7 dicas para aproveitar mais cada ambiente da casa

Baú secreto

Aposte em uma bancada com dupla função, que acomode a TV e cumpra o papel de escrivaninha para o home office.

A estante de vergalhão é uma boa pedida, pois permite alterações futuras. A peça dinâmica traz cubos metálicos idênticos onde há a flexibilidade de criar prateleiras, nichos ou módulos fechados.

Para atender às diversas necessidades da casa, a escolha de um móvel multiuso é uma boa alternativa. Além de funcionar como barzinho e cantinho do violão, por exemplo, o espaço também pode ser reaproveitado para o home office.

Veja as prateleiras como aliadas no dia a dia. Na cozinha pode ser uma ótima solução para organizar temperos, pratos, xícaras e objetos de decoração.

Para que a TV possa ser curtida em vários ambientes, há a possibilidade de instalá-la em um suporte giratório no rack da sala, por exemplo.

Para quem quer privacidade sem comprometer a luminosidade, a seleção de um painel vazado de madeira cria uma suave barreira entre o living e o home office.