Aprenda a fazer rabada com batata e agrião, um ícone da cozinha de boteco

Receita com corte bovino é preparada na panela de pressão e faz sucesso no dia a dia de muitos brasileiros

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 08:00

Rabada com batata e agrião
Receita de rabada com batata e agrião rende em média oito porções Crédito: Marca Knorr

Do cardápio de boteco à cozinha de casa, a rabada tem o seu lugar. Ensopada ou desfiada, sua carne combina muito bem com feijão manteiga, polenta, batata e agrião - e esses dois últimos ingredientes estão na receita sugerida por HZ para a sua refeição.  

Para prepará-la, você vai precisar de uma panela de pressão. O rendimento é de oito porções, em média, e o prato fica pronto em mais ou menos 60 minutos. Acompanhe as instruções a seguir:

Rabada com batata e agrião

Rendimento: oito porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível de dificuldade: médio

Ingredientes:

  • 600g de pedaços de rabo de boi
  • 2 sachês de tempero em pó sabor carne
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 cebola média picada
  • 1 colher (sopa) de vinagre de vinho branco
  • 2 colheres (sopa) de óleo
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 batata grande cortada em oito partes
  • 3 colheres (sopa) de extrato de tomate
  • 1 tomate médio e maduro, sem pele e sem semente, picado
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada
  • 1/2 maço de agrião

Modo de preparo:

  1. Em uma tigela, coloque a carne e polvilhe com o tempero em pó. Junte o alho, a cebola e o vinagre.
  2. Deixe tomar gosto, na geladeira, por no mínimo cinco horas.
  3. Em uma panela de pressão, coloque o óleo, a carne e a marinada. Frite em fogo alto por 15 minutos, ou até a carne mudar completamente de cor.
  4. Regue com a água, tampe a panela e cozinhe em fogo médio, por 30 minutos, contados a partir do início da pressão. Apague o fogo e aguarde sair todo o vapor.
  5. Abra a panela, acrescente a batata e o extrato de tomate, deixando cozinhar em fogo médio, com a panela semitampada, por 20 minutos ou até a batata ficar al dente.
  6. Adicione o tomate e a salsa, e deixe cozinhar por mais cinco minutos, ou até o tomate começar a desmanchar.
  7. Retire do fogo, transfira para uma travessa, reservando parte do molho na panela.
  8. Na mesma panela, junte o agrião ao molho e deixe cozinhar por dois minutos, ou até o agrião começar a murchar.
  9. Retire do fogo, regue a carne e sirva em seguida.

Fonte: Knorr. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

