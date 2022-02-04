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Acelino Popó Freitas ministra seminário de boxe em Vitória

Tetracampeão de boxe também vai conduzir um aulão e vai mostrar toda a técnica que o consagrou no esporte

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2022 às 20:49
Popó já está em vitória para ministrar seminário de boxe
Popó já está em vitória para ministrar seminário de boxe Crédito: Reprodução/Instagram
Após participar do Fight Music Show, um mega evento que misturou entretenimento e esporte a convite do amigo e humorista fenômeno das redes sociais Whindersson Nunes, o tetracampeão mundial de Boxe, Acelino Popó Freitas está em Vitória para ministrar um seminário e uma aula especial da modalidade.
O evento de boxe acontecerá neste sábado (05), na Academia KFW Kickboxing Funcional, na Praia do Canto, em Vitória, a partir de 8h.

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Popó é o pugilista mais vitorioso do Brasil. Medindo 1,66m e pesando cerca de 70kg, o baino conquistou 4 títulos mundiais e, juntamente com o mexicano Alfonso Zamora, detém o recorde de maior seqüência de nocautes até chegar a um título mundial: 21.
Em 2017, Popó fez sua luta de despedida do boxe profissional.

SERVIÇO

  • Seminário e Aulão de boxe Acelino Popó Freitas 

  • Quando: Sábado (05) 
  • Horário: 8h às 12h 
  • Local: Academia KFW Kickboxing Funcional, na Rua Jayme Martins, 50, Praia do Canto, Vitória

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