6 dicas para decorar o quarto infantil de forma funcional

Cada detalhe escolhido contribui para tornar o espaço único e especial

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 19:25

Cada elemento do quarto infantil deve ser pensado para acompanhar o crescimento da criança Crédito: Projeto: VilaVille Arquitetura e Interiores | Imagem: Favaro Jr.

Decorar o quarto infantil é uma etapa marcante para a família, repleta de expectativas e carinho. É a hora de planejar um ambiente que combine aconchego, identidade e estímulos criativos, acompanhando as diferentes fases da infância com leveza e afeto. Cada elemento selecionado ajuda a compor um cenário exclusivo, que expressa o zelo dos pais e constrói memórias afetivas que acompanharão a criança por toda a vida. >

Independentemente da idade, é preciso escolher com cuidado os itens que farão parte da decoração, como móveis e acessórios, a fim de criar um espaço versátil que acompanhe a trajetória das crianças. Abaixo, as arquitetas Fabiana Villegas e Gabriela Vilarrubia, do escritório VilaVille Arquitetura e Interiores, listam ideias e inspirações para ajudar quem vai entrar na etapa de montagem do quartinho. Confira! >

1. Itens essenciais para o quarto do bebê

Quando se trata de um quarto de um bebê recém-nascido, também é necessário considerar que a mãe passará bastante tempo nesse espaço. Assim, é importante pensar no berço, no lugar do trocador, no armário de roupas, além do lugar para amamentação, sendo essencial a presença de uma poltrona ergonômica e/ou uma cama confortável . Os detalhes relacionados à segurança também são fundamentais. Portanto, é preciso evitar tomadas expostas, garantir que os móveis estejam bem fixados e sempre funcionais. >

“A posição do berço, da cadeira de amamentação, assim como de outros elementos, é definida de acordo com o melhor layout para o projeto. Para colocarmos cada item em seu lugar, nós consideramos a logística e a circulação do espaço. Então, a partir desse planejamento, nós escolhemos os itens e especificamos com as medidas adequadas”, diz Fabiana Villegas. >

>

Outro cuidado é ficar atento ao excesso de decoração, principalmente no piso, para não interferir na circulação nem comprometer a segurança ao caminhar. Quanto à iluminação , as profissionais indicam o uso de uma luz de apoio agradável para as noites, como a de um abajur, preferencialmente indireta, para garantir conforto e aconchego tanto para o bebê quanto para a mãe. >

O banho pode ser feito no quarto, desde que o ambiente esteja preparado. “O banho do bebê pode ser dado tanto no quarto quanto no banheiro, desde que o ambiente esteja livre de correntes de ar e com temperatura adequada. Vale garantir que o local seja equipado adequadamente, seguro e confortável para o bebê, além de se mostrar prático para a rotina dos pais”, completa Gabriela Vilarrubia. >

2. Acompanhando o desenvolvimento da criança

Segundo as profissionais, é muito importante que o projeto considere cada etapa de desenvolvimento da criança, assim como a necessidade de espaço que ela precisa. Para chegar em um resultado satisfatório, vale investir em um projeto inteligente de marcenaria, incluindo o desenho de uma mobília e de acessórios montessorianos, para a criança se desenvolver com liberdade e ajustar os móveis de acordo com cada fase de sua vida. “O estilo montessoriano permite que a criança interaja com o espaço onde está e consiga ter mais autonomia no dia a dia”, afirma Gabriela Vilarrubia. >

Além do descanso ou dos momentos de estudos, o quarto também deve ser um espaço para brincar bastante e, se possível, receber a presença de amiguinhos, para tornar o cantinho ainda mais especial. Para isso, é indicado incluir almofadas e pequenas mesas com cadeirinhas para compor esse espaço, tornando-o mais receptivo. >

Há diversos modelos de camas para os quartos infantis que acompanham o desenvolvimento da criança Crédito: Projeto: VilaVille Arquitetura e Interiores | Imagem: Robson Fotógrafo

3. Cama que acompanha o crescimento

Para a protagonista do quarto infantil, há várias possibilidades atualmente. “Hoje, o mercado está cheio de opções — desde itens já prontos para serem comprados, assim como algo mais personalizado, em que é possível compor de acordo com o gosto do cliente. Inclusive, nós também adoramos desenhar e projetar conforme o pedido, usando e abusando da criatividade , das cores e texturas”, conta Fabiana Villegas. >

Nas opções já prontas, há berços especiais para recém-nascidos com uma estrutura extensível — o que permite que esse mesmo berço se transforme em uma cama de até 1,40 m. Também existem camas montessorianas já prontas, com diversos estilos, como casinhas, imitando um minissofá ou, até mesmo, com pequenas estruturas laterais para a segurança. >

4. Versatilidade dos móveis

Para os pais que não querem reformar o dormitório com frequência, mas visam acompanhar cada fase da criança, uma sugestão interessante é escolher mobiliários versáteis, que permitam que a criança se desenvolva por muito tempo. >

“Além da cama montessoriana, é possível desenhar uma escrivaninha para ser usada por bastante tempo. Através de um bom projeto, por exemplo, podemos fazer com que o tampo dessa mesa tenha regulagem de altura, com o intuito de não precisar ser trocada tão cedo”, indicam. >

É importante contar com móveis que contribuam para a organização do quarto Crédito: Projeto: VilaVille Arquitetura e Interiores | Imagem: Favaro Jr.

5. Organização do quarto infantil

Quando o objetivo é deixar tudo arrumado após as atividades, é preciso contar com alguns itens que contribuam com a ordem e harmonia do ambiente. “Indicamos a utilização de cestos e caixas organizadoras, além de prateleiras para livros, revistas e outros objetos . Assim, além de manter o quarto sempre organizado, isso incentiva a criança a entender a importância da arrumação e criar o hábito de manter cada objeto em seu lugar”, contam as profissionais. >

Voltando ainda para os quartos de bebês, há itens como um carrinho de passeio, bebê conforto ou balanço, que nem sempre tem espaço para guardar no próprio dormitório, por falta de espaço. Sendo assim, as profissionais mostram que uma boa saída é optar por uma solução personalizada. “Caso o quarto do bebê não tenha espaço de armário para guardar estes itens, sempre projetamos em algum espaço fora desse ambiente”, indica Fabiana Villegas. >

6. Conforto visual e atemporalidade

Convém apostar em papéis de parede que combinem com a proposta do quarto em questão, garantindo um ambiente leve, sem muitos estímulos visuais ou excesso de personagens nas paredes , como acontecia antigamente. “Nos nossos projetos, sempre pensamos que, assim como a área comum do apartamento, o quarto infantil também merece uma proposta atemporal, sem perder a delicadeza e os detalhes lindos”, explicam. >

Por exemplo, em um quarto em que os pais desejem uma coloração azul, elas indicam a aplicação de um suave papel de parede que siga as mesmas informações do restante do espaço, como um papel azul-claro com textura de linho, ou um modelo listrado com detalhes em azul, podendo chegar até a um tom de cinza leve para as paredes. Assim, é possível imprimir mais personalidade no projeto que contempla marcenaria, tapeçaria e móveis, deixando o papel de parede como um item delicado que feche mais o conceito do espaço. >

Por Karina Monteiro >

