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Na Serra

Fuga após roubo termina em acidente em Colina de Laranjeiras

Um adolescente de 17 anos e um homem de 21 foram cercados pela PM após perderem o controle da moto durante a fuga

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 18:37

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

30 out 2026 às 18:37

Uma tentativa de fuga após roubo terminou em acidente na noite de quinta-feira (29), em Colina de Laranjeiras, na Serra. Viaturas da Polícia Militar faziam patrulhamento no bairro quando avistaram uma motocicleta com dois homens, trafegando na contramão. Eles tentaram escapar dos policiais, mas acabaram perdendo o controle do veículo na esquina da Avenida Mestre Álvaro com a Rua Barão do Rio Branco.


Após o acidente, os suspeitos, um homem de 21 anos e um adolescente de 17 anos, foram cercados pelos policiais. Durante a revista, uma arma falsa foi encontrada com o adolescente, além de um celular que teria sido roubado de uma mulher no bairro Jardim Camburi, em Vitória.


Eles confessaram ainda ter tentado roubar uma segunda mulher, em Colina de Laranjeiras. A vítima reagiu à ação e foi golpeada com coronhadas na cabeça. Ela reconheceu os suspeitos.


Devido à lesão, a vítima precisou de atendimento médico. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).


A reportagem procurou a Polícia Civil para obter detalhes sobre os procedimentos adotados e as autuações dos suspeitos, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

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