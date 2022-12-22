Confira dicas de receitas veganas e vegetarianas para o Natal

O Natal é um momento de celebração com a família e os amigos íntimos, de trocar presentes e compartilhar alegria e amor com pessoas importantes. Mas uma das grandes estrelas da data é, sem dúvidas, a ceia.

Se você é vegetariano ou vegano, possivelmente encontra certa dificuldade com os pratos populares da ceia, pois a maior parte deles leva ingredientes de origem animal. Pensando nisso, que tal algumas dicas veganas e vegetarianas de receitas para o Natal?

A seguir, sugerimos que faça releituras das receitas originais para adaptá-las ao seu paladar, ou ainda criar seu próprio cardápio natalino.

Arroz com lentilha é um clássico das ceias de fim de ano Crédito: Shutterstock

“Busque por alimentos orgânicos e sazonais para obter o máximo de nutrientes e sabor! Opte por alimentos locais no lugar dos tradicionais importados que são a cara do Natal, como nozes pecã, castanha de baru, castanha de caju e frutas da estação”, indica Malu Paes Leme.

Para ajudar você a criar um cardápio vegetariano ou vegano para a ceia, reunimos abaixo receitas de entrada, prato principal e sobremesa.

Pudim de banana com nozes

Sugestão de Juliana Malhardes, especialista em Culinária Viva*

Livre de cozimento, lactose e glúten, a sobremesa é preparada exclusivamente com frutas secas e frescas, além de grãos germinados. Linhaça e chia, presentes na receita, são importante fontes de Ômega 3.

A culinária viva trabalha com alimentos naturais, livres de cozimento, processados e derivados, que oferecem maior qualidade nutricional e são desintoxicantes. Promovem saúde, jovialidade, bom humor e serenidade (saiba mais aqui sobre este tipo de alimentação)

INGREDIENTES:

6 bananas maduras



5 bananas mais verdes



1/2 copo de linhaça dourada



¼ copo de chia em grão



½ copo de nozes



¾ de copo de uvas-passas claras)



1 colher (chá) de canela

MODO DE PREPARO:

Hidrate a linhaça dourada, as nozes e a chia em água filtrada por quatro a oito horas. Depois, lave a sementes em uma peneira, deixe drenar a água da demolha e reserve. Liquidifique as nozes e os demais ingredientes até obter uma textura homogênea. Leve a massa a um pirex, acrescente a linhaça e a chia hidratadas e mexa com uma colher. Deixe na geladeira por 40 minutos ou até obter textura de pudim.

Experimente também colocar na massa, já liquidificada: sementes oleaginosas hidratadas, como nozes ou avelãs picadas grosseiramente, e/ou chia. Acrescente também pedacinhos de frutas secas.

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Salpicão vegano com maionese de castanha de caju

Sugestão de Malu Paes Leme

Tempo de preparo: 25 minutos

Tempo de cozimento: 10 minutos

Rendimento: cinco porções



INGREDIENTES:

3/4 xícara de castanha de caju crua (hidratada de 4 a 6 horas)



1 xícara de água



1 dente de alho amassado



1 e 1/2 limão (suco)



Sal rosa ou marinho a gosto



1/2 repolho roxo fatiado fino



1/2 repolho branco fatiado fino



2 cenouras raladas ou cortadas tipo espaguete (você pode usar um mandolin, aparelho que serve para cortar os alimentos em fatias finas)



1/2 brócolis (só os floretes)



2 espigas de milho orgânico cruas (use as que estão novinhas e branquinhas) ou cozidas



2 colheres (sopa) de uvas passas pretas

MODO DE PREPARO:

Primeiro, faça a maionese, colocando no liquidificador castanhas, água, sal, alho e limão. Liquidifique bem até ficar com uma textura lisa e cremosa. Coloque em um recipiente e leve à geladeira enquanto prepara os vegetais. Misture em uma travessa os repolhos roxo e branco, a cenoura, o brócolis e o milho, com um pouco de sal. Depois, leve os vegetais para uma frigideira grande com um pouco de água para dar uma leve cozida. Lembre-se de cozinhar por pouco tempo para que os vegetais não percam sua crocância. Em seguida, volte os vegetais para a travessa e acrescente aos poucos a maionese que estava na geladeira. Misture bem e acrescente a uva passa no final. Leve mais uma vez à geladeira e deixe marinando, para pegar mais o sabor, por algumas horas ou de um dia para o outro.

Cuscuz de Natal

Sugestão de Mônica Souza

Esse prato pode ser servido quente ou frio, preparado com algumas horas de antecedência e aquecido na hora de servir. Mas só coloque o alho-poró na hora de levar à mesa, pois pode murchar.

Tempo de preparo: 30 minutos

Tempo de cozimento: 10 minutos

Rendimento: quatro porções



INGREDIENTES:

1 xícara de chá de cuscuz



1 xícara de água fervente ou caldo de legumes caseiro



1 dente de alho picado bem miúdo ou amassado



1 talo grande de alho-poró (só a parte branca/verde clarinha) picado em julienne (tiras bem finas)



2 bananas passas picadas



2 figos secos picados



½ xícara de castanha-do-Pará picada grosseiramente



5 colheres de sopa de azeite



½ xícara de salsinha bem picada



Sal e pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Coloque o cuscuz em uma tigela. Verta a água fervente (ou o caldo de legumes) sobre ele e tampe. Espere cinco minutos para começar a temperar. Adicione 1 colher de azeite e mexa o cuscuz com um garfo, até que ele fique bem soltinho. Reserve.

Pique o talo do alho-poró ao meio, em pedaços de mais ou menos cinco centímetros. Depois, corte no sentido do comprimento e em seguida em tiras bem finas. Reserve. Pique os demais ingredientes. Reserve.

Quando tudo estiver picado e o cuscuz hidratado, leve uma frigideira ao fogo médio e coloque quatro colheres de sopa de azeite. Acrescente o alho-poró e mexa de vez em quando para não queimar. Os pedaços devem ficar crocantes e dourados. Retire o alho-poró da frigideira e coloque sobre um papel-toalha.

Na mesma frigideira, usando o azeite que sobrou do alho-poró, acrescente as bananas e os figos picados. Refogue por dois minutos. Adicione as castanhas picadas e refogue por mais dois minutos. Acrescente o alho e deixe-o dourar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Acrescente o cuscuz hidratado na frigideira e mexa para incorporar bem os ingredientes. Prove e, se necessário, acerte o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com a salsinha picada, deixando um pouco para colocar sobre o prato pronto.

Coloque o cuscuz em uma travessa bem bonita e sobre ele o alho-poró dourado. Salpique com salsinha picada e sirva.



Lentilha com arroz integral, tofu defumado e ervas

Sugestão de Malu Paes Leme

Essa receita é a estrela da ceia, o prato principal. A lentilha aparece em muitas mesas no de final do ano, e com o tofu defumado com ervas o prato ganha um sabor especial.

Você pode retirar o caldo da lentilha e misturar no arroz ou servir separadamente, de modo tradicional.

Tempo de preparo: 20 minutos

Tempo de cozimento: 40 minutos

Rendimento: oito porções



INGREDIENTES:

Para a lentilha: 4 xícaras de lentilha hidratada (2 xícaras de lentilhas cruas e secas)



4 xícaras de lentilha hidratada (2 xícaras de lentilhas cruas e secas) 6 xícaras ou mais de água



1 cebola picada



2 a 3 dentes de alho picados



4 folhas de louro



1 colher de chá de cominho



1 colher de chá de sal rosa ou marinho



1/2 tablete (50g) de tofu defumado orgânico



Para o arroz:

2 xícaras de arroz integral (previamente deixados de molho por uma noite)



3 xícaras de água (ou um pouco mais)



1 pitada de sal rosa ou marinho



1 colher de chá de açafrão em pó



Salsinha crespa picada

MODO DE PREPARO:

Primeiro, coloque a lentilha para cozinhar com todos os ingredientes, exceto o tofu defumado. Deixe no fogo por uns 20 minutos e depois acrescente o tofu defumado e cozinhe por mais alguns minutos. Cozinhe o arroz com todos os ingredientes (exceto a salsinha crespa) na panela de pressão por 40 minutos, para ele ficar mais sequinho e bem macio. Depois de cozido, adicione a salsinha crespa ao arroz.

Depois, você pode servir de duas formas: retire o caldo da lentilha e deixe só os grãos (com o tofu defumado) e misture ao arroz, ou sirva o arroz e a lentilha separadamente.

Panetone vegano de frutas secas e especiarias

Sugestão de Ariela Bello

Tempo de preparo: 1h15 minutos (com exceção do tempo para hidratar frutas secas com antecedência)

Tempo de cozimento: 40 minutos

Rendimento: de sete a dez porções



INGREDIENTES:

1/2 xícara (chá) de uvas passas



1/2 xícara (chá) de tâmaras sem caroço picadas



1/2 xícara (chá) damascos secos picados



1/2 xícara (chá) de laranja desidratada picada



1 xícara (chá) de licor de laranja



1 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo branca



3/4 de xícara (chá) de farinha de trigo integral



1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar demerara ou mascavo



3/4 de xícara ou 180ml de gordura de coco líquida (ou a gordura de sua escolha)



1 xícara (chá) de leite de coco ou de castanhas



2 colheres (sopa) de vinagre de maçã



1 xícara (chá) de nozes picadas



2 colheres (sopa) de raspas de laranja



1 colher (chá) de canela em pó



1 colher (chá) de gengibre em pó (ou fresco ralado)



Pitada generosa de noz-moscada ralada



Pitada generosa de sal



1/2 colher de sopa de fermento



1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

MODO DE PREPARO:

Antes de tudo, prepare as frutas secas que serão hidratadas no licor. Basta colocá-las em um recipiente e cobrir com a bebida, deixando repousar por, no mínimo, duas horas. Se quiser, você pode deixar de um dia para o outro, e isso fará com que o sabor da bebida fique mais intenso. Quando for preparar o bolo, comece preaquecendo o forno a uma temperatura média, cerca de 200°C. Unte com a gordura de coco uma forma redonda de cerca de 16-20cm de diâmetro e salpique com a farinha de trigo ou forre com papel manteiga, também untado.

Agora, para preparar a massa, comece peneirando os seguintes ingredientes secos em uma tigela: farinhas, fermento, bicarbonato, sal e especiarias (canela, gengibre, noz-moscada). Em seguida, acrescente nesta mistura a gordura de coco e o açúcar, misturando bem. Depois, adicione as frutas, as nozes e as raspas de laranja à massa, cuidando para que fiquem bem incorporadas. A depender do tempo que você tenha deixado as frutas hidratando, pode ou não haver licor restante. Se houver, não deixe de adicionar o líquido também. Após isso, acrescente o leite de coco e o vinagre de maçã e mexa delicadamente até misturar tudo.

Por fim, coloque a massa na forma preparada, com atenção, para que fique nivelada e uniforme. Leve ao forno, reduza a temperatura para 180ºC e deixe assar por cerca de 40 minutos, a depender do seu forno. Faça o teste do palito para saber se o bolo está pronto.



Rabanada vegana

Sugestão de Malu Paes Leme

Esse prato pode ser consumido por qualquer pessoa, não necessariamente por veganos, pois tem o sabor semelhante ao da rabanada comum. Ela é bem simples de fazer e vai fechar a ceia com chave de ouro.

Tempo de preparo: 20 minutos

Tempo de cozimento: de 10 a 15 minutos

Rendimento: de cinco a seis rabanadas



INGREDIENTES:

1 baguete integral



1/2 xícara de açúcar mascavo



1 e 1/2 xícara de leite de amêndoas



1 tampinha de essência de baunilha



Canela a gosto



1 colher (sopa) de farinha de aveia