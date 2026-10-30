Jogos das Atléticas começam neste sábado com mais de 1,3 mil universitários no ES

A quinta edição dos Jogos das Atléticas do Espírito Santo (Jaes) começa neste sábado (31), com a participação prevista de mais de 1.300 estudantes universitários. Com 13 modalidades esportivas, a competição segue até 2 de novembro e será disputada nas sedes da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Vitória. O evento é organizado pela Federação Universitária de Esportes Capixaba (Fuec).





Ao todo, serão 16 instituições de ensino superior, do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro, competindo nas seguintes modalidades: basquete, futsal, handebol, voleibol, vôlei de praia, beach tennis, tênis de mesa, xadrez, cabo de guerra, futmesa, FIFA, poker e cheerleader.





Assim como nos anos anteriores, o Jaes terá duas divisões, A e B. A distribuição permite que atléticas de diferentes níveis participem da competição e amplia a disputa tanto pela permanência na divisão principal quanto pelo acesso à primeira divisão.

Os torneios contemplam categorias masculinas e femininas, além de modalidades mistas, com o objetivo de garantir mais oportunidades de participação aos estudantes e fortalecer a integração entre as atléticas.