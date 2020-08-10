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Quarentena

Pandemia provoca aumento de reformas em casa

A repaginação das paredes com uma pintura nova é uma das preferências dos moradores

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 09:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 09:55
O setor de tintas tem sido um dos mais procurados pelo público
O setor de tintas tem sido um dos mais procurados pelo público Crédito: Freepik
Ao passarem mais tempo em casa neste período de pandemia, os moradores querem deixar o lar mais confortável, principalmente para encarar os próximos dias de distanciamento social. A residência passa a ser percebida com outras perspectivas, e a lista de prioridades do dia a dia é repaginada. Especialistas apontam que, nos últimos meses, houve maior busca por reformas pequenas.
Segundo Julia Dalla Bernardina, diretora comercial da Dalla Bernardina, a empresa constatou algumas mudanças de consumo nos últimos meses. Antes, atendíamos em grande parte consumidores que buscavam obras maiores, reformas totais de apartamentos, por exemplo, ou novas construções. Agora, há uma busca maior por pequenos reparos, visto que as pessoas estão passando mais tempo em casa. Elas estão sentindo pequenos incômodos nas residências, observa.
Julia aponta que houve um aumento significativo de vendas, nos últimos quatro meses, nos setores de tintas, iluminação, louças, metais, utilidades do lar e de organização. Segundo a diretora comercial, os clientes passaram a valorizar o design e a qualidade dos produtos. A queda de vendas tornou-se presente nos setores de reforma mais pesada, como pisos e revestimentos. Mas já houve uma melhora no cenário no mês passado, analisa Julia.
De acordo com Carlos Marianelli, diretor da Compose, com a pandemia e a necessidade de passar mais tempo dentro de casa, a vontade de deixá-la mais confortável foi despertada nos consumidores. As pessoas estão realizando modificações que às vezes eram adiadas pela falta de tempo, ressalta
Segundo ele, atualmente, há casos diversos de pessoas que optam por reformas internas e outras que elaboram projetos e planos para melhorias futuras.
As pessoas estão repensando o morar. Elas estão mais preocupadas em ter ambientes confortáveis e aconchegantes para morar e viver bem. A casa, mais do que nunca, assumiu de vez o conceito de refúgio e passou a ser prioridade de investimento para muitos, que passaram a ter mais tempo para aproveitá-la e observá-la, planejando, a partir daí, as adaptações que desejam, comenta Marianelli.
Julia observa ainda que os clientes estão mais exigentes e buscam produtos com boa durabilidade. As pessoas preferem lojas que apresentem maior variedade para a compra. Por isso, focamos no aumento do nosso mix, levando em conta as novidades do setor e trazendo sempre mais opções e tendências.
Com as mudanças na rotina, o especialista Carlos Marianelli aponta a necessidade de ter um espaço para trabalhar confortavelmente dentro de casa. O home office é uma tendência para o futuro. Ambientes de relaxamento e lazer também estão sendo muito valorizados, como varandas gourmet, espaços mais amplos para atividades físicas, salas de cinema, entre outros, finaliza.

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