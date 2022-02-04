Acelino Popó Freitas ministra seminário de boxe em Vitória

Popó já está em vitória para ministrar seminário de boxe Crédito: Reprodução/Instagram

Após participar do Fight Music Show, um mega evento que misturou entretenimento e esporte a convite do amigo e humorista fenômeno das redes sociais Whindersson Nunes, o tetracampeão mundial de Boxe, Acelino Popó Freitas está em Vitória para ministrar um seminário e uma aula especial da modalidade.

O evento de boxe acontecerá neste sábado (05), na Academia KFW Kickboxing Funcional, na Praia do Canto, em Vitória, a partir de 8h.

Popó é o pugilista mais vitorioso do Brasil. Medindo 1,66m e pesando cerca de 70kg, o baino conquistou 4 títulos mundiais e, juntamente com o mexicano Alfonso Zamora, detém o recorde de maior seqüência de nocautes até chegar a um título mundial: 21.

Em 2017, Popó fez sua luta de despedida do boxe profissional.

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