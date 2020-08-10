7 dicas para aproveitar mais cada ambiente da casa

Devido ao isolamento social necessário para conter a propagação do novo coronavírus, as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa. Neste cenário, muitos estão identificando o que precisa ser melhorado no ambiente para torná-lo ainda mais aconchegante e funcional, inclusive, especialistas apontam que houve um aumento no número de reformas neste período.
Com a ajuda do arquiteto Bruno Moraes, reunimos sete dicas para aproveitar melhor os ambientes. Confira:
Baú secreto
Aposte em uma bancada com dupla função, que acomode a TV e cumpra o papel de escrivaninha para o home office.
A estante de vergalhão é uma boa pedida, pois permite alterações futuras. A peça dinâmica traz cubos metálicos idênticos onde há a flexibilidade de criar prateleiras, nichos ou módulos fechados.
Para atender às diversas necessidades da casa, a escolha de um móvel multiuso é uma boa alternativa. Além de funcionar como barzinho e cantinho do violão, por exemplo, o espaço também pode ser reaproveitado para o home office.
Veja as prateleiras como aliadas no dia a dia. Na cozinha pode ser uma ótima solução para organizar temperos, pratos, xícaras e objetos de decoração.
Para que a TV possa ser curtida em vários ambientes, há a possibilidade de instalá-la em um suporte giratório no rack da sala, por exemplo.
Para quem quer privacidade sem comprometer a luminosidade, a seleção de um painel vazado de madeira cria uma suave barreira entre o living e o home office.
Ao integrar a varanda e o living, é possível incluir um banco de marcenaria com futon e almofadas. Ele serve de baú para guardar diversos objetos, como vassoura, rodo, entre outros.