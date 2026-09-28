Tem laranja em casa? Aprenda a fazer esse bolo fofinho de liquidificador para o lanche da tarde

A laranja ganha um lugar de destaque nesta receita de bolo de liquidificador, trazendo sabor cítrico e aroma irresistível. Fácil de preparar, ela é uma ótima opção para aproveitar a fruta e deixar o lanche da tarde ainda mais gostoso. Além disso, fica douradinho por fora e fofinho por dentro, perfeito para acompanhar café, chá ou suco.