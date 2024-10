Rede Gazeta realiza a 2ª Semana de Inovação Capixaba

Durante esses três dias, organizações, estudantes e especialistas vão se reunir para debater o futuro do empreendedorismo e da inovação. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas.

A gerente de Inovação da Rede Gazeta, Patrícia Lino, conta que a proposta desta edição é trazer para a discussão elementos não só do universo da inovação, mas de outras áreas que podem se apropriar de iniciativas da inovação para enriquecer, cada vez mais, o Estado. “O objetivo é que cada um saia do evento com a cabeça aberta, com novas ideias, novas oportunidades para colocarem em prática, seja nos seus ambientes de trabalho, nas suas empresas, nas startups que queiram montar ou para estudantes aplicarem isso em seus trabalhos acadêmicos”, destaca.

Dia Nacional da Inovação

O diretor de Inovação e Novos Negócios, Dudu Lindenberg, pontua que para a Rede Gazeta, a InsightES é uma das maiores entregas do ano, já que impulsiona a missão de fomentar a transformação e o fortalecimento da matriz econômica do ES. Ele aproveita para reforçar, ainda, a ligação do evento com o Dia Nacional da Inovação, celebrado no próximo dia 19.