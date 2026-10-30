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Jogos das Atléticas começam neste sábado com mais de 1,3 mil universitários no ES

Quinta edição dos Jogos das Atléticas contará com disputas em 13 modalidades esportivas e segue até 2 de novembro, com participação de 16 instituições de ensino superior do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 18:43

Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 

30 out 2026 às 18:43
A quinta edição dos Jogos das Atléticas do Espírito Santo (Jaes) começa neste sábado (31), com a participação prevista de mais de 1.300 estudantes universitários Divulgação/Fuec

A quinta edição dos Jogos das Atléticas do Espírito Santo (Jaes) começa neste sábado (31), com a participação prevista de mais de 1.300 estudantes universitários. Com 13 modalidades esportivas, a competição segue até 2 de novembro e será disputada nas sedes da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Vitória. O evento é organizado pela Federação Universitária de Esportes Capixaba (Fuec).


Ao todo, serão 16 instituições de ensino superior, do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro, competindo nas seguintes modalidades: basquete, futsal, handebol, voleibol, vôlei de praia, beach tennis, tênis de mesa, xadrez, cabo de guerra, futmesa, FIFA, poker e cheerleader.


Assim como nos anos anteriores, o Jaes terá duas divisões, A e B. A distribuição permite que atléticas de diferentes níveis participem da competição e amplia a disputa tanto pela permanência na divisão principal quanto pelo acesso à primeira divisão.

Os torneios contemplam categorias masculinas e femininas, além de modalidades mistas, com o objetivo de garantir mais oportunidades de participação aos estudantes e fortalecer a integração entre as atléticas.
Em busca de novas conquistas

Os Jogos também reúnem atléticas que acumulam títulos nas edições anteriores e chegam à competição em busca de novas conquistas. Atual campeã geral, a Hydra, atlética unificada da Multivix, tenta manter a hegemonia após vencer a edição de 2025 e conquistar o tetracampeonato consecutivo. Na ocasião, a Frank, da Ufes, ficou com a segunda colocação, seguida pela Imperador, da UVV, em terceiro lugar.
Nem só de esporte vive o Jaes

Nem só de competições esportivas os estudantes viverão, eles também poderão aproveitar atrações culturais e musicais durante os jogos. A programação inclui shows na casa de eventos Na Vista, em Vitória. Entre as principais atrações estão o DJ Gabriel do Borel e o cantor Teto, entre outros artistas capixabas.
Confira as atléticas participantes do Jaes

  • Divisão A

  • HYDRA (Unificada Multivix)

  • IMPERADOR (Unificada UVV)

  • FRANK (Educação Física UFES)

  • GRIFOS (Unificada Unisales)

  • CASTOR (Engenharia UFES)

  • ISEFÚRIA (ISECENSA/RJ)

  • IFFENIX (IFF Campos/RJ)

  • FINANCEIRAS (UFES)

  • Divisão B

  • BIGGDOGS (Macaé/RJ)

  • AUFA (Unificada FAESA)

  • PATOS (Direito UFES)

  • UFF Campos/RJ

  • Titãs (UFF Rio das Ostras/RJ)

  • TIGRES (Unificada IFES)

  • ESTASINISTROS (Estácio Campos/RJ)

  • UNIFERAS (Universo Campos/RJ)


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Sidney Novo.

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