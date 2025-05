Perto da natureza

Decoração com jardim vertical: 4 soluções para apartamentos e casas

Ter plantas em casa pode ser uma ótima maneira de deixar o lar mais aconchegante e trazer a natureza para mais perto de uma maneira prática; veja essas dicas

Com a escolha cuidadosa dos materiais e um pouco de dedicação, é possível transformar qualquer espaço em um oásis verde. Por isso, Rodrigo Pothin, CMO da Loja do Mecânico, plataforma multicanal de máquinas e ferramentas, compartilha 4 dicas para montar um jardim vertical em casa. Confira a seguir! >

1. Escolha o local

Antes de saber como fazer um jardim vertical , é importante escolher o espaço para organizar essa estrutura. Independentemente do local, deve-se observar a incidência de luz no ambiente, uma vez que isso vai impactar diretamente o desenvolvimento das plantas. >

Por exemplo, samambaias são mais adaptáveis a lugares com iluminação “meia-sombra” — necessitam de no mínimo 3 horas de sol por dia. Essas plantas também não podem receber muito vento, pois as folhas mais novas queimam nessa condição. >

2. Decida as plantas

Após determinar o espaço, o próximo passo é a seleção de plantas para o jardim . Como o seu desenvolvimento está ligado ao tipo de iluminação, é importante conhecer as características e as formas de cultivo de cada uma delas. >

3. Defina a estrutura

4. Organize o jardim vertical

Posicione os vasos com as plantas de acordo com a sua preferência. Eles podem ser instalados com pequenos ganchos ou sobre os pilares, a depender da estrutura escolhida para o jardim. >