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NBA

Anderson Varejão está de volta ao Cleveland Cavaliers

Capixaba, de 38 anos, assinou com a franquia de Ohio e ‘volta para casa’ após cinco anos para usar a camisa 17 na disputa da reta final da temporada regular 2020-2021 da NBA

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 14:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2021 às 14:37
Anderson Varejão
Anderson Varejão está de volta ao Cleveland Cavaliers Crédito: Gregory Shamus/NBA
Anderson Varejão está de volta ao Cleveland Cavaliers. O ala/pivô capixaba, de 38 anos, assinou com a franquia de Ohio e ‘volta para casa’ após cinco anos para usar a camisa 17 na disputa da reta final da temporada regular 2020-2021. Anderson, campeão da NBA em 2017, foi duas vezes campeão da Conferência Leste pelos Cavs (2015 e 2007) e é um dos grandes ídolos da história da equipe, tendo sido homenageado diversas vezes pela organização, inclusive, com três edições da ‘Noite das Perucas’ (Wig Night).
Feliz por estar de volta à franquia, Varejão pode estar à disposição do técnico J.B. Bickerstaff já para o jogo desta quarta-feira, dia 5, contra o Portland Trail Blazers, na Rocket Mortgage Fieldhouse, comenta a satisfação de vestir a camisa do Cavs.

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"Por mais de uma década, tive o privilégio de vestir dourado e vinho e jogar para os fãs que sempre me inspiraram a dar o melhor de mim em cada jogo, em cada noite. Estou muito feliz em poder vestir a camisa dos Cavaliers novamente e reviver as lembranças de defender esta cidade e franquia que eu tanto amo. Sou muito grato por essa oportunidade e pelo amor e apoio de minha esposa, Stacy, e da minha filha, Serenee", afirmou Anderson, que atuou pelos Cavs entre 2004 e 2016.
Anderson será o quarto brasileiro no campeonato (Raulzinho/ Washington Wizards), Cristiano Felício (Chicago Bulls) e Didi Louzada (New Orleans Pelicans), e vai voltar a usar a camisa 17 que usou 662 vezes (sendo 591 em jogos da temporada regular e 71 em partidas válidas pelos Playoffs). Dezessete anos após sua estreia pelos Cavs (4 de novembro de 2004, contra o Miami Heat), Anderson voltará a usar a camisa 17 e reencontrar antigos companheiros como Matthew Dellavedova e Kevin Love.
Pela franquia, somando temporada regular, playoffs e finais, o capixaba anotou 4.905 pontos, 4.839 rebotes, 747 assistências e 436 tocos em 12 temporadas e meia. Em números de temporada regular, Anderson é o oitavo jogador com mais jogos pelos Cavs, o oitavo em tocos e em roubos de bola, e o sexto em número total de rebotes (o quarto em ofensivos e o sétimo em defensivos).

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