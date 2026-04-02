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Pitadas

Jantar na mata é nova opção de experiência gastronômica no ES

Saiba detalhes do evento promovido pela Macunaíma Cozinha Experimental. Veja também: novidade no almoço do Fuego Uruguaio
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 19:11

Prato do evento Jantar na Mata, por Macunaíma Cozinha Experimental
Rigatoni com moquequinha de aratu  Crédito: Olivier Schochlin
Um refúgio cercado por Mata Atlântica no bairro Olaria, em Vila Velha, é o cenário escolhido pelo chef Murilo Góes para a estreia de mais um evento no projeto Macunaíma Cozinha Experimental, o Jantar na Mata. Murilo é o criador das imersões gastronômicas Comer é Arte, que ficou em cartaz por dois anos no Centro de Vitória, e Comer às Cegas, que acontecia na Praia da Costa.   
A nova experiência proposta pelo chef está marcada para 18 de abril, às 19h, no espaço para eventos intimistas Bem-te-vila, e será um menu-degustação de cozinha criativa focada em ingredientes regionais composto de entrada, dois pratos e sobremesa. 
Cerimonial Bem-te-vila, em Vila Velha
Local do jantar é o Bem-te-vila, cercado por Mata Atlântica Crédito: Acervo/Bem-te-vila
Para começar, será servido beiju de mandioca recheado com salpicão de caju desfiado, e em seguida o primeiro prato: escondidinho de fruta-pão e abóbora recheado com carne de panela desfiada ao vinho tinto e farofinha crocante de taioba - na alternativa vegetariana o recheio será mix de cogumelos. 
Prato do evento Jantar na Mata, por Macunaíma Cozinha Experimental
Beiju com salpicão de caju Crédito: Olivier Schochlin
Prato do evento Jantar na Mata, por Macunaíma Cozinha Experimental
Escondidinho de fruta-pão e abóbora Crédito: Olivier Schochlin
O segundo prato, rigatoni ao creme de castanha de caju vem coberto por moquequinha de aratu desfiado (que na versão veggie é substituída por moquequinha de palmito). A sobremesa: pudim de tapioca com caramelo de dendê e telha crocante de amendoim. Todas as receitas são isentas de ingredientes lácteos. 
Prato do evento Jantar na Mata, por Macunaíma Cozinha Experimental
Pudim de tapioca com caramelo de dendê Crédito: Olivier Schochlin
O valor para participar do Jantar na Mata é R$ 160 (por pessoa) e não inclui taxa de serviço e bebidas. O ingresso já está à venda pelo site Sympla. O Bem-te-vila fica na Rua Inácio Pereira da Silva, 80. Reservas e mais informações: (27) 99294-6775 e @macunaima.cozinha

Restaurante de Vitória amplia almoço e lança pratos executivos 

A partir da próxima segunda-feira, 6 de abril, o restaurante Fuego Uruguaio, em Vitória, passará a abrir para almoço também de segunda a sexta, e não somente aos sábados e domingos.
O atendimento diurno durante a semana será das 11h às 15h, com o cardápio completo e uma opção extra: cinco pratos executivos que custam de R$ 40 a R$ 75 (um tipo de carne + dois acompanhamentos à escolha). A lista de cortes na parrilha vai do frango desossado (filé de coxa e sobrecoxa) à picanha uruguaia Angus. 
Carne na parrilla servida no restaurante Fuego Uruguaio
Carne na parrilha do Fuego Uruguaio  Crédito: Camila Luz
O restaurante fica na Rua Wellington de Freitas, 384, em Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @fuego_uruguaio_bodegon.  

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