Creme de nozes é receita fácil para fazer em casa nas férias; confira

Doces que contêm nozes são simplesmente irresistíveis: do bolo ao pavê, não há uma receita com esse ingrediente que passe despercebida pelos apaixonados por sobremesas.
Pensando nisso, escolhemos uma combinação cremosa, servida gelada, que entrega os sabores únicos desse grande curinga da confeitaria: um creme de nozes fácil de fazer em casa e digno de elogios. Veja o passo a passo a seguir.
Creme de nozes
Ingredientes:
- 300g de nozes picadas
- 200g de creme de leite
- 396g de leite condensado
- 1 gema
- 5ml de essência de baunilha
- 1 limão
- 50ml de leite
- 250g de açúcar de confeiteiro
- Rendimento: 8 porções
Modo de preparo:
- Para o creme, adicione em uma panela o creme de leite, o leite condensado, a gema e a essência de baunilha.
- Leve ao fogo e, assim que levantar fervura, adicione as nozes.
- Retire do fogo e misture bem. Espere esfriar e leve à geladeira por quatro horas.
- Para a cobertura, adicione em um bowl o açúcar de confeiteiro, o leite e o suco de limão.
- Mexa e leve ao fogo em banho-maria para obter o ponto.
- Quando estiver homogêneo, retire do fogo e cubra o creme. Sirva decorado com nozes.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.