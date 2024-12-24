Panetone pode ser usado em sobremesas para a ceia de Natal; veja receitas

Taça de panetone com chocolate Crédito: Nestlé

panetone , mais clássico dos doces natalinos , pode não ser apenas o protagonista da ceia, mas o ingrediente de sobremesas variadas e bastante apetitosas para a temporada.

Então, se você tem um panetone ou chocotone sobrando aí na sua casa, aproveite a guloseima para colocar a mão na massa e preparar com ela uma das três sugestões a seguir.

Selecionadas pelo HZ, as doçuras vão da taça de chocolate ao pudim , passando por um tiramisù de dar água na boca.

Taça de panetone com chocolate

Ingredientes:

Ganache



2 tabletes de chocolate meio amargo picados



1 lata de creme de leite



Meia xícara (chá) de nozes ou amêndoas picadas



Montagem



1 chocotone cortado em pedaços quadrados



Raspas de chocolate meio amargo

Modo de preparo:

Ganache - Em um recipiente, leve o chocolate picado ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo a cada intervalo, até que esteja completamente derretido. Adicione o creme de leite e misture bem para obter uma ganache lisa. Misture as nozes ou amêndoas e reserve.

Montagem - Em taças pequenas, monte camadas de ganache e panetone em pedaços, finalizando com a ganache e as raspas. Sirva em temperatura ambiente ou gelado.

Tiramisù de panetone

Tiramisù de panetone Crédito: Nestlé

Ingredientes:

3 gemas peneiradas



1 ovo

6 colheres (sopa) de açúcar refinado



300g de cream cheese em temperatura ambiente



Meia xícara (chá) de creme de leite fresco batido em chantili



Meia xícara (chá) de café coado



2 colheres (sopa) de licor de café



250g de chocotone esfarelado cortado em cubos e tostados no forno



6 colheres (sopa) chocotone esfarelado para decorar



6 colheres (sopa) de cacau em pó para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as gemas, o ovo, o açúcar e leve ao banho-maria, mexendo sempre, até amornar bem. Não deixe ferver. Em uma batedeira, bata o creme até dar o ponto de claras em neve, por cerca de 10 minutos.

Desligue a batedeira e acrescente o cream cheese e misture vigorosamente com o auxílio de um batedor de arame (fuê). Incorpore o chantili delicadamente e misture.

Em um recipiente, coloque o café coado e o licor de café e misture bem.

Em taças, monte a sobremesa em camadas começando pelo creme, os cubos de panetone umedecidos no café com o licor de café e repita as camadas até acabar o creme.

Finalize com panetone esfarelado e cacau em pó para decorar as taças.

Leve à geladeira até firmar, por aproximadamente 1 hora.



Pudim de panetone

Pudim de panetone Crédito: Nestlé

Ingredientes:

Calda

Meia xícara (chá) de açúcar



1 xícara (chá) de água



Pudim

4 ovos

1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)

2 medidas (da lata) de leite integral (790 ml)



1 colher (sopa) de mel



1 chocotone cortado em cubos



Modo de preparo:

Calda - Coloque o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo até obter uma calda de caramelo dourada. Com cuidado, coloque a água e misture até dissolver os torrões de açúcar e obter uma calda lisa. Distribua a calda em forma para pudim (23 cm de diâmetro). Reserve para que esfrie.

Pudim - Em um liquidificador, bata os ovos, o leite condensado, o leite integral e o mel. Reserve.

Distribua o chocotone na forma com o caramelo e em seguida despeje a massa por cima. Deixe descansar por cinco minutos para que o chocotone absorva o líquido.

Cubra com papel alumínio e leve para assar em banho-maria em forno médio (180º C), preaquecido por cerca de 90 minutos. Após esse tempo, retire do forno e espere esfriar por completo. Quando o pudim estiver frio, leve para gelar por pelo menos seis horas. Desenforme e sirva gelado.