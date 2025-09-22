Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:38
O cuscuz é uma ótima opção para o lanche da tarde, já que é versátil, saboroso e pode ser adaptado a diferentes gostos e necessidades. Ele pode ser preparado de maneira simples, apenas cozido no vapor, ou ganhar versões mais elaboradas. Além de ser rápido de fazer, é leve e nutritivo, oferecendo energia sem pesar.
A seguir, confira 3 receitas práticas de cuscuz para o lanche da tarde!
Em um recipiente, misture os flocos de milho e o sal. Adicione a água aos poucos e mexa para incorporar. Cubra com um pano e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de manteiga e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne-seca, misture e desligue o fogo. Reserve.
Unte uma minicuscuzeira com o restante da manteiga e coloque metade da massa de flocos de milho. Adicione uma camada de carne seca, cubra com o queijo muçarela e finalize com o restante da massa de cuscuz. Leve ao fogo médio e cozinhe no vapor por 15 minutos. Desligue o fogo, aguarde amornar e desenforme. Sirva em seguida.
Em um recipiente, misture os flocos de milho e o sal. Adicione a água morna aos poucos e misture. Cubra com um pano limpo e deixe descansar por 10 minutos. Acrescente o ovo, o leite, a manteiga derretida e o queijo parmesão e misture até obter uma massa homogênea e moldável. Junte a linguiça calabresa e modele os bolinhos com as mãos. Disponha em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Em um recipiente, misture os flocos de milho e o sal. Adicione a água aos poucos e mexa para incorporar. Cubra com um pano e deixe descansar por 10 minutos. Após, acrescente os ovos e o fermento químico e misture. Transfira metade da massa para um refratário untado com manteiga e leve ao micro-ondas em potência média por 5 minutos. Retire com cuidado, espere amornar e repita o processo com o restante da massa.
Depois, corte a massa em quatro triângulos e, sobre metade deles, coloque o queijo muçarela e os tomates. Feche o sanduíche com as partes restantes e disponha em uma frigideira untada com manteiga. Leve ao fogo médio até derreter o queijo e sirva em seguida.
