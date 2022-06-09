Gastronomia, aventura e descanso: 5 roteiros para o Dia dos Namorados

Lavandário de Pedra Azul, túnel de Matilde e restaurante de Vila Velha estão nas dicas para o Dia dos Namorados Crédito: Instagram @lavandariopedraazul / Prefeitura de Anchieta / Taynna Camargo

O Dia dos Namorados é domingo (12). Nada melhor que curtir a data juntinho com quem se ama numa programação especial. Pensando nisso, HZ traz cinco roteiros no Espírito Santo para diversos perfis de casais. Seja o romântico, o aventureiro, o cultural ou até mesmo quem quer descansar ou fazer um jantar bacana, a gente traz opções para você passar bons momentos com quem se ama.

ROMÂNTICOS

Ahh... o amor! Com o clima de romance no ar, uma dica vai para um programa a dois num esquema bate e volta. A dica é um passeio por Pedra Azul, em Domingos Martins. Podemos começar por uma visita pelo Lavandário Pedra Azul. Localizado num sítio em São Paulinho do Aracê, ele conta com cinco mil pés de lavanda, garantindo ótimas fotos em clima romântico. O espaço ainda conta com um bistrô com opções como quiche de alho poró e queijo gruyère servida com um fio de mel de Lavanda; waffle servido com gelato e mel de lavanda; bolo; capuccino e outros produtos com lavanda. O menu completo você confere aqui.

Lavandário Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Instagram/lavandariopedraazul

Se quiser turistar um pouco mais, você pode dar uma passada no Vale da Pedra, onde estão restaurantes como Aromen, Ronchi Beer, Vallino e Don Calmon, o Pedra Azul Food Park, primeiro da região com esse estilo de estrutura e serviço. Mais detalhes você encontra aqui.

Prato do La Dolina no Pedra Azul Food Park Crédito: Ivan Di Cesare

AVENTUREIROS

Quem gosta de aventura, uma dica é ir até Matilde, em Alfredo Chaves . A cidade conta com opções radicais para quem gosta de trilha e até mesmo rapel.

A mais famosa é a trilha que leva ao famoso Túnel de Matilde, distante 400 metros da Estação Ferroviária. É possível chegar ao local pelas linhas férreas. São só 2km de caminhada. Descer os degraus do túnel e pra quem gosta de aventura radical. É preciso bastante cuidado e equilíbrio pois a escadaria é escorregadia por conta da força da água.

Túnel de Matilde, em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

Outra dica fica na entrada do distrito: a Cachoeira de Matilde. Lá, você pode fazer o passeio guiado até a parte de trás da cachoeira, no valor de R$ 15 por pessoa, ou até mesmo o tradicional rapel, por R$ 50 por pessoa. Vale lembrar que para entrar no parque é realizada a cobrança de R$ 5.

Rapel na cachoeira de Matilde é uma das atividades mais procuradas em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves

JANTAR A DOIS

Para a galera que gosta de comer bem, uma dica é a "Rua das Delícias", em Vila Velha. A região, que engloba as ruas Inácio Higino e XV de Novembro, reúne algumas das principais opções gastronômicas do município.

Restaurante e bar A Casa Parrilla, em Vila Velha Crédito: Taynna Camargo

Por lá, você encontra hamburguerias, bares e restaurantes. Entre os destaques está o famoso restaurante e hamburgueria GolBurger, o A Casa Parrilla Bar, o japonês Suzushi e a forneria Jussaras, especializada em pizzas com massa de longa fermentação.

Rosbife no forno à lenha da pizzaria Jussaras, em Vila Velha Crédito: Jussaras Pizza/Divulgação

Mas tem opção de jantar a dois especial para os namorados em todo o Espírito Santo. Aqui reunimos 40 opções de jantares, cestas e doces para curtir juntinho com o seu amor.

RELAX E LAZER

Se você quer relaxar, mas ainda curtir o local turistando, uma dica é ir para Anchieta. Por lá, vale a pena passar por Iriri. Por estarmos em tempo mais frio, a cidade não costuma estar tão cheia quanto no verão, o que dá para aproveitar mais os restaurantes locais e achar hospedagem. Garantia de dias de descanso a dois.

Com águas calmas e infraestrutura, a Praia da Areia Preta, em Iriri, é uma das mais frequentadas em Anchieta Crédito: Prefeitura de Anchieta/Divulgação

E se vocês quiserem dar uma animada, vale a pena ir até o Centro de Anchieta. Por lá, acontece a Festa de São José de Anchieta, com programação cultural de shows, até o domingo (12). São palcos montados na Praia Central, na Praça dos Imigrantes e no Santuário. Veja mais detalhes da festa aqui.

FESTEIROS

Uma delas é o concerto que a Orquestra Petrobras fará especialmente para a data, com músicas do Guns N' Roses. Para os festeiros, a dica é curtir os shows e festivais que acontecem na Grande Vitória.s. Saiba mais detalhes do show e ingressos aqui

O festival Praia Show Edição Namorados também promete agitar os casais até no domingo (12). Os shows acontecerão numa estrutura especial, com palco, montada na praça de alimentação do Shopping Praia da Costa, a partir das 18h. O encerramento fica por conta da banda Sambasoul. Veja a programação completa aqui.

Tem até cinema e show de graça na Serra. Por lá, acontece o Festival de Cinema Edição Namorados, de sexta (10) a domingo (12), com exibição de filmes ao ar livre. Haverá ainda distribuição de pipoca para a galera nas sessões, que acontecem às 19h. No espaço, também será instalado um food park com diversas opções de food trucks de comidas e bebida para do público, além de área kids para as crianças. Ao fim de cada sessão, um show de uma banda local anima a galera. Confira a programação completa e detalhes do evento aqui.