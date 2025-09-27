Final de semana: aprenda o preparo do Cuscuz de Arroz

Mais uma receita especial para facilitar o seu final de semana. Aprenda com o chef Juarez Campos o preparo do Cuscuz de Arroz.
CBN E AS DICAS DO CHEF - CUSCUZ - 27-09-25
Ingredientes:
- 100g de manteiga
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola média picada
- 2 dentes de alho
- ½ pimentão vermelho
- ½ pimentão verde
- ½ xícara de chá de molho de tomate
- ½ xícara de chá de azeitonas pretas picadas
- 1 xícara de chá de ervilhas frescas
- 3 xícaras de chá de caldo de legumes
- 3 xícaras de chá de arroz cozido
- 1 e ¾ xícara de chá de farinha milho
- Sal, pimenta e salsa a gosto
- 2 latas de sardinha
Modo de preparo:
- Refogue a cebola e alho na manteiga com azeite.
- Adicione os pimentões, o molho as azeitonas, as ervilhas e o caldo. Ferva.
- Fora do fogo, junte o arroz, a farinha, os temperos e 1 lata de sardinha.
- Misture bem, e deixe esfriar
- Coloque cuidadosamente em forma untada ,com alguns filés de sardinha na lateral
- Desenforme e sirva.