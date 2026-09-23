Já experimentou bolo de matcha? Essa receita fofinha combina com o lanche da tarde

Em uma batedeira, bata o açúcar e a manteiga até obter uma textura cremosa. À parte, bata os ovos e despeje na mistura. Mexa para incorporar e, aos poucos, acrescente a farinha de trigo, intercalando com o creme de leite. Junte o sal e misture. Por último, coloque o fermento químico e o matcha e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma redonda com furo central, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Polvilhe com as amêndoas e leve ao forno preaquecido a 180 ºC até dourar. Retire do forno e deixe esfriar antes de desenformar. Sirva em seguida.