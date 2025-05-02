Criatividade na prática marca encerramento do World Creativity Day no Fonte Hub

Ao longo dos dois dias de evento, o WCD no Fonte Hub reuniu empreendedores, estudantes, profissionais da comunicação e criadores de conteúdo em atividades que combinaram teoria e prática Crédito: Letícia Tononi

O segundo e último dia do World Creativity Day 2025 no Fonte Hub, espaço de inovação da Rede Gazeta, em Vitória, foi marcado por experimentação e estímulo à criatividade em diferentes formatos.

A programação, realizada nesta quarta-feira (23), contou com oficinas voltadas à produção de conteúdo com celular e ao empreendedorismo no setor digital.

O evento ocorreu em um momento em que o Espírito Santo registra um crescimento expressivo no número de empreendedores ligados a atividades criativas, evidenciando o potencial transformador do setor para a geração de renda e inovação, segundo dados da Secretaria da Cultura (Secult) e do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

Entre os destaques do dia, a palestra “Atitudes – a intencionalidade em processos de educação”, ministrada pela professora e comentarista da CBN, Juliana dos Santos, trouxe uma abordagem reflexiva sobre como a educação pode ser transformadora quando guiada por propósito e afeto.

Durante a oficina “Como fazer registros incríveis com o seu celular”, o fotógrafo de A Gazeta, Vitor Jubini, compartilhou técnicas de luz, composição e edição com o que os participantes já têm em mãos: o próprio celular. A atividade incluiu ainda uma visita ao estúdio da TV Gazeta, onde os participantes puderam aplicar as técnicas aprendidas e experimentar diferentes formas de capturar imagens com qualidade, mesmo em ambientes controlados de iluminação.

O painel “Desafios no universo da criação de conteúdo” reuniu vozes atuantes no cenário capixaba: Giovana Duarte, criadora do perfil @guiacapixaba no Instagram; Kaique Dias, jornalista e produtor audiovisual; e Raiza Noah, atriz e criadora de conteúdo. Os painelistas discutiram autenticidade, posicionamento digital e estratégias para crescer nas redes sem perder a essência.

Márcia Kappel, diretora comercial, participou do evento e destacou as possibilidades que descobriu para aplicar em seu negócio. “Quando você aprende com quem realmente entende do assunto, tudo muda. No painel sobre criação de conteúdo, o mais legal foi ver três pessoas falando suas verdades, com sinceridade sobre seus desafios e conquistas. Foi inspirador”, afirmou.

Já o consultor em plano de saúde Carlos Carlini ressaltou o aprendizado prático. “Gostei muito das oficinas, principalmente a de fotografia, que sempre foi um desafio pra mim. O fotógrafo Vitor Jubini passou dicas que mudaram minha forma de ver e fazer. E na oficina de conteúdo, o conhecimento foi vasto. Hoje tudo é digital, e estar por dentro disso é essencial para qualquer profissão”, contou.