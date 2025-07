Inovação e sustentabilidade

Feira da construção no ES tem casa pronta em três dias e soluções para otimizar obras

Um dos destaques da feira, que acontece até esta sexta-feira (18), é a utilização de materiais e técnicas que podem ajudar a reduzir custos, tempo e a geração de resíduos na construção

Publicado em 16 de julho de 2025 às 20:45 - Atualizado há 10 horas

A Feira ES Construção Brasil acontece nos dias 16, 17 e 18 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Gabriel Mazim

A segunda edição da Feira ES Construção Brasil teve início nesta quarta-feira (16), com exposições, palestras, rodadas de negócios e uma batalha de startups. Entre os principais destaques da feira, estão casas feitas com técnicas que permitem uma construção mais rápida, barata e conectada, incluindo uma que será montada ao longo dos três dias de evento.>

Segundo a organização do evento, a expectativa é de que a feira movimente R$ 600 milhões em negócios – dentro do prazo de um ano. "Este ano a negociação será maior do que a do ano passado. Assim como os estandes que também estão maiores e há mais expositores. Neste primeiro dia, falamos de inovação e sustentabilidade. Amanhã, teremos um painel com o relator da reforma tributária e também o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU, Antonio Anastasia, para falar sobre segurança jurídica na construção", adianta o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz.>

Veja algumas das principais soluções que estão em exposição:>

Arquitetura modular

A casa que a bioModular levou para o evento conta com sala, cozinha, banheiro e quarto, além de uma piscina do lado de fora Crédito: Gabriel Mazim

Um dos destaques da feira é o conceito de arquitetura modular, que está presente em diversas unidades em exposição. Um dos modelos, inclusive, é um chalé de 20 metros quadrados que será montado durante os três dias de evento, a partir de painéis de módulos feitos de concreto leve e que são encaixados no local da construção. >

Segundo o diretor executivo da Simonassi Empreendimentos, uma das empresas do grupo bioModular, Wanderson Simonassi, este método permite que a obra seja feita de forma mais rápida, sustentável – ao gerar menos resíduos – e com redução de até 30% nos custos da obra. >

O modelo é similar a um loft, também parte da exposição do grupo, que é totalmente automatizado e feito com poliuretano e estrutura metálica. A unidade conta com sala, cozinha, banheiro e quarto, além de uma piscina do lado de fora.>

Além disso, a empresa Isocil levou para o evento uma casa de alto padrão construída sem o uso de alvenaria tradicional. Para a montagem da unidade, são utilizados painéis monolíticos, feitos com EPS, um material reciclável e capaz de reduzir o custo da construção em até 30%. >

Esse produto tem uma boa capacidade térmica, diminuindo a necessidade do uso de ar-condicionado, e também uma boa acústica. A casa de 64 metros quadrados promete ainda reduzir o consumo de ar-condicionado, por oferecer um bom isolamento térmico, além de um isolamento acústico também mais eficaz.>

O material, que pode ser utilizado na construção de casas, edifícios e galpões, também pode reduzir até 70% do tempo e 30% do custo da obra. Outra unidade feita com esse material, no evento, é a Kabana Ekos Modular, feita com paredes em EPS e placas cimentícias, além de telhas termoacústicas.>

Segundo a Ekos Home, a montagem da estrutura leva três horas, das paredes e telhado um dia e dos pisos, esquadrias e os acabamentos, dois dias. Além disso, a construção exige um total de 27 horas de trabalho com apenas cinco funcionários.>

Sustentabilidade ambiental, social e econômica são prioridades para cidades planejadas

Os especialistas falaram suas perspectivas sobre o futuro das cidades e a necessidade de buscar soluções que contemplem a sustentabilidade em sua perspectiva global Crédito: Gabriel Mazim

Conectividade, mobilidade, segurança e sustentabilidade. Esses são os pilares que sustentam as cidades planejadas, conceito que define a construção de espaços urbanísticos planejados para a otimização de seus espaços e que foi o assunto da palestra inaugural da ES Construção Brasil. >

Nesta quarta (16), o tema “Cidades Planejadas e Sustentáveis” foi debatido por Hugo Serra, arquiteto da Strato Urbanismo; Myriam Tschiptschin, arquiteta da TCE; Paulo Takito, arquiteto da Urban Systems; Felipe Stracci, arquiteto e paisagista do Studio Plantar Ideias; e Diogo Henrique, especialista em Gestão de Segurança Empresarial da Eytan Magal. >

No Auditório Construção, os especialistas falaram suas perspectivas sobre o futuro das cidades e a necessidade de buscar soluções que contemplem a sustentabilidade em sua perspectiva global, ou seja, que leve em consideração aspectos ambientais, sociais e econômicos.>

“A questão da mobilidade é um problema em todo grande centro urbano. Sustentabilidade também é entender que, ao promover uma cidade segura e com espaços para que as pessoas usem meios de transporte ativos, o uso de carros é reduzido o que, por consequência, reduz o congestionamento e aumenta o tempo disponível para a família e lazer, assim como reduz tanto o gasto quanto o uso de combustíveis fósseis”, afirma Felipe Stracci, urbanista responsável pela revitalização do Parque Ibirapuera, em São Paulo. >

A palestra também pontuou sobre como a questão da segurança deve ser um fator considerado em todas as esferas no planejamento das cidades. Para Diogo Henrique, a insegurança urbana pode ser combatida, inclusive, com arquitetura, conceito conhecido como Prevenção Criminal por meio do Design Ambiental (CPTED). >

“Nessa esfera, podemos considerar a vigilância natural, com espaços construídos visando mais visibilidade, reforço territorial com paisagismo que delimite espaços públicos e privados, participação ativa da comunidade e manutenção, pois ambientes limpos e conservados trazem uma sensação de segurança muito maior”, finaliza.>

ES Construção Brasil

A segunda edição da ES Construção Brasil traz uma programação com 150 expositores, palestras técnicas e motivacionais, rodadas de negócios e batalha de startups construtechs. A expectativa é de que R$ 600 milhões em negócios serão gerados dentro do prazo de um ano.>

Data: 16, 17 e 18 de julho;

16, 17 e 18 de julho; Horário: 14h às 21h;

14h às 21h; Local: Pavilhão de Carapina, Serra

Pavilhão de Carapina, Serra Mais informações e inscrições: esconstrucaobrasil.com.br

esconstrucaobrasil.com.br Entrada e estacionamento: gratuitos >

