Ídolo do Flamengo, Zico abre mais uma escolinha de futebol no ES

A relação de Zico com o Espírito Santo é antiga. Em 1973, o craque quase fechou com a Desportiva Ferroviária para a disputa do Campeonato Brasileiro daquele ano. À época, o lendário meia flamenguista era uma jovem promessa, ainda sem tanto espaço no elenco do Flamengo. A contratação acabou não rolando e Fio Maravilha desembarcou na Locomotiva. Anos depois, em 2017, já consagrado como jogador e treinador, Zico atuou no Engenheiro Araripe, casa da Tiva, no evento "Gol Azul".
A escolinha funcionará no espaço de uma instituição de ensino no bairro Jardim da Penha. Zico desembarcou na Capital ainda na tarde de quarta-feira (2). Ele participou da inauguração de uma nova escolinha de futebol Zico 10, em Vitória. O craque possui filiais da escolinha em municípios como Vila Velha, Serra, Linhares e Colatina.
PALESTRA SOBRE INOVAÇÃO
Já nesta quinta-feira (3), Zico escreve mais um capítulo da história dele no Estado capixaba. O ex-jogador apresenta um TED no IntelliSUMMIT 2022, evento que reúne líderes, CEOs e CIOs de renome nacional e internacional, para discutir os desafios do mercado relacionados à transformação digital dos negócios, segurança da informação, uso de tecnologias inovadoras e de Inteligência Artificial.
O evento acontece na Fucape, que fica no bairro Boa Vista, às margens da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, a partir das 16h. O Galinho de Quintino falará sobre o papel do líder diante dos desafios e oportunidades ao longo de sua carreira.