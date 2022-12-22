Confira dicas de receitas veganas e vegetarianas para o Natal

O Natal é um momento de celebração com a família e os amigos íntimos, de trocar presentes e compartilhar alegria e amor com pessoas importantes. Mas uma das grandes estrelas da data é, sem dúvidas, a ceia.
A mesa decorada e uma variedade de alimentos suculentos e apetitosos, com todo mundo ao redor se deliciando entre conversas e risos: é um clássico da época. Aliás, veja aqui como criar uma decoração de Natal que melhore a energia da sua casa.
Se você é vegetariano ou vegano, possivelmente encontra certa dificuldade com os pratos populares da ceia, pois a maior parte deles leva ingredientes de origem animal. Pensando nisso, que tal algumas dicas veganas e vegetarianas de receitas para o Natal?
A seguir, sugerimos que faça releituras das receitas originais para adaptá-las ao seu paladar, ou ainda criar seu próprio cardápio natalino.
“Busque por alimentos orgânicos e sazonais para obter o máximo de nutrientes e sabor! Opte por alimentos locais no lugar dos tradicionais importados que são a cara do Natal, como nozes pecã, castanha de baru, castanha de caju e frutas da estação”, indica Malu Paes Leme.
Para ajudar você a criar um cardápio vegetariano ou vegano para a ceia, reunimos abaixo receitas de entrada, prato principal e sobremesa.
E se você quiser se preparar para o novo ano, veja aqui as previsões para os signos em 2023.
Pudim de banana com nozes
Sugestão de Juliana Malhardes, especialista em Culinária Viva*
Livre de cozimento, lactose e glúten, a sobremesa é preparada exclusivamente com frutas secas e frescas, além de grãos germinados. Linhaça e chia, presentes na receita, são importante fontes de Ômega 3.
A culinária viva trabalha com alimentos naturais, livres de cozimento, processados e derivados, que oferecem maior qualidade nutricional e são desintoxicantes. Promovem saúde, jovialidade, bom humor e serenidade (saiba mais aqui sobre este tipo de alimentação).
INGREDIENTES:
- 6 bananas maduras
- 5 bananas mais verdes
- 1/2 copo de linhaça dourada
- ¼ copo de chia em grão
- ½ copo de nozes
- ¾ de copo de uvas-passas claras)
- 1 colher (chá) de canela
MODO DE PREPARO:
- Hidrate a linhaça dourada, as nozes e a chia em água filtrada por quatro a oito horas. Depois, lave a sementes em uma peneira, deixe drenar a água da demolha e reserve.
- Liquidifique as nozes e os demais ingredientes até obter uma textura homogênea.
- Leve a massa a um pirex, acrescente a linhaça e a chia hidratadas e mexa com uma colher.
- Deixe na geladeira por 40 minutos ou até obter textura de pudim.
Experimente também colocar na massa, já liquidificada: sementes oleaginosas hidratadas, como nozes ou avelãs picadas grosseiramente, e/ou chia. Acrescente também pedacinhos de frutas secas.
* Ficou curioso para aprender mais receitas da alimentação viva, além de aprender todos os seus benefícios? Juliana Malhardes realizará um curso de Culinária Viva Rápida e Prática. Para mais informações, clique aqui.
Salpicão vegano com maionese de castanha de caju
Sugestão de Malu Paes Leme
Tempo de preparo: 25 minutos
Tempo de cozimento: 10 minutos
Rendimento: cinco porções
Tempo de cozimento: 10 minutos
Rendimento: cinco porções
INGREDIENTES:
- 3/4 xícara de castanha de caju crua (hidratada de 4 a 6 horas)
- 1 xícara de água
- 1 dente de alho amassado
- 1 e 1/2 limão (suco)
- Sal rosa ou marinho a gosto
- 1/2 repolho roxo fatiado fino
- 1/2 repolho branco fatiado fino
- 2 cenouras raladas ou cortadas tipo espaguete (você pode usar um mandolin, aparelho que serve para cortar os alimentos em fatias finas)
- 1/2 brócolis (só os floretes)
- 2 espigas de milho orgânico cruas (use as que estão novinhas e branquinhas) ou cozidas
- 2 colheres (sopa) de uvas passas pretas
MODO DE PREPARO:
- Primeiro, faça a maionese, colocando no liquidificador castanhas, água, sal, alho e limão. Liquidifique bem até ficar com uma textura lisa e cremosa. Coloque em um recipiente e leve à geladeira enquanto prepara os vegetais.
- Misture em uma travessa os repolhos roxo e branco, a cenoura, o brócolis e o milho, com um pouco de sal.
- Depois, leve os vegetais para uma frigideira grande com um pouco de água para dar uma leve cozida. Lembre-se de cozinhar por pouco tempo para que os vegetais não percam sua crocância.
- Em seguida, volte os vegetais para a travessa e acrescente aos poucos a maionese que estava na geladeira.
- Misture bem e acrescente a uva passa no final.
- Leve mais uma vez à geladeira e deixe marinando, para pegar mais o sabor, por algumas horas ou de um dia para o outro.
Cuscuz de Natal
Sugestão de Mônica Souza
Esse prato pode ser servido quente ou frio, preparado com algumas horas de antecedência e aquecido na hora de servir. Mas só coloque o alho-poró na hora de levar à mesa, pois pode murchar.
Tempo de preparo: 30 minutos
Tempo de cozimento: 10 minutos
Rendimento: quatro porções
Tempo de cozimento: 10 minutos
Rendimento: quatro porções
INGREDIENTES:
- 1 xícara de chá de cuscuz
- 1 xícara de água fervente ou caldo de legumes caseiro
- 1 dente de alho picado bem miúdo ou amassado
- 1 talo grande de alho-poró (só a parte branca/verde clarinha) picado em julienne (tiras bem finas)
- 2 bananas passas picadas
- 2 figos secos picados
- ½ xícara de castanha-do-Pará picada grosseiramente
- 5 colheres de sopa de azeite
- ½ xícara de salsinha bem picada
- Sal e pimenta do reino a gosto
MODO DE PREPARO:
- Coloque o cuscuz em uma tigela. Verta a água fervente (ou o caldo de legumes) sobre ele e tampe. Espere cinco minutos para começar a temperar.
- Adicione 1 colher de azeite e mexa o cuscuz com um garfo, até que ele fique bem soltinho. Reserve.
- Pique o talo do alho-poró ao meio, em pedaços de mais ou menos cinco centímetros. Depois, corte no sentido do comprimento e em seguida em tiras bem finas. Reserve.
- Pique os demais ingredientes. Reserve.
- Quando tudo estiver picado e o cuscuz hidratado, leve uma frigideira ao fogo médio e coloque quatro colheres de sopa de azeite.
- Acrescente o alho-poró e mexa de vez em quando para não queimar. Os pedaços devem ficar crocantes e dourados. Retire o alho-poró da frigideira e coloque sobre um papel-toalha.
- Na mesma frigideira, usando o azeite que sobrou do alho-poró, acrescente as bananas e os figos picados. Refogue por dois minutos.
- Adicione as castanhas picadas e refogue por mais dois minutos. Acrescente o alho e deixe-o dourar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.
- Acrescente o cuscuz hidratado na frigideira e mexa para incorporar bem os ingredientes. Prove e, se necessário, acerte o sal e a pimenta-do-reino.
- Finalize com a salsinha picada, deixando um pouco para colocar sobre o prato pronto.
- Coloque o cuscuz em uma travessa bem bonita e sobre ele o alho-poró dourado. Salpique com salsinha picada e sirva.
Lentilha com arroz integral, tofu defumado e ervas
Sugestão de Malu Paes Leme
Essa receita é a estrela da ceia, o prato principal. A lentilha aparece em muitas mesas no de final do ano, e com o tofu defumado com ervas o prato ganha um sabor especial.
Você pode retirar o caldo da lentilha e misturar no arroz ou servir separadamente, de modo tradicional.
Tempo de preparo: 20 minutos
Tempo de cozimento: 40 minutos
Rendimento: oito porções
Tempo de cozimento: 40 minutos
Rendimento: oito porções
INGREDIENTES:
- Para a lentilha: 4 xícaras de lentilha hidratada (2 xícaras de lentilhas cruas e secas)
- 6 xícaras ou mais de água
- 1 cebola picada
- 2 a 3 dentes de alho picados
- 4 folhas de louro
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de chá de sal rosa ou marinho
- 1/2 tablete (50g) de tofu defumado orgânico
- Para o arroz:
- 2 xícaras de arroz integral (previamente deixados de molho por uma noite)
- 3 xícaras de água (ou um pouco mais)
- 1 pitada de sal rosa ou marinho
- 1 colher de chá de açafrão em pó
- Salsinha crespa picada
MODO DE PREPARO:
- Primeiro, coloque a lentilha para cozinhar com todos os ingredientes, exceto o tofu defumado. Deixe no fogo por uns 20 minutos e depois acrescente o tofu defumado e cozinhe por mais alguns minutos.
