Atletas de projetos sociais disputam os Jogos da Juventude 2026

A dedicação aos treinos, a conciliação com os estudos e o sonho de avançar no esporte levam 14 jovens de projetos esportivos patrocinados pela Vale aos Jogos da Juventude 2026, que acontecerá de 19 de outubro a 3 de novembro, em Foz do Iguaçu (PR). Realizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), os Jogos reunirão atletas de 13 a 17 anos de todo o país que disputarão 20 modalidades esportivas.





Os 14 jovens competirão em diferentes categorias do atletismo e do judô. Eles estão entre os cerca de 5 mil atletas selecionados para a etapa nacional, após as seletivas que reuniram 2 milhões de participantes em todo o país. A edição deste ano será a maior da história dos Jogos da Juventude. Os representantes vêm de três iniciativas: Estação Conhecimento Serra, no Espírito Santo, com dez atletas; Instituto Reação, no Rio de Janeiro, com três; e Correndo para Vencer, de Marabá (PA), com uma atleta. O apoio da Vale aos três projetos é realizado com recursos obtidos via Lei de Incentivo ao Esporte.





“Acreditamos que o esporte é uma ferramenta de transformação social com o poder de ampliar oportunidades, desenvolver talentos e mudar vidas. Apoiar esses projetos é contribuir para que jovens de diferentes regiões do país possam realizar sonhos e construir novas perspectivas para o futuro”, diz Fernanda Fingerl, gerente da Fundação Vale.





Em maio, a Vale anunciou o patrocínio ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), ampliando a atuação no esporte, da iniciação à alta performance. Nos últimos cinco anos, a Vale investiu cerca de R$ 560 milhões em projetos esportivos por meio de leis de incentivo, apoiando iniciativas em cinco estados brasileiros e contribuindo para democratizar o acesso ao esporte.