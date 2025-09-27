Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Final de semana: aprenda o preparo do Cuscuz de Arroz

Ouça as dicas do comentarista e chef Juarez Campos

Publicado em 27 de Setembro de 2025 às 08:00

Publicado em 

27 set 2025 às 08:00
Juarez Campos, chef de cozinha
Juarez Campos, chef de cozinha, ensina uma receita especial Crédito: Vitor Jubini
Mais uma receita especial para facilitar o seu final de semana. Aprenda com o chef Juarez Campos o preparo do Cuscuz de Arroz. 
CBN E AS DICAS DO CHEF - CUSCUZ - 27-09-25
Ingredientes:
  • 100g de manteiga
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola média picada
  • 2 dentes de alho
  • ½ pimentão vermelho
  • ½ pimentão verde
  • ½ xícara de chá de molho de tomate
  • ½ xícara de chá de azeitonas pretas picadas
  • 1 xícara de chá de ervilhas frescas
  • 3 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 3 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1 e ¾ xícara de chá de farinha milho
  • Sal, pimenta e salsa a gosto
  • 2 latas de sardinha
Modo de preparo:
  1. Refogue a cebola e alho na manteiga com azeite.
  2. Adicione os pimentões, o molho as azeitonas, as ervilhas e o caldo. Ferva.
  3. Fora do fogo, junte o arroz, a farinha, os temperos e 1 lata de sardinha.
  4. Misture bem, e deixe esfriar
  5. Coloque cuidadosamente em forma untada ,com alguns filés de sardinha na lateral
  6. Desenforme e sirva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como crime cometido por madrasta foi desmascarado quase 50 anos depois com revelação de segredo
Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados