Como deixar o feijão ainda mais saboroso nas refeições do dia a dia

Uma das dicas é temperar o feijão com açafrão-da-terra Crédito: Shutterstock

Em 10 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial do Feijão, um alimento essencial na mesa dos brasileiros, que oferece alto valor nutricional e agrada a diversos paladares, seja em um prato simples ou em uma receita mais elaborada.

Para realçar o sabor da leguminosa, é altamente recomendável o uso de ervas e especiarias, como cominho, açafrão-da-terra e louro, ingredientes poderosos que agregam características sensoriais incríveis ao prato.

O cominho, com seu sabor levemente picante e terroso, confere um toque exótico e marcante. Já o açafrão-da-terra, conhecido também como cúrcuma, adiciona uma cor vibrante e um sabor levemente picante e adocicado. E a folha de louro, que tem um aroma inconfundível, oferece sutileza ao paladar, mas ao mesmo tempo traz um toque profundo. Esses temperos não só intensificam o sabor do feijão, mas também tornam a refeição ainda mais especial.

Para celebrar o Dia Mundial do Feijão nesta segunda-feira, que tal conhecer novas formas de temperar e inovar no sabor desse clássico da mesa brasileira?

Confira três sugestões abaixo:

Feijão com açafrão-da-terra

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 5 porções

Ingredientes:

500g de feijão carioca

3 folhas de louro



3 colheres (sopa) de óleo



1 cebola

1 colher (sopa) de açafrão-da-terra



Sal a gosto

Modo de preparo:

Deixe o feijão de molho por cerca de duas horas. Em uma panela de pressão, coloque o feijão para cozinhar em água. Meça dois dedos de água acima dos grãos na panela. Este é o momento de colocar as folhas de louro. Cozinhe por cerca de 15 minutos após pegar pressão. Em outra panela, aqueça o óleo e refogue a cebola até dourar. Acrescente o açafrão-da-terra e mexa bem. Coloque o refogado na panela do feijão, salgue a gosto e cozinhe em fogo baixo até que o caldo engrosse (cerca de 25 minutos).

Feijão com linguiça e cominho

Tempo de preparo: 50 minutos

Rendimento: 9 porções

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de feijão carioca

6 xícaras (chá) de água



2 colheres (sopa) de azeite



1 linguiça calabresa



1 cebola picada

2 dentes de alho picados



1 colher (chá) de cominho em pó



Sal a gosto

Modo de preparo:

Deixe o feijão de molho em água de um dia para o outro. Escorra e transfira para uma panela de pressão. Junte a água e cozinhe em fogo baixo por 15 minutos (contando a partir do momento em que a panela pegar pressão). Desligue o fogo, espere a panela esfriar e a pressão sair completamente.

Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e frite a linguiça calabresa até dourar. Acrescente a cebola, o alho, o cominho e uma pitada de sal, refogue ligeiramente. Adicione uma porção dos grãos de feijão, amasse-os com ajuda da concha e refogue por 1 minuto. Por fim, junte o restante do feijão e tempere com sal a gosto. Deixe cozinhar por 10 minutos, ou até o caldo engrossar.

Feijão com cenoura

Tempo de preparo: 60 minutos

Rendimento: 9 porções

Ingredientes:

500g de feijão

1 limão

3 folhas de louro

2 litros de água

Azeite a gosto

6 dentes de alho picados

1 cebola picada

1 cenoura picadinha

Sal a gosto

Cominho em pó a gosto

Modo de preparo:

Reúna todos os ingredientes. Lave o feijão em água corrente, transfira para um recipiente grande, cubra com água, esprema ½ limão, tampe e leve para a geladeira de um dia para o outro. Troque a água pelo menos uma vez e esprema a outra metade do limão. Escorra a água e coloque o feijão na panela de pressão. Adicione as folhas de louro, cubra com dois litros de água, tampe, leve para o fogo alto e deixe pegar pressão. Assim que pegar pressão, diminua o fogo e conte de 10 a 15 minutos. Deixe a pressão sair, abra a panela, retire as folhas de louro e reserve. Em uma panela com um fio de azeite, refogue o alho, a cebola e a cenoura. Pegue uma concha dos grãos de feijão cozidos, coloque no refogado, amasse bem e misture. Transfira o refogado para a panela com o feijão e misture. Tempere com sal e cominho. Misture e deixe cozinhar por cerca de 5 a 10 minutos ou até o caldo chegar no ponto desejado.

