Veja as vantagens de se ter uma sala comercial

Olho no olho é importante para os negócios Crédito: Freepik

A sociedade está se tornando cada vez mais digital e a pandemia do novo coronavírus acelerou esse processo, uma vez que a necessidade do distanciamento social fez com que as pessoas trabalhassem de casa, por meio da internet. Contudo, especialistas em consumo, empreendedores e o mercado imobiliário garantem que ainda vale a pena investir em uma sala comercial para o negócio.

Roselene Cardoso é proprietária de uma loja on-line de biquínis desde 2017. Em 2018, após muitos pedidos para provar as peças, ela abriu o showroom na Glória, em Vila Velha. Na loja, as clientes olham, provam e sentem o material dos produtos.

Hoje, o espaço físico dá tanto retorno quanto o e-commerce. Se o showroom não existisse, as vendas não seriam tão boas quanto agora. As pessoas não conheceriam a marca, observa a empresária.

No showroom, as clientes provam as peças e sentem o material Crédito: Roselene Cardoso/Divulgação

A arquiteta e designer de interiores, especialista em design de consumo, Bruna Guio, corrobora o caso da Roselene a partir de seus estudos. Para ela, um espaço físico proporciona experiências ao cliente que agrega valor ao produto.

"A música que toca, o cheiro do ambiente, o chá servido. Enfim, tudo isso é levado em consideração pelo cliente que acaba levando o produto muito mais pelo valor agregado do que pelo preço em si" Bruna Guio - Arquiteta e designer de interiores

Outro benefício do espaço físico que Bruna sinaliza é a imponência agregada ao negócio. Isso dá um peso maior, traz mais confiança. O olho no olho na hora de negociar tem a sua importância, afirma a arquiteta.

Contadores, advogados, médicos e dentistas são os profissionais que mais buscam salas comerciais, segundo Marco Terra, diretor da M Terra Imobiliária. Quanto às exigências da localização, ele cita a proximidade com outros serviços e residências. As pessoas estão procurando mais qualidade de vida, por isso estão evitando deslocamento seja de carro ou transporte público, pontua.

Segundo o especialista, houve muitos lançamentos recentes de salas comerciais e, neste cenário, há oferta e procura suficiente.