Expansão imobiliária

Novos bairros e loteamentos impulsionam crescimento de Vila Velha

Com a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) a cidade vive momento de expansão urbana qualificada com empreendimentos surgindo em regiões como o entorno da rodovia Leste-Oeste

Publicado em 23 de maio de 2025 às 18:42 - Atualizado há um dia

Especialistas acreditam que Vila Velha ainda possui muito potencial de crescimento horizontalizado Crédito: Ricardo Medeiros

A cidade de Vila Velha, que completa seus 490 nesta sexta-feira (23), tem muitos motivos para comemorar quando o assunto é desenvolvimento urbano. Isso porque o município tem se preparado para receber novos bairros de alto padrão e também loteamentos, que prometem ajudar diretamente na expansão de regiões até então pouco exploradas. >

Atualmente, o crescimento da cidade está focado em duas frentes, de acordo com Eduardo Borges, diretor de Economia e Estatística do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES): uma região de verticalização natural que vai da Praia da Costa até o novo bairro desenvolvido pela investidora Opportunity nas imediações do Boulevard Shopping; e regiões de crescimento horizontalizado nas margens das rodovias Darly Santos, Carlos Lindenberg e também da Rodovia do Sol. >

“Nas regiões mais centrais e mais próximas de Vitória, temos um enorme potencial de verticalização a ser explorado. Entretanto, o que se observa após a região sentido Sul é que a presença de um litoral vasto e sistema viário razoável em função da rodovia traz uma tendência natural de crescimento de condomínio de casas, principalmente ali no início de Santa Paula até os bairros Barra do Jucu e Ponta da Fruta”, pontua. >

Para Borges, as áreas que estão nos entornos das rodovias têm essa tendência pelo crescimento da demanda de casas, vinda de um público que busca mais espaçamento entre os vizinhos e mais possibilidades de lazer e bem-estar, com quintais. "Além disso, em específico na região da Rodovia do Sol, a proximidade com o mar e com um eixo de capacidade de tráfego satisfatória cria a procura por loteamentos e condomínios", complementa. >

>

Junto a essa perspectiva, a prefeitura de Vila Velha tem realizando intervenções para permitir uma expansão urbana qualificada, viabilizada pela revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), pela abertura de novas vias estruturantes — como a Rodovia Leste-Oeste — e por um ambiente de maior segurança jurídica para o investidor privado, segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Joel Rangel.>

Segundo ele, a prefeitura tem realizado intervenções estruturantes. "No bairro Santa Paula, por exemplo, foi feita a implantação de um binário viário que reorganizou o fluxo interno e trouxe conexão com a Rodovia do Sol", diz.>

Já no Vale Encantado, outro bairro considerado periférico que vive um momento de expansão e valorização imobiliária, foi executada a pavimentação em concreto da via principal, além da implementação de uma obra de macrodrenagem, da requalificação da praça central e do planejamento para ampliação da unidade de saúde existente.>

“Em 2024, foram investidos mais de R$ 120 milhões em drenagem, pavimentação, iluminação pública em LED, acessibilidade universal e requalificação de vias nos bairros Santa Paula, Interlagos, Barramares, Vale Encantado e Jaburuna. Um dos focos estratégicos também é o avanço do saneamento básico, com destaque para os investimentos em coleta e tratamento de esgoto, especialmente na Região 5”, reforça o secretário. >

Surgimento de novos bairros e loteamentos

Rodovia Leste-Oeste liga as cidades de Cariacica e Vila Velha e vai receber novo bairro da Vaz Desenvolvimento Crédito: Ronaldo Rodrigues

Em meio ao desenvolvimento e com áreas de aproveitamento consideravelmente grandes, novos bairros estão sendo planejados pela iniciativa privada para o município. Um dos exemplos é o que está sendo desenvolvido pela Vaz Desenvolvimento Imobiliário em um loteamento de grande porte nas margens da Rodovia Leste-Oeste. >

Com um conceito de cidade inteligente, o novo bairro terá cerca de 4 mil apartamentos, mil casas prontas e 5 mil lotes em formato de condomínio. O primeiro desses condomínios é o Boulevard Arbori, que já está com a licença ambiental prévia emitida e conta com previsão de 90 a 120 dias para seu lançamento. >

No Boulevard Arbori, que marca essa primeira fase, serão 450 unidades de terrenos de alto padrão, com opções que vão de 360 até 800 metros quadrados.>

