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Cremoso

Caldo de couve-flor com crocante de linguiça garante sabor e aconchego; veja receita

Com textura delicada, prato fica pronto em pouco mais de 30 minutos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 18:10

Caldo de couve-flor com crocante de linguiça
Caldo de couve-flor com crocante de linguiça. Foto: Marca Sadia

Quer o aconchego de um caldo cremoso e quentinho para o jantar? HZ já mostrou diversas receitas saborosas e perfeitas para o inverno, como as de caldo verde, de mocotó e até de camarão.


A seguir, apresentamos mais uma opção fumegante à base de vegetais para preparar no frio: caldo de couve-flor com crocante de liguiça calabresa. Confira a receita abaixo.   

Caldo de couve-flor com crocante de linguiça

Rendimento: 4 porções

Tempo médio de preparo: 35 minutos

Nível: fácil


Ingredientes:


  • 1 pacote de linguiça tipo calabresa 
  • 1 colher (sopa) de óleo
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 alho-poró picado
  • 2 dentes de alho picado
  • 1 couve-flor média picada
  • 1 xícara de água
  • 2 xícaras (chá) de creme de leite fresco
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Salsinha picada a gosto


Modo de preparo:


  1. Retire a película das linguiças calabresas e corte-as em cubos pequenos. 
  2. Em uma frigideira grande, coloque o óleo e leve ao fogo alto. 
  3. Quando aquecer, coloque as linguiças picadas e deixe grelhar por cinco minutos ou até que estejam douradas.
  4. Coloque em um recipiente e reserve.
  5. Na mesma panela, coloque a manteiga e deixe derreter.
  6. Em seguida, coloque o alho-poró, o alho e refogue por três minutos ou até que comece a dourar.
  7. Adicione a couve-flor, a água, o creme de leite, e tempere com sal, pimenta-do-reino e deixe cozinhar por 10 minutos ou até que a couve-flor esteja cozida.
  8. Bata toda a mistura no liquidificador até que esteja lisa e homogênea.
  9. Coloque no recipiente escolhido para servir e finalize com os cubos de linguiça e a salsinha picada.

Fonte: Sadia. Clique aqui para ver mais receitas

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