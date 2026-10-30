Jogos das Atléticas começam neste sábado com mais de 1,3 mil universitários no ES

A quinta edição dos Jogos das Atléticas do Espírito Santo (Jaes) começa neste sábado (31), com a participação prevista de mais de 1.300 estudantes universitários. Com 13 modalidades esportivas, a competição segue até 2 de novembro e será disputada nas sedes da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Vitória. O evento é organizado pela Federação Universitária de Esportes Capixaba (Fuec).
Ao todo, serão 16 instituições de ensino superior, do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro, competindo nas seguintes modalidades: basquete, futsal, handebol, voleibol, vôlei de praia, beach tennis, tênis de mesa, xadrez, cabo de guerra, futmesa, FIFA, poker e cheerleader.
Assim como nos anos anteriores, o Jaes terá duas divisões, A e B. A distribuição permite que atléticas de diferentes níveis participem da competição e amplia a disputa tanto pela permanência na divisão principal quanto pelo acesso à primeira divisão.
Os torneios contemplam categorias masculinas e femininas, além de modalidades mistas, com o objetivo de garantir mais oportunidades de participação aos estudantes e fortalecer a integração entre as atléticas.
Os Jogos também reúnem atléticas que acumulam títulos nas edições anteriores e chegam à competição em busca de novas conquistas. Atual campeã geral, a Hydra, atlética unificada da Multivix, tenta manter a hegemonia após vencer a edição de 2025 e conquistar o tetracampeonato consecutivo. Na ocasião, a Frank, da Ufes, ficou com a segunda colocação, seguida pela Imperador, da UVV, em terceiro lugar.
Nem só de competições esportivas os estudantes viverão, eles também poderão aproveitar atrações culturais e musicais durante os jogos. A programação inclui shows na casa de eventos Na Vista, em Vitória. Entre as principais atrações estão o DJ Gabriel do Borel e o cantor Teto, entre outros artistas capixabas.
Divisão A
HYDRA (Unificada Multivix)
IMPERADOR (Unificada UVV)
FRANK (Educação Física UFES)
GRIFOS (Unificada Unisales)
CASTOR (Engenharia UFES)
ISEFÚRIA (ISECENSA/RJ)
IFFENIX (IFF Campos/RJ)
FINANCEIRAS (UFES)
Divisão B
BIGGDOGS (Macaé/RJ)
AUFA (Unificada FAESA)
PATOS (Direito UFES)
UFF Campos/RJ
Titãs (UFF Rio das Ostras/RJ)
TIGRES (Unificada IFES)
ESTASINISTROS (Estácio Campos/RJ)
UNIFERAS (Universo Campos/RJ)
*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Sidney Novo.