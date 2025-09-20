Água na boca

Polenta cremosa com ragu de costela: veja receita passo a passo

Sugestão do chef Rodrigo Santos proporciona aconchego e combina com vinhos tintos elegantes, de uvas Cabernet Franc ou Merlot

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 06:00

Polenta com ragu de costela do chef Rodrigo Santos é finalizada com farofa Crédito: Caroline Martini/Vino!

Poucos pratos são tão irresistíveis no frio quanto uma polenta cremosa com ragu de carne. Inspirados pelo aconchego que essa receita traz, nós do HZ apresentamos uma sugestão do chef Rodrigo Santos feita com costela desfiada e perfeita para degustar com vinho tinto.

A polenta, preparada com creme de leite fresco e parmesão, é finalizada com farofinha de alho crocante. Curtiu a dica? Então siga o passo a passo abaixo para reproduzi-la em casa.



Ragu de costela

Ingredientes:

1 kg de costela bovina

200g de cenoura



200g de salsão



400g de cebola



500ml de vinho tinto seco



200g de extrato de tomate



Caldo de legumes a gosto



Sal e pimenta a gosto



Azeite de oliva

Modo de preparo:

Corte a costela em pedaços grandes e tempere com sal e pimenta. Em uma panela bem quente, doure a carne em azeite e reserve.

Na mesma panela, refogue a cenoura, o salsão e a cebola até caramelizar.

Adicione o vinho e o extrato de tomate, mexendo bem. Volte com a carne e cubra parcialmente com caldo de legumes.

Cozinhe em fogo baixo até a carne ficar macia, no ponto de desfiar, adicionando mais caldo se necessário.

Retire a carne, desfie e reserve. Bata os legumes e o caldo no liquidificador, coe e volte à panela.

Acrescente a carne desfiada, ajuste o sal e a pimenta, e deixe reduzir até engrossar.



Polenta cremosa

Ingredientes:

150 ml de caldo de legumes

50g de manteiga



50g de polenta instantânea



50g de creme de leite fresco



50g de queijo parmesão ralado



Sal a gosto

Modo de preparo:

Aqueça o caldo de legumes com a manteiga e uma pitada de sal. Acrescente a polenta instantânea aos poucos, mexendo sempre com um fouet para não empelotar.

Após três minutos, adicione o creme de leite e o parmesão, mexendo até obter a textura cremosa.

Montagem e finalização:

Em uma panela de ferro ou travessa, coloque a polenta cremosa como base. Cubra com o ragu de costela bem quente.

Finalize com farofinha de alho e, se desejar, com algumas folhas frescas de manjericão.

Harmonização:

Para acompanhar o prato, uma dica do chef Rodrigo Santos é apostar em vinhos tintos elegantes, como um Cabernet Franc ou um Merlot, que equilibram a intensidade da carne e a cremosidade da polenta.

Fonte: Vino!. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

