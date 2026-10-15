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No Paraná

Atletas de projetos sociais disputam os Jogos da Juventude 2026

Principal competição de base realizada pelo Comitê Olímpico do Brasil vai reunir cerca de 5 mil atletas

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 12:47

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

15 out 2026 às 12:47
Atletas de projetos sociais disputam os Jogos da Juventude 2026
Atletas de projetos sociais disputam os Jogos da Juventude 2026 Divulgação

A dedicação aos treinos, a conciliação com os estudos e o sonho de avançar no esporte levam 14 jovens de projetos esportivos patrocinados pela Vale aos Jogos da Juventude 2026, que acontecerá de 19 de outubro a 3 de novembro, em Foz do Iguaçu (PR). Realizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), os Jogos reunirão atletas de 13 a 17 anos de todo o país que disputarão 20 modalidades esportivas.


Os 14 jovens competirão em diferentes categorias do atletismo e do judô. Eles estão entre os cerca de 5 mil atletas selecionados para a etapa nacional, após as seletivas que reuniram 2 milhões de participantes em todo o país. A edição deste ano será a maior da história dos Jogos da Juventude. Os representantes vêm de três iniciativas: Estação Conhecimento Serra, no Espírito Santo, com dez atletas; Instituto Reação, no Rio de Janeiro, com três; e Correndo para Vencer, de Marabá (PA), com uma atleta. O apoio da Vale aos três projetos é realizado com recursos obtidos via Lei de Incentivo ao Esporte.


“Acreditamos que o esporte é uma ferramenta de transformação social com o poder de ampliar oportunidades, desenvolver talentos e mudar vidas. Apoiar esses projetos é contribuir para que jovens de diferentes regiões do país possam realizar sonhos e construir novas perspectivas para o futuro”, diz Fernanda Fingerl, gerente da Fundação Vale.


Em maio, a Vale anunciou o patrocínio ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), ampliando a atuação no esporte, da iniciação à alta performance. Nos últimos cinco anos, a Vale investiu cerca de R$ 560 milhões em projetos esportivos por meio de leis de incentivo, apoiando iniciativas em cinco estados brasileiros e contribuindo para democratizar o acesso ao esporte.

Atletas de projetos sociais disputam os Jogos da Juventude 2026
Atletas de projetos sociais disputam os Jogos da Juventude 2026 Divulgação
Atletismo: constância que constrói resultados

Na Estação Conhecimento Serra, os dez atletas classificados têm entre 15 e 17 anos e competem em diferentes provas do atletismo. A preparação envolve uma rotina de treinamentos que exige comprometimento, disciplina e foco para conciliar as demandas esportivas com outras atividades do dia a dia. Para Diogo Melo, treinador do grupo, a regularidade é um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento dos jovens e para a evolução dos resultados.


“O mais importante é a constância: estar presente, manter o compromisso com os treinos e entender que os resultados são construídos diariamente. Essa regularidade envolve disciplina, foco e determinação, valores que contribuem tanto para o desempenho esportivo quanto para a formação pessoal dos atletas”, diz Melo.


Entre os destaques da equipe está Laisa Bastos da Silva, de 17 anos, que já conhece o caminho do pódio nos Jogos da Juventude. Em 2024, ela conquistou a medalha de bronze nos 3.000 metros da marcha atlética. Nesta edição, volta à competição com novos desafios: além da marcha atlética, participará das provas de 800 metros, revezamento 4x100 metros e revezamento 4x400 metros misto.

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