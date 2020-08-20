Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja dicas

Como deixar apartamento alugado a cara do inquilino

Mesmo não sendo dono do imóvel, local também pode revelar personalidade do morador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 12:01

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 12:01

Iluminação com trilho pode ajudar a deixar o espaço mais aconchegante e mobílias soltas são mais flexíveis do que os planejados
Iluminação com trilho pode ajudar a deixar o espaço mais aconchegante e mobílias soltas são mais flexíveis do que as planejadas Crédito: Aparecida Borges/Divulgação
Habitar em um espaço que não te pertence não é sinônimo de viver onde falta personalidade do morador. Profissionais da arquitetura explicam que é possível transformar um imóvel alugado em um ambiente que tenha a cara do inquilino sem precisar fazer modificações abruptas.
"Muitos tem a ideia de que morar de aluguel é algo de improviso, mas temos que mudar isso"
Amanda Daleprane - Arquiteta e consultora de produtos da Composé
Ainda de acordo com Amanda, trocar o piso e pintar a parede são investimentos maiores, mas podem fazer a diferença. A pintura pode mudar a amplitude e dar personalidade ao cômodo, explica. Porém, é necessário saber se é permitido fazer esse tipo de mudança. 
Se o piso for de cerâmica, não precisaria ser trocado. Segundo a especialista, é possível aplicar o laminado ou vinílico de clique por cima e retirar quando quiser. Caso não queira investir, tapetes delimitam espaços, trazem conforto e escondem imperfeições, completa.

Mobiliário

Quem mora de aluguel é passível de mudanças constantes. Por isso, a arquiteta Aparecida Borges sugere mobiliário solto e não os planejados. Ela também orienta que o cliente escolha peças que fiquem boas juntas e separadas. A profissional afirma que já usou de poltrona de pneus a obras de arte. Tudo varia de acordo com o poder aquisitivo e a personalidade do cliente.
"As peças soltas são o que dão personalidade para o ambiente"
Aparecida Borges - Arquiteta
Amanda Daleprane afirma que essa é a parte mais delicada do projeto. É sempre preciso avaliar o espaço. É necessário medir e ir até a loja e pedir orientação aos profissionais, observa. Ela sugere um tamanho padrão para os móveis. Assim, há mais chances de caber em qualquer casa.
Almofadas, abajures e quadros dão toque especial ao ambiente
Almofadas, abajures e quadros dão toque especial ao ambiente Crédito: Aparecida Borges/divulgação
Uso de quadros, cartazes e almofadas dão um toque especial ao ambiente. Aparecida Borges sugere o uso de peças pessoais como item de decoração. Ela conta que já emoldurou uma camisa de futebol autografada para um cliente e deixou exposta como um quadro. Para evitar furos na parede, a arquiteta sugere o uso de fitas adesivas mais resistentes.
As cortinas também não ficam de fora. A especialista prefere as de tecido, assim podem ser modificada inúmeras vezes de acordo com a altura da janela de cada casa.

Veja Também

7 dicas para aproveitar mais cada ambiente da casa

O que muda nos perfis de imóveis após a pandemia

Iluminação e plantas

Um ambiente bem iluminado também dá um toque especial no espaço, segundo Amanda Daleprane. Cores mais quentes, ou seja, mais amareladas, trazem mais aconchego, de acordo com a especialista. Caso o cômodo tenha poucas opções de bocais, ela sugere o uso de trilhos e abajures. 
As plantinhas estão na moda e com razão. Amanda afirma que, além de trazerem vida ao ambiente, elas são ótimas distrações. Agora que precisamos ficar em casa devido a pandemia, é uma verdadeira terapia, finaliza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados