Panetone pode ser usado em sobremesas para a ceia de Natal; veja receitas

O panetone, mais clássico dos doces natalinos, pode não ser apenas o protagonista da ceia, mas o ingrediente de sobremesas variadas e bastante apetitosas para a temporada.
Então, se você tem um panetone ou chocotone sobrando aí na sua casa, aproveite a guloseima para colocar a mão na massa e preparar com ela uma das três sugestões a seguir.
Taça de panetone com chocolate
Ingredientes:
- Ganache
- 2 tabletes de chocolate meio amargo picados
- 1 lata de creme de leite
- Meia xícara (chá) de nozes ou amêndoas picadas
- Montagem
- 1 chocotone cortado em pedaços quadrados
- Raspas de chocolate meio amargo
Modo de preparo:
Ganache - Em um recipiente, leve o chocolate picado ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo a cada intervalo, até que esteja completamente derretido. Adicione o creme de leite e misture bem para obter uma ganache lisa. Misture as nozes ou amêndoas e reserve.
Montagem - Em taças pequenas, monte camadas de ganache e panetone em pedaços, finalizando com a ganache e as raspas. Sirva em temperatura ambiente ou gelado.
Tiramisù de panetone
Ingredientes:
- 3 gemas peneiradas
- 1 ovo
- 6 colheres (sopa) de açúcar refinado
- 300g de cream cheese em temperatura ambiente
- Meia xícara (chá) de creme de leite fresco batido em chantili
- Meia xícara (chá) de café coado
- 2 colheres (sopa) de licor de café
- 250g de chocotone esfarelado cortado em cubos e tostados no forno
- 6 colheres (sopa) chocotone esfarelado para decorar
- 6 colheres (sopa) de cacau em pó para decorar
Modo de preparo:
- Em uma panela, coloque as gemas, o ovo, o açúcar e leve ao banho-maria, mexendo sempre, até amornar bem. Não deixe ferver.
- Em uma batedeira, bata o creme até dar o ponto de claras em neve, por cerca de 10 minutos.
- Desligue a batedeira e acrescente o cream cheese e misture vigorosamente com o auxílio de um batedor de arame (fuê). Incorpore o chantili delicadamente e misture.
- Em um recipiente, coloque o café coado e o licor de café e misture bem.
- Em taças, monte a sobremesa em camadas começando pelo creme, os cubos de panetone umedecidos no café com o licor de café e repita as camadas até acabar o creme.
- Finalize com panetone esfarelado e cacau em pó para decorar as taças.
- Leve à geladeira até firmar, por aproximadamente 1 hora.
Pudim de panetone
Ingredientes:
- Calda
- Meia xícara (chá) de açúcar
- 1 xícara (chá) de água
- Pudim
- 4 ovos
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 2 medidas (da lata) de leite integral (790 ml)
- 1 colher (sopa) de mel
- 1 chocotone cortado em cubos
Modo de preparo:
Calda - Coloque o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo até obter uma calda de caramelo dourada. Com cuidado, coloque a água e misture até dissolver os torrões de açúcar e obter uma calda lisa. Distribua a calda em forma para pudim (23 cm de diâmetro). Reserve para que esfrie.
Pudim - Em um liquidificador, bata os ovos, o leite condensado, o leite integral e o mel. Reserve.
Distribua o chocotone na forma com o caramelo e em seguida despeje a massa por cima. Deixe descansar por cinco minutos para que o chocotone absorva o líquido.
Cubra com papel alumínio e leve para assar em banho-maria em forno médio (180º C), preaquecido por cerca de 90 minutos. Após esse tempo, retire do forno e espere esfriar por completo. Quando o pudim estiver frio, leve para gelar por pelo menos seis horas. Desenforme e sirva gelado.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.