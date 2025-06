Imóveis A Gazeta - Decoração

4 dicas para integrar o home office à sala de estar

Confira boas ideias que combinam praticidade e estilo para o trabalho remoto

Publicado em 10 de junho de 2025 às 14:59

O home office pode ser integrado à sala de estar de forma harmoniosa Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

O home office , que se intensificou e se tornou uma realidade para milhões de pessoas a partir da pandemia da covid-19, consolidou-se como um modelo de trabalho flexível repleto de vantagens, como maior autonomia e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. >

No entanto, uma das questões mais debatidas e relevantes para quem adota essa modalidade é a escolha do local ideal para realizar as tarefas. “E nem sempre as dimensões ou a estrutura do imóvel nos permite entregar um ambiente separado da vida que existe na morada”, afirma a arquiteta Mari Milani. >

Segundo ela, com a tranquilidade para exercer as atividades profissionais, o home office deixou de ser um improviso, precisa de uma vida desligada da rotina doméstica e pede uma estética interessante – tanto para o bem-estar de quem o usará como para ser o cenário para as reuniões virtuais. >

“Por isso, assim como encontrarmos uma identidade visual nos escritórios corporativos, também podemos atribuir personalidade aos projetos que realizamos, principalmente quando ele está integrado com a sala de estar”, diz a profissional. >

>

Harmonia entre os ambientes

Com o estudo do enquadramento no layout e o emprego de recursos arquitetônicos como a marcenaria planejada, Mari Milani diz que é possível entregar o home office adaptado às demandas dos moradores. “Embora muitas empresas tenham implementado o retorno ao presencial, trabalhar em casa continuará a ser uma realidade, seja no formato híbrido ou 100% home office “, analisa Mari. >

Em seus projetos, ela também aposta na polivalência do mobiliário como uma saída interessante para garantir o funcionamento do lar e o aproveitamento de espaço para que todos os itens – tanto do escritório residencial quanto do estar –, possam coexistir em harmonia. >

Home office na sala de estar

Confira, a seguir, quatro projetos em que Mari Milani explorou toda a potência do home office , implementando o cantinho com primazia dentro da sala de estar! >

1. Móveis sob medida criam home office e setor para bar e café

A marcenaria ajuda a aproveitar todo o espaço disponível para o Crédito:

Como indicado pela arquiteta, a marcenaria é um excelente recurso para assegurar o aproveitamento total do espaço. “Quando desenho o setor de home office dentro de uma sala , procuro criar uma conexão inteligente entre todos os componentes do ambiente. O estar nunca pode perder a essência”, explica a profissional. >

2. Uso de cores análogas ou complementares

É importante utilizar cores análogas ou complementares no Crédito:

Além de estabelecer a concordância por meio do mobiliário, Mari Milani também promove esse encaixe na paleta de cores. Para esse contexto de espaços multiuso, a arquiteta é categórica ao enfatizar a importância de que uma área não destoe da outra com pontos focais desconexos. >

“Cores análogas ou complementares, materiais semelhantes, texturas ou uma base neutra de revestimentos são algumas das teorias que podemos colocar em prática nesses casos”, salienta. >

3. Porta de correr separa home office e happy hour em sala de estar

A porta de correr é uma possibilidade para separar o Crédito:

A liberdade de decidir se o home office ficará sempre presente (ou não), também é uma possibilidade nos projetos implementados por Mari Milani. Ela pontua que portas de correr ou divisórias, como muxarabis e cobogós, são elementos que entram em cena para uma separação sutil entre os espaços. >

“Eles auxiliam tanto no aspecto visual como no mental de quem trabalha e vive no mesmo lugar. A simbologia de ‘fechar’ o escritório ao fim do expediente traz a chave do descanso e a oportunidade de aproveitar a sala de estar sem a interferência visual do local de trabalho”, explica. >

4. Serralheria e mobiliário mimetizado como aliados

A serralheria pode ser usada para dar sustentação de estantes e prateleiras Crédito: Projeto: Mari Milani | Imagem: Erika Urbino

Outro recurso que pode ser empregado para a confecção do mobiliário multiuso desses espaços é a serralheria, principalmente para a sustentação de estantes e prateleiras. >

Por Lucas Janini >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta