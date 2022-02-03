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Zico 10

Ídolo do Flamengo, Zico abre mais uma escolinha de futebol no ES

Galinho de Quintino chegou na noite desta quarta (2) em Vitória, onde inaugurou nova unidade da escolinha Zico 10. Ele ainda fará uma palestra na Fucape, na tarde desta quinta (3)

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 14:53

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 fev 2022 às 14:53
Zico participou da inauguração de uma escolinha de futebol em Vitória nesta quarta (2)
Zico participou da inauguração de uma escolinha de futebol em Vitória nesta quarta (2) Crédito: Diego Alves Fotografia
A relação de Zico com o Espírito Santo é antiga. Em 1973, o craque quase fechou com a Desportiva Ferroviária para a disputa do Campeonato Brasileiro daquele ano. À época, o lendário meia flamenguista era uma jovem promessa, ainda sem tanto espaço no elenco do Flamengo. A contratação acabou não rolando e Fio Maravilha desembarcou na Locomotiva. Anos depois, em 2017, já consagrado como jogador e treinador, Zico atuou no Engenheiro Araripe, casa da Tiva, no evento "Gol Azul".
A escolinha funcionará no espaço de uma instituição de ensino no bairro Jardim da Penha. Zico desembarcou na Capital ainda na tarde de quarta-feira (2). Ele participou da inauguração de uma nova escolinha de futebol Zico 10, em Vitória. O craque possui filiais da escolinha em municípios como Vila Velha, Serra, Linhares e Colatina.
Zico participou da inauguração de uma escolinha de futebol em Vitória nesta quarta (2)
Zico participou da inauguração de uma escolinha de futebol em Vitória nesta quarta (2) Crédito: Diego Alves Fotografia
PALESTRA SOBRE INOVAÇÃO
Já nesta quinta-feira (3), Zico escreve mais um capítulo da história dele no Estado capixaba. O ex-jogador apresenta um TED no IntelliSUMMIT 2022, evento que reúne líderes, CEOs e CIOs de renome nacional e internacional, para discutir os desafios do mercado relacionados à transformação digital dos negócios, segurança da informação, uso de tecnologias inovadoras e de Inteligência Artificial.
O evento acontece na Fucape, que fica no bairro Boa Vista, às margens da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, a partir das 16h. O Galinho de Quintino falará sobre o papel do líder diante dos desafios e oportunidades ao longo de sua carreira.

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