Jantar na mata é nova opção de experiência gastronômica no ES

Rigatoni com moquequinha de aratu Crédito: Olivier Schochlin

Murilo Góes para a estreia de mais um evento no projeto Jantar na Mata. Murilo é o criador das imersões gastronômicas Comer é Arte, que ficou em cartaz por dois anos no Centro de Vitória, e Comer às Cegas, que acontecia na Praia da Costa. Um refúgio cercado por Mata Atlântica no bairro Olaria, em Vila Velha, é o cenário escolhido pelo chefpara a estreia de mais um evento no projeto Macunaíma Cozinha Experimental , o. Murilo é o criador das imersões gastronômicas, que ficou em cartaz por dois anos no Centro de Vitória, e, que acontecia na Praia da Costa.

A nova experiência proposta pelo chef está marcada para 18 de abril, às 19h, no espaço para eventos intimistas Bem-te-vila , e será um menu-degustação de cozinha criativa focada em ingredientes regionais composto de entrada, dois pratos e sobremesa.

Local do jantar é o Bem-te-vila, cercado por Mata Atlântica Crédito: Acervo/Bem-te-vila

Para começar, será servido beiju de mandioca recheado com salpicão de caju desfiado, e em seguida o primeiro prato: escondidinho de fruta-pão e abóbora recheado com carne de panela desfiada ao vinho tinto e farofinha crocante de taioba - na alternativa vegetariana o recheio será mix de cogumelos.

Beiju com salpicão de caju Crédito: Olivier Schochlin

Escondidinho de fruta-pão e abóbora Crédito: Olivier Schochlin

O segundo prato, rigatoni ao creme de castanha de caju vem coberto por moquequinha de aratu desfiado (que na versão veggie é substituída por moquequinha de palmito). A sobremesa: pudim de tapioca com caramelo de dendê e telha crocante de amendoim. Todas as receitas são isentas de ingredientes lácteos.

Pudim de tapioca com caramelo de dendê Crédito: Olivier Schochlin

O valor para participar do Jantar na Mata é R$ 160 (por pessoa) e não inclui taxa de serviço e bebidas. O ingresso já está à venda pelo site Sympla . O Bem-te-vila fica na Rua Inácio Pereira da Silva, 80. Reservas e mais informações: (27) 99294-6775 e @macunaima.cozinha

Restaurante de Vitória amplia almoço e lança pratos executivos

A partir da próxima segunda-feira, 6 de abril, o restaurante Fuego Uruguaio, em Vitória, passará a abrir para almoço também de segunda a sexta, e não somente aos sábados e domingos.

O atendimento diurno durante a semana será das 11h às 15h, com o cardápio completo e uma opção extra: cinco pratos executivos que custam de R$ 40 a R$ 75 (um tipo de carne + dois acompanhamentos à escolha). A lista de cortes na parrilha vai do frango desossado (filé de coxa e sobrecoxa) à picanha uruguaia Angus.

Carne na parrilha do Fuego Uruguaio Crédito: Camila Luz