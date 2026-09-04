Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Coxinha de cuscuz com carne-seca: aprenda a fazer petisco diferente para o fim de semana
Culinária nordestina

Coxinha de cuscuz com carne-seca: aprenda a fazer petisco diferente para o fim de semana

Na receita, que rende em média 12 porções, o recheio também contém requeijão cremoso
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 09:00

Coxinha de cuscuz com carne-seca
Coxinha de cuscuz com carne-seca. Foto: Deline

Se você não resiste ao tradicional cuscuz nordestino, feito com flocão de milho, aqui vai uma receita deliciosa que pode surpreender seus convidados. 


É a coxinha de cuscuz com carne-seca e requeijão, perfeita para pequenos eventos em casa ou até mesmo para um lanche da tarde mais incrementado. Gostou da ideia? Então, confira as instruções de preparo. 

Coxinha de cuscuz com carne-seca

Rendimento: 12 porções

Tempo de preparo: 60 minutos

Nível: médio


Ingredientes:


Massa


2 xícaras (chá) de leite (480ml)

2 colheres (sopa) de margarina (20g)

½ colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de flocão de milho (100g)

½ xícara (chá) de farinha de trigo (70g)

 

Recheio


2 colheres (sopa) de margarina (20g)

½ cebola picada (55g)

½ dente de alho picado

350g de carne-seca desfiada

2 colheres (sopa) de salsinha picada (8g)

100g de requeijão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Leite e farinha panko para empanar

 

Modo de preparo:


Massa


  • Em uma panela, coloque o leite, a margarina e o sal. Quando ferver, coloque de uma só vez o flocão e a farinha de trigo, e mexa com uma colher de madeira, cozinhando até a massa ficar firme, mas úmida. Retire do fogo, cubra com filme plástico e espere esfriar.


Recheio


  • Aqueça a margarina em uma frigideira e refogue a cebola e o alho. Em seguida, acrescente a carne-seca e refogue por alguns minutos. Desligue o fogo e acrescente a salsinha picada. Ajuste o sal e tempere com a pimenta-do-reino.


Finalização


  • Modele coxinhas com a massa e o recheio, acrescentando uma pequena quantidade de requeijão em cada coxinha, além da carne-seca refogada.
  • Empane as coxinhas no leite e depois na farinha panko e frite em óleo ou na airfryer até dourar. Sirva em seguida.


Fonte: Deline. Clique aqui para ver mais receitas.  

Veja Também 

Incluir o cuscuz na dieta é uma ótima escolha quando combinado com ingredientes saudáveis e porções equilibradas (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)

Cuscuz na dieta: 7 formas saudáveis de consumir no dia a dia

Imagem de destaque

Final de semana: aprenda o preparo do Cuscuz de Arroz

Cuscuz com queijo e carne-seca (Imagem: Diego Galba | Shutterstock)

3 receitas práticas de cuscuz para o lanche da tarde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão 14
Papa diz que extrema direita não é expressão autêntica do cristianismo
Incêndio próximo ao Parque de Exposições de Pancas
Incêndio atinge área próxima ao Parque de Exposições de Pancas
Imagem de destaque
Esposa leva marido baleado a quartel e ele acaba preso no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados