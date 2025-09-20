Polenta cremosa com ragu de costela: veja receita passo a passo

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 06:00
Poucos pratos são tão irresistíveis no frio quanto uma polenta cremosa com ragu de carne. Inspirados pelo aconchego que essa receita traz, nós do HZ apresentamos uma sugestão do chef Rodrigo Santos feita com costela desfiada e perfeita para degustar com vinho tinto.
A polenta, preparada com creme de leite fresco e parmesão, é finalizada com farofinha de alho crocante. Curtiu a dica? Então siga o passo a passo abaixo para reproduzi-la em casa.
Ingredientes:
Modo de preparo:
Ingredientes:
Modo de preparo:
Montagem e finalização:
Harmonização:
Para acompanhar o prato, uma dica do chef Rodrigo Santos é apostar em vinhos tintos elegantes, como um Cabernet Franc ou um Merlot, que equilibram a intensidade da carne e a cremosidade da polenta.
Fonte: Vino!. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta