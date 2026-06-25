Quer o aconchego de um caldo cremoso e quentinho para o jantar? HZ já mostrou diversas receitas saborosas e perfeitas para o inverno, como as de caldo verde, de mocotó e até de camarão.
A seguir, apresentamos mais uma opção fumegante à base de vegetais para preparar no frio: caldo de couve-flor com crocante de liguiça calabresa. Confira a receita abaixo.
Caldo de couve-flor com crocante de linguiça
Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 35 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 1 pacote de linguiça tipo calabresa
- 1 colher (sopa) de óleo
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 alho-poró picado
- 2 dentes de alho picado
- 1 couve-flor média picada
- 1 xícara de água
- 2 xícaras (chá) de creme de leite fresco
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Salsinha picada a gosto
Modo de preparo:
- Retire a película das linguiças calabresas e corte-as em cubos pequenos.
- Em uma frigideira grande, coloque o óleo e leve ao fogo alto.
- Quando aquecer, coloque as linguiças picadas e deixe grelhar por cinco minutos ou até que estejam douradas.
- Coloque em um recipiente e reserve.
- Na mesma panela, coloque a manteiga e deixe derreter.
- Em seguida, coloque o alho-poró, o alho e refogue por três minutos ou até que comece a dourar.
- Adicione a couve-flor, a água, o creme de leite, e tempere com sal, pimenta-do-reino e deixe cozinhar por 10 minutos ou até que a couve-flor esteja cozida.
- Bata toda a mistura no liquidificador até que esteja lisa e homogênea.
- Coloque no recipiente escolhido para servir e finalize com os cubos de linguiça e a salsinha picada.