Veja as vantagens de se ter uma sala comercial

A sociedade está se tornando cada vez mais digital e a pandemia do novo coronavírus acelerou esse processo, uma vez que a necessidade do distanciamento social fez com que as pessoas trabalhassem de casa, por meio da internet. Contudo, especialistas em consumo, empreendedores e o mercado imobiliário garantem que ainda vale a pena investir em uma sala comercial para o negócio.
Roselene Cardoso é proprietária de uma loja on-line de biquínis desde 2017. Em 2018, após muitos pedidos para provar as peças, ela abriu o showroom na Glória, em Vila Velha. Na loja, as clientes olham, provam e sentem o material dos produtos.
Hoje, o espaço físico dá tanto retorno quanto o e-commerce. Se o showroom não existisse, as vendas não seriam tão boas quanto agora. As pessoas não conheceriam a marca, observa a empresária.
A arquiteta e designer de interiores, especialista em design de consumo, Bruna Guio, corrobora o caso da Roselene a partir de seus estudos. Para ela, um espaço físico proporciona experiências ao cliente que agrega valor ao produto.
"A música que toca, o cheiro do ambiente, o chá servido. Enfim, tudo isso é levado em consideração pelo cliente que acaba levando o produto muito mais pelo valor agregado do que pelo preço em si"
Outro benefício do espaço físico que Bruna sinaliza é a imponência agregada ao negócio. Isso dá um peso maior, traz mais confiança. O olho no olho na hora de negociar tem a sua importância, afirma a arquiteta.
Contadores, advogados, médicos e dentistas são os profissionais que mais buscam salas comerciais, segundo Marco Terra, diretor da M Terra Imobiliária. Quanto às exigências da localização, ele cita a proximidade com outros serviços e residências. As pessoas estão procurando mais qualidade de vida, por isso estão evitando deslocamento seja de carro ou transporte público, pontua.
Segundo o especialista, houve muitos lançamentos recentes de salas comerciais e, neste cenário, há oferta e procura suficiente.
Para Terra, Enseada do Suá, na Capital, é o bairro mais disputado por ser historicamente uma região comercial. Contudo, outros lugares têm se destacado. Jardim Camburi, Jardim da Penha e Praia do Canto, em Vitória, estão entrando na disputa principalmente porque são mais residenciais. Vila Velha também tem recebido novos lançamentos, finaliza o diretor.