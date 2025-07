Palestras

Relator da reforma tributária e paisagista do Ibirapuera são destaques em feira da construção no ES

O evento, que será realizado nos dias 16, 17 e 18 de julho, no Pavilhão de Carapina, terá como tema principal "Inovação e Sustentabilidade: Construindo o Futuro das Cidades"

Publicado em 10 de julho de 2025 às 16:38

Próxima edição da ES Construção Brasil acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de julho Crédito: Divulgação

Faltam poucos dias para a 2ª edição da ES Construção Brasil, principal feira do setor no Estado, que acontece nos dias 16, 17 e 18 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra. Com entrada e estacionamentos gratuitos, o evento irá contar com 150 expositores, rodadas de negócios, batalha de startups construtechs e uma programação diversa de palestras e painéis. >

Para este ano, o tema escolhido para a feira foi "Inovação e Sustentabilidade: Construindo o Futuro das Cidades". O evento vai reunir alguns dos principais nomes do urbanismo, da construção civil e do desenvolvimento territorial do Brasil nos painéis que acontecerão em três espaços diferentes: o auditório principal, chamado de Arena Construção, a Arena Sustentabilidade e a Arena Inovação, que terão abordagem mais técnica sobre os respectivos assuntos.>

Entre os confirmados, estão o deputado federal que foi relator da reforma tributária, Reginaldo Lopes, que irá participar do painel "Impactos da reforma tributária na construção e mercado imobiliário"; assim como o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, palestrante no painel "Segurança jurídica com foco na construção civil". >

Reginaldo Lopes, Deputado Federal do PT/MG e relator da reforma tributária, será um dos palestrantes da ES Construção Brasil Crédito: Divulgação

Para a palestra de abertura da ES Construção Brasil, que será promovida pela Vaz Desenvolvimento, os participantes irão debater o tema “Cidades Planejadas e Sustentáveis”. O palco do auditório principal terá, como convidados, Hugo Serra, arquiteto da Strato Urbanismo; Myriam Tschiptschin, arquiteta da TCE; Paulo Takito, arquiteto da Urban Systems; Felipe Stracci, arquiteto e paisagista do Studio Plantar Ideias; e Diogo Henrique, especialista em Gestão de Segurança Empresarial da Eytan Magal. >

Para Stracci, que foi o arquiteto e paisagista responsável pela revitalização do Parque Ibirapuera, em São Paulo, é essencial debater em um evento como este a sustentabilidade para além do meio ambiente.>

"Dentro da nossa empresa, não atuamos com sustentabilidade apenas com foco no caráter ambiental. Ela vai além disso, num sentido em que devemos olhar para as pessoas, a economia, a cidade e as culturas, para que, assim, a questão ambiental seja tão beneficiada quanto todas essas outras camadas. Um projeto bom precisa ser bom para todas essas esferas, e é isso que buscamos ao criar uma cidade sustentável e ao aprofundar esse debate", afirma. >

A arquiteta e urbanista Myriam Tschiptschin, especialista em cidades saudáveis – que lidera projetos com certificações internacionais de sustentabilidade, como a Fitwel Community – explica que, para o sucesso de uma cidade sustentável, ela precisa também ser saudável. Isso significa focar a promoção do bem-estar físico e mental de seus habitantes, enquanto uma cidade sustentável busca o desenvolvimento equilibrado dos aspectos ambientais, sociais e econômicos. Esses conceitos, quando juntos, formam a cidade ideal.>

Myriam complementa que, desde a pandemia, cada vez mais o tópico da influência do ambiente na saúde e comportamento foi abordado. Para ela, uma cidade saudável deve levar em consideração o quão seus moradores são ativos, assim como medir a qualidade da saúde mental e da alimentação. >

"Existem pesquisas que mostram como os índices de cortisol, o hormônio do estresse, diminuem quando o habitante vivencia espaços urbanos com vegetação e redução de ruídos. Essa sinergia entre esses diversos temas é fundamental e, por isso, cada vez mais usamos o termo ESG, que une as esferas do meio ambiente, sociedade e governança", complementa. >

Confira a programação da Arena Construção

16/07 (quarta-feira)

15h30 às 17h30 - Painel "Cidades planejadas e sustentáveis", com os p alestrantes Hugo Serra, Paulo Takito, Felipe Stracci, Diogo Henrique, Myriam Tschiptschin e mediação de Eliana Gorriti;

17h30 às 19h - Solenidade de abertura oficial da feira. >

17/07 (quinta-feira)

15h às 16h30 – Painel "Impactos da reforma tributária na construção e mercado imobiliário", com os palestrantes Reginaldo Lopes, Fernando Guedes e Carla Tasso;

17h às 18h – Painel "Segurança jurídica com foco na construção civil", com os palestrantes Antônio Anastasia, Bruna Legora de Paula Fernandes e Carlos Augusto da Motta Leal.

18/07 (sexta-feira)

14h30 às 15h30 – Painel "Construção 4.0: o papel do BIM na transformação digital do setor", com os palestrantes Lucas Fukuda, Natália Nakamura Barros e Liliam Araujo;

15h30 às 16h30 – Painel "Estabilização e reforço de solos para construção civil sustentável", com os palestrantes Patrício José Moreira Pires e Uberecilas Fernandes Polido;

16h30 às 18h – Palestra "Inovação como ferramenta de gestão e ganhos de produtividade na construção", com Francisco Carvalho;

18h às 19h – Palestra-show "Liderar com humor aproxima o colaborador", com Rossini Macedo, o “Tonho dos Couros”. >

ES Construção Brasil

A segunda edição da ES Construção Brasil terá uma programação com 150 expositores, palestras técnicas e motivacionais, rodadas de negócios e batalha de startups construtechs. A expectativa é de que R$ 600 milhões em negócios serão gerados dentro do prazo de um ano.

Data: 16, 17 e 18 de julho;

16, 17 e 18 de julho; Horário: 14h às 21h;

14h às 21h; Local: Pavilhão de Carapina, Serra-ES;

Pavilhão de Carapina, Serra-ES; Mais informações e inscrições: esconstrucaobrasil.com.br/

esconstrucaobrasil.com.br/ Entrada e estacionamentos gratuitos. >