- Cozinhe o arroz com todos os ingredientes (exceto a salsinha crespa) na panela de pressão por 40 minutos, para ele ficar mais sequinho e bem macio. Depois de cozido, adicione a salsinha crespa ao arroz.
- Depois, você pode servir de duas formas: retire o caldo da lentilha e deixe só os grãos (com o tofu defumado) e misture ao arroz, ou sirva o arroz e a lentilha separadamente.
Panetone vegano de frutas secas e especiarias
Sugestão de Ariela Bello
Tempo de preparo: 1h15 minutos (com exceção do tempo para hidratar frutas secas com antecedência)
Tempo de cozimento: 40 minutos
Rendimento: de sete a dez porções
Tempo de cozimento: 40 minutos
Rendimento: de sete a dez porções
INGREDIENTES:
- 1/2 xícara (chá) de uvas passas
- 1/2 xícara (chá) de tâmaras sem caroço picadas
- 1/2 xícara (chá) damascos secos picados
- 1/2 xícara (chá) de laranja desidratada picada
- 1 xícara (chá) de licor de laranja
- 1 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo branca
- 3/4 de xícara (chá) de farinha de trigo integral
- 1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar demerara ou mascavo
- 3/4 de xícara ou 180ml de gordura de coco líquida (ou a gordura de sua escolha)
- 1 xícara (chá) de leite de coco ou de castanhas
- 2 colheres (sopa) de vinagre de maçã
- 1 xícara (chá) de nozes picadas
- 2 colheres (sopa) de raspas de laranja
- 1 colher (chá) de canela em pó
- 1 colher (chá) de gengibre em pó (ou fresco ralado)
- Pitada generosa de noz-moscada ralada
- Pitada generosa de sal
- 1/2 colher de sopa de fermento
- 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
MODO DE PREPARO:
- Antes de tudo, prepare as frutas secas que serão hidratadas no licor. Basta colocá-las em um recipiente e cobrir com a bebida, deixando repousar por, no mínimo, duas horas. Se quiser, você pode deixar de um dia para o outro, e isso fará com que o sabor da bebida fique mais intenso.
- Quando for preparar o bolo, comece preaquecendo o forno a uma temperatura média, cerca de 200°C. Unte com a gordura de coco uma forma redonda de cerca de 16-20cm de diâmetro e salpique com a farinha de trigo ou forre com papel manteiga, também untado.
- Agora, para preparar a massa, comece peneirando os seguintes ingredientes secos em uma tigela: farinhas, fermento, bicarbonato, sal e especiarias (canela, gengibre, noz-moscada).
- Em seguida, acrescente nesta mistura a gordura de coco e o açúcar, misturando bem. Depois, adicione as frutas, as nozes e as raspas de laranja à massa, cuidando para que fiquem bem incorporadas.
- A depender do tempo que você tenha deixado as frutas hidratando, pode ou não haver licor restante. Se houver, não deixe de adicionar o líquido também. Após isso, acrescente o leite de coco e o vinagre de maçã e mexa delicadamente até misturar tudo.
- Por fim, coloque a massa na forma preparada, com atenção, para que fique nivelada e uniforme. Leve ao forno, reduza a temperatura para 180ºC e deixe assar por cerca de 40 minutos, a depender do seu forno. Faça o teste do palito para saber se o bolo está pronto.
Rabanada vegana
Sugestão de Malu Paes Leme
Esse prato pode ser consumido por qualquer pessoa, não necessariamente por veganos, pois tem o sabor semelhante ao da rabanada comum. Ela é bem simples de fazer e vai fechar a ceia com chave de ouro.
Tempo de preparo: 20 minutos
Tempo de cozimento: de 10 a 15 minutos
Rendimento: de cinco a seis rabanadas
Tempo de cozimento: de 10 a 15 minutos
Rendimento: de cinco a seis rabanadas
INGREDIENTES:
- 1 baguete integral
- 1/2 xícara de açúcar mascavo
- 1 e 1/2 xícara de leite de amêndoas
- 1 tampinha de essência de baunilha
- Canela a gosto
- 1 colher (sopa) de farinha de aveia
MODO DE PREPARO:
- Coloque o açúcar para caramelizar de leve em uma panela em fogo baixo.
- Depois, adicione o leite de amêndoas previamente morno. Coloque a essência de baunilha, a canela e a aveia.
- Mexa bem e quando notar que a textura estiver começando a engrossar, desligue o fogo.
- Corte o pão em fatias, mergulhe-o na mistura, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido.
- Deixe assar de 10 a 15 minutos em fogo médio ou até começar a ficar mais sequinho.
- As rabanadas podem ser servidas quentes ou frias.