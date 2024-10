Inovação

Semana de Inovação Capixaba - InsightES aborda tendências, comportamento e criação de conteúdo

A segunda edição do evento conta com palestras, workshops e oficinas com especialistas, promovendo a troca de ideias e a capacitação. O evento ocorre de 14 a 16 de outubro, na Rede Gazeta, e a inscrição é gratuita.

InsightES - Semana da Inovação Capixaba, edição 2023, contou com grandes nomes do mercado. (Vitor Jubini)

Bianca Lemos Estagiária de Comunicação Institucional / blemos

Atenção, inovadores de plantão! A tão aguardada Semana de Inovação Capixaba, InsightES, já tem data e local confirmados: 14, 15 e 16 de outubro, na Rede Gazeta. Durante esses três dias, organizações, estudantes e especialistas vão se reunir para debater o futuro do empreendedorismo e da inovação.

O evento é promovido pela Rede Gazeta e a programação vai contar palestras, paineis, workshop e oficinas liderados por grandes nomes da área, trazendo insights e abordando tendências de mercado. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas.

A gerente de Inovação da Rede Gazeta, Patrícia Lino, conta que a proposta desta edição é trazer para a discussão elementos não só do universo da inovação, mas de outras áreas que podem se apropriar de iniciativas da inovação para enriquecer, cada vez mais, o Estado. “O objetivo é que cada um saia do evento com a cabeça aberta, com novas ideias, novas oportunidades para colocarem em prática, seja nos seus ambientes de trabalho, nas suas empresas, nas startups que queiram montar ou para estudantes aplicarem isso em seus trabalhos acadêmicos”, destaca.

Dia Nacional da Inovação

Já o diretor de Inovação e Novos Negócios, Dudu Lindemberg, pontua que para a Rede Gazeta, a InsightES é uma das maiores entregas do ano, já que impulsiona a missão de fomentar a transformação e o fortalecimento da matriz econômica do ES. Ele aproveita para reforçar, ainda, a ligação do evento com o Dia Nacional da Inovação, celebrado no próximo dia 19.

“Realizar o evento na Semana da Inovação é extremamente oportuno, pois a data já desperta discussões sobre o futuro dos negócios. Esperamos que essa sinergia aumente o impacto das palestras e paineis, gerando mais engajamento e trazendo novas perspectivas para todo capixaba interessado em ser mais empreendedor”, finaliza.

Tendências e comportamentos para a inovação, Live Commerce e liderança feminina para moldar o futuro são alguns dos temas que serão abordados pelos convidados nas palestras e workshops. E, neste ano, a novidade é que a programação do evento contará, também, com a participação de duas comunidades, sendo elas a comunidade Marketing Vix e Mulheres da Inovação.

Confira a programação e inscreva-se:

DIA 14/10 (Segunda-feira)

14h30 - Oficina Podcast do Futuro Presente (Inscreva-se aqui)

Convidado: Renan Cirilo

Local: Fonte Hub

17h30 – Abertura Oficial - Dudu Lindenberg (Diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta)

17h40 – Palestra: Surfando nos ecossistemas de inovação. (Inscreva-se aqui)

Palestrante: José Eduardo Azarite (CEO do Venture Hub e professor do Ecossistema Inova)



18h30 – Painel: Conexões Capixabas: Nosso Ecossistema de Inovação. (Inscreva-se aqui)

Painelistas: Bruno Lamas (Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Espírito Santo), Diogo Strapassom (Gerente de P&D na Suzano), Isís Parteli (Gerente de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos no Banestes), Ivone Pontes (Gerente de Participações PPPs e Investimentos no Bandes) e Miguel Carvalho (CEO da Takeat) .



DIA 15/10 (Terça-feira)

15h - Oficina Design Thinking



Convidada: Maíra do Vale

Local: Fonte Hub

15h - Oficina Como criar marcas forte (Inscreva-se aqui)

Convidado: Jhiane Rangel

Local: Fonte Hub



17h30 – Palestra: Tendências e Comportamentos para a Inovação (Inscreva-se aqui)

Palestrante: Pablo Lira (Consultor e Especialista em Tecnologia e Inovação)



18h30 – Painel: Mulheres na Inovação: A liderança feminina moldando o futuro (Inscreva-se aqui)

Mediação: Jihany Rangel

Painelistas: Elaine Silva (Gerente Executiva de Produto na Rede Gazeta), Crisley Dellaqua Pacheco (Gerente de Ecossistemas de inovação na Vale) e Flora Machado (CEO na Div Cosméticos)



DIA 16/10 (Quarta-feira)

15h - Workshop Criação de Conteúdo com IA para Redes Sociais (Em breve link de inscrição)

Convidado: Marcos, CEO da startup Speach

Local: Fonte Hub



17h30 – Painel: Tendências de Live Commerce: Inovação e Oportunidades (Inscreva-se aqui)

Mediação: Diego Araújo

Painelistas: Bianka Boldrini (Criadora de Conteúdo e Especialista em Live Commerce), Philipe Ferreira (Coordenador de Creator e Audiovisual no Estúdio Gazeta na Rede Gazeta) e Samuel Negrão (CEO da LiveLink)



18h30 – Painel: Marketing & IA: O Futuro da Tecnologia com Foco nas Conexões Humanas por Mkt Vix (Inscreva-se aqui)

Mediação: Carine Cardoso

Painelistas: Cláudio Rabelo (Autor, Professor e Palestrante), Diana Pádua (Consultora de Estratégias Digitais) e Rodrigo Missagia (Founder e CEO Tegrus)



