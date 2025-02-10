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Culinária

Como deixar o feijão ainda mais saboroso nas refeições do dia a dia

Comemore o Dia Mundial do Feijão nesta segunda, 10 de fevereiro, com dicas e receitas imperdíveis sugeridas pelo HZ
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 15:11

Como deixar o feijão ainda mais saboroso nas refeições do dia a dia
Uma das dicas é temperar o feijão com açafrão-da-terra Crédito: Shutterstock
Em 10 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial do Feijão, um alimento essencial na mesa dos brasileiros, que oferece alto valor nutricional e agrada a diversos paladares, seja em um prato simples ou em uma receita mais elaborada.
Para realçar o sabor da leguminosa, é altamente recomendável o uso de ervas e especiarias, como cominho, açafrão-da-terra e louro, ingredientes poderosos que agregam características sensoriais incríveis ao prato.
O cominho, com seu sabor levemente picante e terroso, confere um toque exótico e marcante. Já o açafrão-da-terra, conhecido também como cúrcuma, adiciona uma cor vibrante e um sabor levemente picante e adocicado. E a folha de louro, que tem um aroma inconfundível, oferece sutileza ao paladar, mas ao mesmo tempo traz um toque profundo. Esses temperos não só intensificam o sabor do feijão, mas também tornam a refeição ainda mais especial.
Para celebrar o Dia Mundial do Feijão nesta segunda-feira, que tal conhecer novas formas de temperar e inovar no sabor desse clássico da mesa brasileira?
Confira três sugestões abaixo:

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Feijão com açafrão-da-terra

Tempo de preparo: 40 minutos
Rendimento: 5 porções
Ingredientes:
  • 500g de feijão carioca
  • 3 folhas de louro 
  • 3 colheres (sopa) de óleo
  • 1 cebola
  • 1 colher (sopa) de açafrão-da-terra 
  • Sal a gosto
Modo de preparo:
  1. Deixe o feijão de molho por cerca de duas horas. Em uma panela de pressão, coloque o feijão para cozinhar em água. Meça dois dedos de água acima dos grãos na panela. Este é o momento de colocar as folhas de louro. Cozinhe por cerca de 15 minutos após pegar pressão.
  2. Em outra panela, aqueça o óleo e refogue a cebola até dourar. Acrescente o açafrão-da-terra e mexa bem. Coloque o refogado na panela do feijão, salgue a gosto e cozinhe em fogo baixo até que o caldo engrosse (cerca de 25 minutos).

Feijão com linguiça e cominho

Tempo de preparo: 50 minutos
Rendimento: 9 porções
Ingredientes:
  • 2 xícaras (chá) de feijão carioca
  • 6 xícaras (chá) de água
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1 linguiça calabresa
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher (chá) de cominho em pó 
  • Sal a gosto
Modo de preparo:
Deixe o feijão de molho em água de um dia para o outro. Escorra e transfira para uma panela de pressão. Junte a água e cozinhe em fogo baixo por 15 minutos (contando a partir do momento em que a panela pegar pressão). Desligue o fogo, espere a panela esfriar e a pressão sair completamente.
Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e frite a linguiça calabresa até dourar. Acrescente a cebola, o alho, o cominho e uma pitada de sal, refogue ligeiramente. Adicione uma porção dos grãos de feijão, amasse-os com ajuda da concha e refogue por 1 minuto. Por fim, junte o restante do feijão e tempere com sal a gosto. Deixe cozinhar por 10 minutos, ou até o caldo engrossar.

Feijão com cenoura

Tempo de preparo: 60 minutos
Rendimento: 9 porções
Ingredientes:
  • 500g de feijão
  • 1 limão
  • 3 folhas de louro
  • 2 litros de água
  • Azeite a gosto
  • 6 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • 1 cenoura picadinha
  • Sal a gosto
  • Cominho em pó a gosto
Modo de preparo:
  1. Reúna todos os ingredientes. Lave o feijão em água corrente, transfira para um recipiente grande, cubra com água, esprema ½ limão, tampe e leve para a geladeira de um dia para o outro. 
  2. Troque a água pelo menos uma vez e esprema a outra metade do limão. Escorra a água e coloque o feijão na panela de pressão. 
  3. Adicione as folhas de louro, cubra com dois litros de água, tampe, leve para o fogo alto e deixe pegar pressão. Assim que pegar pressão, diminua o fogo e conte de 10 a 15 minutos. 
  4. Deixe a pressão sair, abra a panela, retire as folhas de louro e reserve.
  5. Em uma panela com um fio de azeite, refogue o alho, a cebola e a cenoura. 
  6. Pegue uma concha dos grãos de feijão cozidos, coloque no refogado, amasse bem e misture. Transfira o refogado para a panela com o feijão e misture. 
  7. Tempere com sal e cominho. Misture e deixe cozinhar por cerca de 5 a 10 minutos ou até o caldo chegar no ponto desejado.
Fonte: Kitano. Veja mais dicas saborosas em leia.ag/receitas

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