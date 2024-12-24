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Panetone pode ser usado em sobremesas para a ceia de Natal; veja receitas

HZ traz sugestões de como aproveitar o clássico pão natalino em novas preparações para adoçar as festas: taça, tiramisù e pudim
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 07:00

Taça de panetone com chocolate
Taça de panetone com chocolate Crédito: Nestlé
panetone, mais clássico dos doces natalinos, pode não ser apenas o protagonista da ceia, mas o ingrediente de sobremesas variadas e bastante apetitosas para a temporada. 
Então, se você tem um panetone ou chocotone sobrando aí na sua casa, aproveite a guloseima para colocar a mão na massa e preparar com ela uma das três sugestões a seguir.
Selecionadas pelo HZ, as doçuras vão da taça de chocolate ao pudim, passando por um tiramisù de dar água na boca. 

Taça de panetone com chocolate

Ingredientes:
  • Ganache
  • 2 tabletes de chocolate meio amargo picados
  • 1 lata de creme de leite 
  • Meia xícara (chá) de nozes ou amêndoas picadas
  • Montagem
  • 1 chocotone cortado em pedaços quadrados
  • Raspas de chocolate meio amargo 
Modo de preparo:
Ganache - Em um recipiente, leve o chocolate picado ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo a cada intervalo, até que esteja completamente derretido. Adicione o creme de leite e misture bem para obter uma ganache lisa. Misture as nozes ou amêndoas e reserve.
Montagem - Em taças pequenas, monte camadas de ganache e panetone em pedaços, finalizando com a ganache e as raspas. Sirva em temperatura ambiente ou gelado.

Tiramisù de panetone

Tiramisù de panetone
Tiramisù de panetone Crédito: Nestlé
Ingredientes: 
  • 3 gemas peneiradas
  • 1 ovo
  • 6 colheres (sopa) de açúcar refinado
  • 300g de cream cheese em temperatura ambiente
  • Meia xícara (chá) de creme de leite fresco batido em chantili
  • Meia xícara (chá) de café coado
  • 2 colheres (sopa) de licor de café
  • 250g de chocotone esfarelado cortado em cubos e tostados no forno
  • 6 colheres (sopa) chocotone esfarelado para decorar
  • 6 colheres (sopa) de cacau em pó para decorar
Modo de preparo:
  1. Em uma panela, coloque as gemas, o ovo, o açúcar e leve ao banho-maria, mexendo sempre, até amornar bem. Não deixe ferver.
  2. Em uma batedeira, bata o creme até dar o ponto de claras em neve, por cerca de 10 minutos.
  3. Desligue a batedeira e acrescente o cream cheese e misture vigorosamente com o auxílio de um batedor de arame (fuê). Incorpore o chantili delicadamente e misture.
  4. Em um recipiente, coloque o café coado e o licor de café e misture bem.
  5. Em taças, monte a sobremesa em camadas começando pelo creme, os cubos de panetone umedecidos no café com o licor de café e repita as camadas até acabar o creme.
  6. Finalize com panetone esfarelado e cacau em pó para decorar as taças.
  7. Leve à geladeira até firmar, por aproximadamente 1 hora.

Pudim de panetone 

Pudim de panetone
Pudim de panetone Crédito: Nestlé
Ingredientes:
  • Calda
  • Meia xícara (chá) de açúcar
  • 1 xícara (chá) de água
  • Pudim
  • 4 ovos
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 2 medidas (da lata) de leite integral (790 ml)
  • 1 colher (sopa) de mel
  • 1 chocotone cortado em cubos

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Modo de preparo: 
Calda - Coloque o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo até obter uma calda de caramelo dourada. Com cuidado, coloque a água e misture até dissolver os torrões de açúcar e obter uma calda lisa. Distribua a calda em forma para pudim (23 cm de diâmetro). Reserve para que esfrie.
Pudim - Em um liquidificador, bata os ovos, o leite condensado, o leite integral e o mel. Reserve.
Distribua o chocotone na forma com o caramelo e em seguida despeje a massa por cima. Deixe descansar por cinco minutos para que o chocotone absorva o líquido.
Cubra com papel alumínio e leve para assar em banho-maria em forno médio (180º C), preaquecido por cerca de 90 minutos. Após esse tempo, retire do forno e espere esfriar por completo. Quando o pudim estiver frio, leve para gelar por pelo menos seis horas. Desenforme e sirva gelado.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas. 

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