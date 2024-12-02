7 receitas para incluir na dieta detox

A dieta detox é uma excelente maneira de ajudar a limpar e revitalizar o organismo, proporcionando uma sensação de bem-estar e restaurando o equilíbrio do corpo. Ao eliminar toxinas e promover a ingestão de alimentos saudáveis e nutritivos, ela pode ajudar a impulsionar o sistema imunológico, aumentar a energia e melhorar a saúde geral. Uma forma saborosa de iniciar ou complementar uma dieta detox é incluir receitas deliciosas e nutritivas. Veja, a seguir, algumas opções!
Sopa detox de legumes
Ingredientes:
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 cenouras descascadas e cortadas em cubos
- 2 talos de aipo picados
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 xícara de chá de mandioquinha descascada e picada
- 1 xícara de chá de cheiro-verde picado
- 1 l de caldo de legumes
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de azeite
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura, o aipo, a abobrinha, a mandioquinha e o caldo de legumes e cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe 15 minutos. Após, junte o cheiro-verde e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada detox de quinoa
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1 pepino descascado e cortado em cubos
- 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
- Polpa de 1 abacate cortada em cubos
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- Folhas de hortelã, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a quinoa, o pepino, o tomate e o abacate e misture. Em um recipiente, coloque o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Depois, despeje o molho sobre a salada e mexa para incorporar. Adicione as folhas de hortelã e leve a salada à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.
Suco de linhaça com salsa
Ingredientes:
- Suco de 2 limões
- 60 g de salsa
- 1 colher de sopa de sementes de linhaça
- 250 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o suco de limão, a salsa, as sementes de linhaça e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para uma jarra e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
Omelete detox de espinafre com cogumelo
Ingredientes:
- 2 ovos
- 1 cebola descascada e picada
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
- 1 xícara de chá de cogumelo Paris fatiado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione as folhas de espinafre e o cogumelo e doure. Despeje o ovo batido sobre a frigideira e doure, virando para virar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Bolo detox de banana com aveia
Ingredientes:
- 2 bananas descascadas e amassadas
- 2 ovos
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 1/4 de xícara de chá de mel
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1/2 colher de chá de canela em pó
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as bananas, os ovos, o óleo de coco, o mel e a essência de baunilha e misture. Em um recipiente à parte, coloque a aveia, a farinha de trigo integral, a canela e o sal e misture. Acrescente os ingredientes secos à banana e misture até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento e misture delicadamente. Após, despeje a massa em uma forma antiaderente e leve ao forno preaquecido em temperatura média 30 minutos. Retire o bolo do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Salada detox de beterraba
Ingredientes
- 1 beterraba
- Polpa de 1 abacate cortada em meia lua
- 1 cebola-roxa descascada e fatiada
- 1 ramo de alface-crespa
- Suco de 2 limões
- 1 xícara de chá de gergelim branco
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a beterraba, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, desligue o fogo e escorra a água. Descasque a beterraba e corte-a em meia lua. Reserve. Em um recipiente, coloque a polpa do abacate e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite. Reserve. Em uma saladeira, coloque as folhas de alface, a beterraba, a cebola-roxa, a polpa do abacate e misture. Tempere com sal e azeite e salpique com gergelim. Sirva em seguida.
Doce detox de abacaxi com iogurte
Ingredientes
- 1 abacaxi descascado e cortado em cubos
- 20 g de gelatina em pó sabor abacaxi
- 1 l de água
- 320 g de iogurte natural
- Xilitol para adoçar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o abacaxi e a água e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos, após levantar fervura. Adicione a gelatina e mexa até dissolver completamente. Desligue o fogo, espere esfriar e coloque o iogurte e o xilitol. Mexa para incorporar e disponha em um recipiente. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.