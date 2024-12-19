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Verde em casa

7 plantas para ter em apartamento

Veja espécies que podem transformar qualquer espaço em um lugar mais acolhedor, aconchegante e agradável

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 16:45

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

19 dez 2024 às 16:45
As plantas trazem vida para a decoração e refrescam o ambiente (Imagem: New Africa | Shutterstock)
As plantas trazem vida para a decoração e refrescam o ambiente Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Ter plantas em casa é uma forma de trazer mais vida, frescor e harmonia aos ambientes, especialmente em apartamentos, em que o espaço pode ser mais limitado e não tão arejado. Elas não só embelezam os espaços, mas também ajudam a purificar o ar, melhorar o humor e até aumentar a produtividade. No entanto, é importante escolher espécies que se adaptem bem ao ambiente interno e que exijam pouca manutenção. 
Especialista na área e professora no curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniderp, Gisele Yallouz, explica que a escolha adequada das espécies de plantas para ambientes fechados é fundamental para garantir que elas se adaptem às condições do local, como iluminação, umidade e temperatura, e permaneçam saudáveis por mais tempo, além de facilitar o seu cuidado. 
“Algumas plantas precisam de luz solar direta, enquanto outras se desenvolvem melhor em ambientes com luz indireta; por isso, a escolha errada pode levar ao seu enfraquecimento ou até à morte. Além disso, algumas espécies têm propriedades purificadoras do ar, ajudando a melhorar a qualidade do ambiente, enquanto outras podem ser mais resistentes e exigir menos manutenção”, explica.
Além disso, conforme Gisele Yallouz, algumas plantas também podem favorecer a qualidade de vida. “Escolher as plantas certas também contribui para a saúde e o bem-estar, pois elas podem reduzir o estresse, aumentar a sensação de conforto e trazer uma atmosfera mais relaxante e revitalizante ao espaço”, salienta.  
A seguir, confira 7 plantas ideais para quem deseja cultivar um pequeno jardim dentro de seu apartamento!   

1. Espada-de-são-jorge (Sansevieria)

Conhecida por sua resistência e facilidade de cuidado, a espada-de-São-Jorge é perfeita para quem não tem muito tempo para cuidar das plantas. Ela se adapta bem a diferentes níveis de luz e precisa de regas esparsas. Além disso, ajuda a purificar o ar , o que é um ótimo benefício para ambientes internos. 

2. Lírio-da-paz (Spathiphyllum)

O lírio-da-paz é ideal para ambientes com pouca luz (Imagem: MR.PRAWET THADTHIAM | Shutterstock)
O lírio-da-paz é ideal para ambientes com pouca luz Crédito: Imagem: MR.PRAWET THADTHIAM | Shutterstock
O lírio-da-paz é uma planta de fácil cultivo e que se destaca pela sua beleza. Com folhas verdes brilhantes e flores brancas, ela é ideal para ambientes com pouca luz. A espécie também é conhecida por suas propriedades purificadoras de ar, removendo substâncias tóxicas como amônia e benzeno.  

3. Cacto

Os cactos são perfeitos para quem tem uma rotina agitada. Eles exigem pouca água e podem ser colocados em lugares mais ensolarados, como janelas com boa incidência de luz. Disponíveis em diversas formas e tamanhos, podem ser uma opção decorativa e de fácil cuidado para o apartamento.  

4. Pothos (Epipremnum aureum)

O photos se adapta bem em locais com luz indireta (Imagem: Ana Sha | Shutterstock)
O photos se adapta bem em locais com luz indireta Crédito: Imagem: Ana Sha | Shutterstock
O pothos, também conhecido como “jiboia”, é uma planta trepadeira que se adapta bem em locais com luz indireta. Ele cresce rapidamente e pode ser cultivado em vasos suspensos ou pendentes. Além disso, ajuda a purificar o ar, removendo toxinas e melhorando a qualidade do ambiente.  

5. Samambaia (Nephrolepis exaltata)

A samambaia é ideal para ambientes com umidade relativa do ar mais alta (Imagem: Benoit Bruchez | Shutterstock)
A samambaia é ideal para ambientes com umidade relativa do ar mais alta Crédito: Imagem: Benoit Bruchez | Shutterstock
As samambaias são ideais para ambientes com umidade relativa do ar mais alta, como banheiros. Elas preferem luz indireta e precisam de regas regulares. Além de decorar o ambiente com suas folhas verdes exuberantes, também ajudam na absorção da umidade, contribuindo para um ar mais fresco.  

6. Maranta (Goeppertia zebrina)

As marantas trazem um toque especial a qualquer ambiente . São plantas que se destacam devido a sua variedade de texturas, cores e formatos de folhas. Para crescerem saudáveis, escolha um ambiente bem iluminado, mas que não pegue luz solar diretamente, e mantenha o substrato úmido. Atenção para que a água das regas não fique acumulada no fundo do vaso. Aliás, essa dica vale para as demais espécies.   

7. Bico-de-papagaio (Euphorbia pulcherrima)

A bico-de-papagaio é ótima para decorar a casa no Natal (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A bico-de-papagaio é ótima para decorar a casa no Natal Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Agora, se você quer decorar sua casa com uma planta que é o símbolo do Natal, pode usar o bico-de-papagaio ou poinsetia. Ela pode durar cerca de dois meses com sua cor vibrante, desde que cultivada em vaso com uma boa dose de luz indireta e com regas em dias alternados. Depois desse período, a planta pode ser plantada direto no jardim para continuar a se desenvolver.  
Além de embelezar o ambiente, são fáceis de cuidar e se adaptam bem à vida em apartamento . Com um pouco de atenção, essas são ótimas opções de plantas que podem transformar qualquer espaço em um lugar mais acolhedor, aconchegante e agradável.  

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