Comprar apartamento nos fundos pode ser boa opção

Os apartamentos de fundo nem sempre são a preferência para os compradores. Mas essa posição não é sinônimo de desvalorização ou de ter a pior unidade. Especialistas do mercado imobiliário explicam que é necessário levar em consideração os desejos pessoais e características do imóvel antes de fechar negócio.
Os critérios para escolher entre frente ou fundos varia a partir do gosto pessoal, segundo Marco Terra, diretor da M Terra Imobiliária. “Dependendo do prédio, o apartamento dos fundos está para o sol da manhã, mas pode acontecer de ser virado para outros prédios, tirando a privacidade”, pontua.
Terra afirma que há uma preferência pelos apartamentos de frente, mas há exceções. “Na Praia do Canto e em Barro Vermelho, em Vitória, acontece muito. Os apartamentos de frente são virados para o sol da tarde e com vista para a rua. Os de fundo e em andares altos são de vista para Camburi. Isso acaba atraindo compradores para as unidades de fundo”, observa.
INFLUÊNCIA NO PREÇO
Todos esses fatores como posição em relação ao sol, vista, privacidade e altura influenciam diretamente no valor da unidade. Marco Terra explica que há preferência para apartamentos de frente em andares mais altos, mas se os de fundo tiverem mais requisitos cumpridos para valorização do imóvel, então serão mais caros.
José Luiz Kfuri, consultor imobiliário, concorda com Terra ao dizer que há situações em que essas unidades podem ser até mais valorizadas que um apartamento de frente. “Se formos considerar que o apartamento de fundos seja mais prejudicado em relação aos outros, então sim, há desvalorização. A altura também tem influência. Quanto mais alta, mais cara. Ser de fundos não significa que seja pior.”
O que não há muito impacto é no valor do aluguel. Segundo Kfuri, nesse caso há uma procura maior do que oferta, então não influencia muito no preço cobrado pelo locador.
DIFERENCIAIS
Kfuri ressalta ainda as novidades do mercado imobiliário para valorizar as unidades. Além das vantagens já citadas, as construtoras tem apostado no modelo Garden nos apartamentos mais baixos para que elas não fiquem para trás entre as opções. Esse conceito oferece uma varanda maior adicional. Alguns tem estrutura até para ofurô.
Outra modalidade interessante é a oferta para investidores de apartamentos previamente montados, revela Kfuri. Eles são destinados para quem compra e aluga. “Na oferta já tem o preço do aluguel e isso é o que atrai o investidor”, destaca.
ALGUMAS OPÇÕES
Metron Engenharia
O apartamento de fundo do Villa do Mestre Residencial Clube que ainda está a venda tem dois quartos, sendo um com suíte. O preço é R$193.715. As unidades laterais também possuem dois quartos. Essas são vendidas a partir de R$160.187. Todas as unidades possuem varandas e piso cerâmico. Os moradores terão direito a área de lazer completo, edifício-garagem com vaga coberta e sistema de segurança.
O Ilha das Antilhas, em Vila Velha, foi planejado para trazer praticidade para o dia a dia do morador. O empreendimento oferece tomada USB nas áreas de lazer e lobby master, espaço para home office no térreo, bike sharing, entre outras facilidades. A unidade 609 está a venda por R$489,9 mil.
Em Barro Vermelho, na Capital, os apartamentos laterais do Golden Barro Vermelho estão a venda a partir de R$747.412. As unidades têm 83,79m². O prédio possui quadra recreativa, alameda teen, brinquedoteca, entre outros itens.