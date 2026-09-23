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Gastronomia

Já experimentou bolo de matcha? Essa receita fofinha combina com o lanche da tarde

Feito a partir das folhas do chá-verde, o matcha dá cor à massa e acrescenta seu sabor característico ao preparo
Portal Edicase

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Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 15:55

Bolo de matcha (Imagem: inalasta | Shutterstock)
Bolo de matcha Crédito: Imagem: inalasta | Shutterstock

Conhecido pela coloração verde intensa e pelo sabor marcante, o matcha vai muito além do preparo de chás e sorvetes. O ingrediente também pode ser usado em bolos e trazer um toque diferente ao lanche da tarde. Nesta receita, ele dá cor e sabor a uma massa fofinha e fácil de preparar, criando uma opção para quem deseja variar o cardápio. A seguir, confira o passo a passo!

Bolo de matcha

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de manteiga sem sal
  • 1/4 xícara de chá de creme de leite fresco
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de matcha em pó
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de amêndoas laminadas
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata o açúcar e a manteiga até obter uma textura cremosa. À parte, bata os ovos e despeje na mistura. Mexa para incorporar e, aos poucos, acrescente a farinha de trigo, intercalando com o creme de leite. Junte o sal e misture. Por último, coloque o fermento químico e o matcha e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma redonda com furo central, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Polvilhe com as amêndoas e leve ao forno preaquecido a 180 ºC até dourar. Retire do forno e deixe esfriar antes de desenformar. Sirva em seguida.

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