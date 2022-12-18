Aprenda a fazer peru assado com cranberries e vinho do Porto

A cranberry é uma frutinha amplamente utilizada na culinária americana, tanto que serve de base para o molho vermelho do peru servido tradicionalmente no feriado de Ação de Graças dos EUA.
Para inovar nas festividades de fim de ano aqui, no Brasil, a chef Marê Araujo sugere uma receita sofisticada e bastante saborosa com a ave e a frutinha: peru assado com molho de cranberries e vinho do Porto.
Confira passo a passo o modo de preparo desse assado para a ceia:
PERU ASSADO COM MOLHO DE CRANBERRIES E VINHO DO PORTO
INGREDIENTES (PERU):
- 1 peru de aproximadamente 5 kg
- 100g de manteiga
- ½ xícara (chá) de vinho branco
- 1 tangerina (ou laranja)
- Ramos de sálvia para decorar
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
- Coloque o peru ainda na embalagem sobre uma assadeira e leve para a geladeira. Deixe descongelar por cerca de 48 horas.
- Preaqueça o forno a 220 ºC (temperatura alta).
- Retire o peru (descongelado) da geladeira e retire os miúdos.
- Em uma panela, derreta a manteiga com o vinho e desligue o fogo.
- Com um papel-toalha, seque bem o peru e transfira para a assadeira. Pincele toda a ave com a mistura de manteiga e vinho e salpique com sal e pimenta a gosto. Cruze as coxas e amarre com um barbante ou coloque sob a pele do peru. Corte a tangerina ao meio e coloque uma metade na cavidade, deixando a outra para tampá-la.
- Leve a assadeira com o peru ao forno e deixe assar por 30 minutos. Reduza a temperatura para 180 ºC (temperatura média) e continue assando por mais três horas - a cada 30 minutos, retire o peru do forno e pincele com o vinho e a manteiga.
- Para verificar se o peru está assado, fure a coxa com uma faquinha: se o líquido escorrer limpo, sem sangue, está no ponto. Se tiver sangue, é sinal de que ainda está cru e deve assar por mais alguns minutos. Caso a pele do peru comece a dourar demais, cubra com um pedaço de papel-alumínio.
- Quando o peru estiver assado, retire a assadeira do forno. Se quiser, decore com ramos de sálvia, pincele-os com o restinho de manteiga e vinho e leve ao forno por mais 10 minutos, apenas para terminar de dourar o peito.
- Transfira o peru para uma tábua de corte, cubra com papel-alumínio para não esfriar e deixe descansar por cerca de 10 minutos antes de servir.
INGREDIENTES (MOLHO DE CRANBERRIES E VINHO DO PORTO):
- 500g de cranberries desidratadas
- 100g de açúcar mascavo
- 500ml de vinho do Porto Ruby
- 1 colher (sopa) rasa de amido de milho
- 100ml de água
MODO DE PREPARO:
- Misture as cranberries desidratadas com o açúcar mascavo e o vinho do Porto.
- Deixe cozinhar em fogo bem baixo por 10 minutos, até perceber que as cranberries se hidrataram e ficaram suculentas.
- Dilua o amido de milho em 100 ml de água fria e adicione ao molho.
- Mexa bem e cozinhe em fogo baixo por mais cinco minutos, até que fique uniforme e com consistência mais grossa.
- Sirva o peru com o molho por cima.
Fonte: chef Marê Araujo/US Cranberries.