dr. Thiago Lima.
Para evitar as lesões e praticar com segurança o tênis de praia , o ortopedista da Casa de Saúde São José recomenda algumas estratégias:
“O beach tennis une lazer, bem-estar e qualidade de vida. É excelente para a saúde, desde que praticado com responsabilidade”, conclui o ortopedista.