O empreendimento tem capacidade estimada para até 70 mil moradores, e, segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, segue todas as diretrizes previstas no ordenamento territorial municipal. "O loteamento adota conceitos de urbanismo sustentável, como o modelo de cidade esponja, que contribui para a gestão eficiente das águas pluviais”, complementa.>

Douglas Vaz, CEO da Vaz Desenvolvimento, conta que ainda há conversas para instalar no novo bairro hospitais, faculdades, escolas e até mesmo um centro tecnológico. Por ser um bairro, o empreendimento terá ainda áreas abertas, como um centro gastronômico com teatro, lazer e um parque, similar ao Parque Ibirapuera, em São Paulo.>

Ele acrescenta ainda que a escolha do local foi motivada pela percepção de um vazio urbano na região. “Esse local é muito próximo de áreas de verticalização e, por isso, identificamos essa necessidade de bairros com residência na região. As obras de drenagem em Vila Velha e o fato da cidade ter um extenso litoral e muitas áreas verdes e pontos turísticos nos fez apostar nesse empreendimento”, explica. >

Para o empresário, outras localidades como as margens da rodovia ES-388, que liga o bairro de Terra Vermelha à rodovia BR-101 também podem ser exploradas como um eixo de crescimento de parque industrial ou ligado ao turismo rural. >

“As vantagens de investir em Vila Velha são as de que existem áreas próximas ao centro para investir, assim como um bom projeto de mobilidade sendo estabelecido e a mudança na forma de gestão, que traz rapidez na análise dos projetos. As pessoas se encantam com a diversidade do Espírito Santo, com praias, montanhas, economia estável e índices de criminalidade baixos. E Vila Velha está sendo descoberta por esses mesmos motivos”, complementa. >

Com esses benefícios, a Vaz Desenvolvimento já planeja outros lançamentos de loteamentos. O primeiro deles é o Praia Parque, uma versão econômica na Ponta da Fruta, com 450 lotes de 250 metros quadrados cada. O outro, que ainda não possui nome, será lançado atrás do Restaurante Rico Caipira, às margens do Rio Jucu, com terrenos de 1.000 metros quadrados e contará com complexo de lazer e saúde, sendo um loteamento de alto padrão. >

Sobre o impacto das obras na região, Vaz destaca que toda a comunidade do entorno será beneficiada com áreas externas ao empreendimento que qualificam e valorizam a região. “Vários profissionais estão envolvidos nessa análise para identificar impactos e regularizar tudo, e isso passa por um crivo de quase dois anos de análise”, reforça. >

Outro bairro que está surgindo é o Costa Nova, do fundo de investimento Opportunity. Ao todo, são projetados 35 mil moradores e investimentos na casa dos R$ 7 bilhões nas torres e demais negócios que farão parte do empreendimento ao final da construção nos 615 mil metros quadrados de área. >

O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha adianta que o município já possui empreendimentos em diferentes estágios de licenciamento, análise urbanística e compatibilização técnica. O Costa Nova, por exemplo, já teve sua primeira fase aprovada.>

“Todos os projetos devem seguir as exigências previstas no PDM, incluindo infraestrutura urbana completa, destinação de áreas públicas institucionais e análise de impacto viário e ambiental, assegurando compatibilidade com a malha urbana existente e futura”, afirma. >

Próximos planos do município

Ponta da Fruta será um dos bairros que receberão investimentos vindos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 Crédito: Divulgação/PMVV

Em relação ao crescimento urbano, Joel Rangel adianta que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 para Vila Velha já prevê recursos para intervenções estruturantes em regiões com vocação para adensamento planejado. >

"Entre os territórios prioritários para receber esse investimento estão Ponta da Fruta, Jabaeté, Rio Marinho, Vale Encantado, Santa Rita, Primeiro de Maio, Ilha dos Ayres e Divino Espírito Santo, que receberão novos equipamentos públicos, infraestrutura básica e projetos de mobilidade. Estamos organizando a cidade para crescer com responsabilidade, infraestrutura de qualidade e respeito às diretrizes ambientais e sociais”, afirma.>

Para Eduardo Borges, o investimento nessas regiões deve ser feito, pois a demanda tende a continuar crescendo, visto que, independentemente da alta da Selic, a compra de moradias continua sendo uma necessidade e desejo dos brasileiros. >

“Vila Velha é um município que atrai também moradores que prosperaram financeiramente de outros municípios, como moradores de Cariacica e Viana. Essas pessoas tendem a buscar apartamentos no litoral ou casas com um entorno de qualidade. Mesmo que a população não cresça muito em número, o crescimento de renda das famílias cria essa migração de um imóvel mais simples para outro mais atrativo e luxuoso”, finaliza. >

