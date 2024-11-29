A polenta é um prato prático e saboroso, que pode ser a estrela do almoço em diferentes formas e combinações. Preparada à base de fubá e água, ou, em alguns casos, caldo de carne, ela combina bem com diversos tipos de molhos e acompanhamentos, o que a torna a opção perfeita para variar o cardápio.
Além disso, é uma alternativa fácil de fazer, até mesmo para quem não tem muita experiência na cozinha. A seguir, confira 5 receitas com polenta para o almoço!
Carne com polenta
Ingredientes:
- 4 xícaras de chá de fubá
- 4 xícaras de chá de caldo de carne
- 2 l de água
- 100 g de bacon picado
- 500 g de filé mignon suíno cortado em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o fubá e 3 xícaras de chá de caldo de carne e misture. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o bacon e doure. Cubra com a água e cozinhe até levantar fervura. Aos poucos, acrescente o fubá dissolvido e cozinhe por 30 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal. Reserve.
Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Coloque os cubos de carne e doure. Adicione o molho de tomate e o restante do caldo de carne. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 40 minutos. Desligue o fogo e sirva acompanhado com a polenta.
Dica: se preferir, sirva o prato decorado com cheiro-verde picado.
Polenta recheada com linguiça
Ingredientes:
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 3 linguiças calabresas cortadas em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 2 xícaras de chá de fubá
- 1 l de caldo de legumes
- 100 g de queijo muçarela fatiado
- 100 g de queijo parmesão ralado
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque 1 colher de sopa de manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a linguiça, a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate, o molho de tomate e o sal e cozinhe por 1 minuto. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o fubá e o caldo de legumes. Misture até ficar homogêneo, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, transfira a mistura para uma panela, coloque o restante da manteiga e tempere com sal. Leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, por 3 minutos. Desligue o fogo.
Em uma travessa, coloque metade da polenta e cubra com o queijo muçarela e a linguiça. Finalize com o restante da polenta e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Chili de feijão-fradinho com polenta
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de orégano seco
- 1/4 de colher de chá de canela em pó
- 1 pimentão verde sem sementes e picado
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 2 xícaras de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de fubá
- 4 xícaras de chá de caldo de legumes
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o pimentão e os temperos e refogue por 2 minutos. Junte o feijão-fradinho e o molho de tomate e reduza o fogo. Cozinhe por 5 minutos e coloque metade do coentro. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, coloque o fubá, o caldo de legumes e tempere com sal. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo. Após, transfira a polenta para uma travessa e cubra com o chili de feijão-fradinho. Polvilhe com o restante do coentro e sirva em seguida.
Polenta com creme de espinafre
Ingredientes:
- 4 xícaras de chá de fubá
- 3 xícaras de chá de caldo de carne
- 2 l de água
- 200 g de folhas de espinafre cortadas em tiras
- 1 dente de alho descascado e picado
- 250 g de creme de leite
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Sal, noz-moscada em pó e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o espinafre e refogue até murchar. Tempere com sal e noz-moscada e desligue o fogo. Acrescente o creme de leite e mexa para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque o fubá e caldo de carne e misture até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, adicione o fubá e cozinhe por 30 minutos, mexendo sempre. Tempere com sal e desligue o fogo. Sirva acompanhado com o creme de espinafre.
Peixe crocante com polenta
Ingredientes:
- 4 xícaras de chá de fubá
- 3 xícaras de chá de água
- 100 g de bacon picado
- 2 l de água
- 4 filés de peixe
- Suco de 1 limão
- Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 5 minutos. Após, em outro recipiente, coloque 1 xícara de chá de fubá e empane os peixes. Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e frite os peixes até ficarem dourados.
Em um recipiente, coloque o restante do fubá e 3 xícaras de chá de água e misture até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione o bacon e doure. Cubra com os 2 litros de água e aguarde ferver. Aos poucos, acrescente o fubá dissolvido e cozinhe por 30 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e sirva acompanhado com o peixe.