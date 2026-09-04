Coxinha de cuscuz com carne-seca: aprenda a fazer petisco diferente para o fim de semana

Se você não resiste ao tradicional cuscuz nordestino, feito com flocão de milho, aqui vai uma receita deliciosa que pode surpreender seus convidados.
É a coxinha de cuscuz com carne-seca e requeijão, perfeita para pequenos eventos em casa ou até mesmo para um lanche da tarde mais incrementado. Gostou da ideia? Então, confira as instruções de preparo.
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: médio
Ingredientes:
Massa
2 xícaras (chá) de leite (480ml)
2 colheres (sopa) de margarina (20g)
½ colher (chá) de sal
1 xícara (chá) de flocão de milho (100g)
½ xícara (chá) de farinha de trigo (70g)
Recheio
2 colheres (sopa) de margarina (20g)
½ cebola picada (55g)
½ dente de alho picado
350g de carne-seca desfiada
2 colheres (sopa) de salsinha picada (8g)
100g de requeijão
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Leite e farinha panko para empanar
Modo de preparo:
Massa
- Em uma panela, coloque o leite, a margarina e o sal. Quando ferver, coloque de uma só vez o flocão e a farinha de trigo, e mexa com uma colher de madeira, cozinhando até a massa ficar firme, mas úmida. Retire do fogo, cubra com filme plástico e espere esfriar.
Recheio
- Aqueça a margarina em uma frigideira e refogue a cebola e o alho. Em seguida, acrescente a carne-seca e refogue por alguns minutos. Desligue o fogo e acrescente a salsinha picada. Ajuste o sal e tempere com a pimenta-do-reino.
Finalização
- Modele coxinhas com a massa e o recheio, acrescentando uma pequena quantidade de requeijão em cada coxinha, além da carne-seca refogada.
- Empane as coxinhas no leite e depois na farinha panko e frite em óleo ou na airfryer até dourar. Sirva em seguida.
Fonte: Deline. Clique aqui para ver mais receitas.