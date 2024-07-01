Boas energias

Saiba quais plantas e cristais usar para afastar a inveja e o mau-olhado de casa

Designer de interiores explica como o Feng Shui pode ajudar a atrair boas energias para o seu lar e deixar os ambientes mais acolhedores
Portal Edicase

01 jul 2024 às 14:27

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 14:27

Imagem Edicase Brasil
Algumas plantas ajudam a purificar os ambientes de energias negativas Crédito: MR.PRAWET THADTHIAM | Shutterstock
Ter plantas em casa nos traz uma série de benefícios. Conforme Cris Bevilaqua, designer de interiores especializada em projetos de Feng Shui, quando aliadas aos cristais, elas nos aproximam da natureza, potencializam as boas vibrações e deixam os ambientes mais acolhedores.
Você sabia que, segundo as tradições de Feng Shui, algumas plantas têm o poder de nos proteger contra a inveja e o mau-olhado? Pensando nisso, Cris Bevilaqua apresenta uma seleção com espécies e cristais capazes de afastar esses dois sentimentos negativos do seu lar. Confira!

1. Lírio-da-paz e quartzo de rocha

Segundo Cris Bevilaqua, essa planta purificante vibra constantemente contra a inveja e o mau-olhado e, quando aliada ao cristal de quartzo de rocha, é capaz de tratar os nossos sete chakras (base, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário). Conforme a designer de interiores, a dupla pode ser usada na sala, varanda ou em outros lugares iluminados da casa.

2. Comigo-ninguém-pode e turmalina negra

Também chamada de aningapara, a comigo-ninguém-pode é uma planta que se adapta bem em espaços internos, sendo muito usada em apartamentos. “Coloque um vaso em cada lado da porta de entrada da casa. Dessa forma, ela atuará como uma guardiã contra energias negativas e pessoas mal-intencionadas. Para ativar ainda mais o seu poder, inclua duas turmalinas negras próximas às espécies”, explica Cris Bevilaqua.
A pimenteira ajuda a afastar a inveja Crédito: Claire Lucia | Shutterstock

3. Pimenteira e olho-de-tigre

De acordo com as tradições ligadas ao Feng Shui, essa é uma das opções de plantas mais recomendadas contra o mau-olhado e a inveja. A designer de interiores destaca que colocar um par de pedras olho-de-tigre junto à sua pimenteira ajuda nas relações interpessoais, afastando a inveja. Ela pode ser usada na varanda ou em outros espaços iluminados da casa.

Alinhe a consciência com a sua casa

Para finalizar, a especialista lembra que a nossa consciência precisa estar sempre alinhada à nossa casa, pois tudo começa e termina dentro de nosso lar. “É importante lembrar que não existem milagres, temos sempre que preparar a casa para receber os nossos sonhos e ‘crer para ver’, e não o contrário”, finaliza Cris Bevilaqua.
Por Isabella Mendonça

Tópicos Relacionados

