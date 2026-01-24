Suculenta

Aprenda a fazer rabada com batata e agrião, um ícone da cozinha de boteco

Receita com corte bovino é preparada na panela de pressão e faz sucesso no dia a dia de muitos brasileiros

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 08:00

Receita de rabada com batata e agrião rende em média oito porções Crédito: Marca Knorr

Do cardápio de boteco à cozinha de casa, a rabada tem o seu lugar. Ensopada ou desfiada, sua carne combina muito bem com feijão manteiga, polenta, batata e agrião - e esses dois últimos ingredientes estão na receita sugerida por HZ para a sua refeição.

Para prepará-la, você vai precisar de uma panela de pressão. O rendimento é de oito porções, em média, e o prato fica pronto em mais ou menos 60 minutos. Acompanhe as instruções a seguir:

Rabada com batata e agrião

Rendimento: oito porções

Tempo médio de preparo: 60 minutos

Nível de dificuldade: médio

Ingredientes:

600g de pedaços de rabo de boi

2 sachês de tempero em pó sabor carne



2 dentes de alho amassados



1 cebola média picada



1 colher (sopa) de vinagre de vinho branco



2 colheres (sopa) de óleo



2 xícaras de chá de água



1 batata grande cortada em oito partes

3 colheres (sopa) de extrato de tomate

1 tomate médio e maduro, sem pele e sem semente, picado



2 colheres (sopa) de salsa picada



1/2 maço de agrião



Modo de preparo:

Em uma tigela, coloque a carne e polvilhe com o tempero em pó. Junte o alho, a cebola e o vinagre. Deixe tomar gosto, na geladeira, por no mínimo cinco horas.

Em uma panela de pressão, coloque o óleo, a carne e a marinada. Frite em fogo alto por 15 minutos, ou até a carne mudar completamente de cor.

Regue com a água, tampe a panela e cozinhe em fogo médio, por 30 minutos, contados a partir do início da pressão. Apague o fogo e aguarde sair todo o vapor.

Abra a panela, acrescente a batata e o extrato de tomate, deixando cozinhar em fogo médio, com a panela semitampada, por 20 minutos ou até a batata ficar al dente.

Adicione o tomate e a salsa, e deixe cozinhar por mais cinco minutos, ou até o tomate começar a desmanchar.

Retire do fogo, transfira para uma travessa, reservando parte do molho na panela.

Na mesma panela, junte o agrião ao molho e deixe cozinhar por dois minutos, ou até o agrião começar a murchar.

Retire do fogo, regue a carne e sirva em seguida.



Fonte: Knorr. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

