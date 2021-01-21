Comprar apartamento nos fundos pode ser boa opção

Villa do Mestre possui unidades de dois quartos com suíte a partir de R$193.715. Crédito: De Martin Construtora/Divulgação

Os apartamentos de fundo nem sempre são a preferência para os compradores. Mas essa posição não é sinônimo de desvalorização ou de ter a pior unidade. Especialistas do mercado imobiliário explicam que é necessário levar em consideração os desejos pessoais e características do imóvel antes de fechar negócio.

Os critérios para escolher entre frente ou fundos varia a partir do gosto pessoal, segundo Marco Terra, diretor da M Terra Imobiliária. “Dependendo do prédio, o apartamento dos fundos está para o sol da manhã, mas pode acontecer de ser virado para outros prédios, tirando a privacidade”, pontua.

Terra afirma que há uma preferência pelos apartamentos de frente, mas há exceções. “Na Praia do Canto e em Barro Vermelho, em Vitória, acontece muito. Os apartamentos de frente são virados para o sol da tarde e com vista para a rua. Os de fundo e em andares altos são de vista para Camburi. Isso acaba atraindo compradores para as unidades de fundo”, observa.

O Ilha das Antilhas, em Vila Velha, conta com espaço para home office no térreo, bike sharing, entre outras facilidades Crédito: Kemp Engenharia/Divulgação

INFLUÊNCIA NO PREÇO

Todos esses fatores como posição em relação ao sol, vista, privacidade e altura influenciam diretamente no valor da unidade. Marco Terra explica que há preferência para apartamentos de frente em andares mais altos, mas se os de fundo tiverem mais requisitos cumpridos para valorização do imóvel, então serão mais caros.

José Luiz Kfuri, consultor imobiliário, concorda com Terra ao dizer que há situações em que essas unidades podem ser até mais valorizadas que um apartamento de frente. “Se formos considerar que o apartamento de fundos seja mais prejudicado em relação aos outros, então sim, há desvalorização. A altura também tem influência. Quanto mais alta, mais cara. Ser de fundos não significa que seja pior.”

O que não há muito impacto é no valor do aluguel. Segundo Kfuri, nesse caso há uma procura maior do que oferta, então não influencia muito no preço cobrado pelo locador.

Apartamentos laterais do Golden Barro Vermelho, em Vitória, estão a venda a partir de R$747.412 Crédito: Metron Engenharia/Divulgação

DIFERENCIAIS

Kfuri ressalta ainda as novidades do mercado imobiliário para valorizar as unidades. Além das vantagens já citadas, as construtoras tem apostado no modelo Garden nos apartamentos mais baixos para que elas não fiquem para trás entre as opções. Esse conceito oferece uma varanda maior adicional. Alguns tem estrutura até para ofurô.

Outra modalidade interessante é a oferta para investidores de apartamentos previamente montados, revela Kfuri. Eles são destinados para quem compra e aluga. “Na oferta já tem o preço do aluguel e isso é o que atrai o investidor”, destaca.

ALGUMAS OPÇÕES