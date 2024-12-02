Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alimentação

7 receitas para incluir na dieta detox

Aprenda a preparar deliciosas opções para manter uma alimentação equilibrada e livre de toxinas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 19:44

Sopa detox de legumes (Imagem: Billion Photos | Shutterstock)
Sopa detox de legumes Crédito: Billion Photos | Shutterstock
A dieta detox é uma excelente maneira de ajudar a limpar e revitalizar o organismo, proporcionando uma sensação de bem-estar e restaurando o equilíbrio do corpo. Ao eliminar toxinas e promover a ingestão de alimentos saudáveis e nutritivos, ela pode ajudar a impulsionar o sistema imunológico, aumentar a energia e melhorar a saúde geral. Uma forma saborosa de iniciar ou complementar uma dieta detox é incluir receitas deliciosas e nutritivas. Veja, a seguir, algumas opções!

Sopa detox de legumes

Ingredientes:

  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em cubos
  • 2 talos de aipo picados
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de mandioquinha descascada e picada
  • 1 xícara de chá de cheiro-verde picado
  • 1 l de caldo de legumes
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de azeite

Veja Também

7 receitas fit para fazer no liquidificador

7 receitas com grão-de-bico ricas em fibras

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura, o aipo, a abobrinha, a mandioquinha e o caldo de legumes e cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe 15 minutos. Após, junte o cheiro-verde e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada detox de quinoa

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1 pepino descascado e cortado em cubos
  • 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
  • Polpa de 1 abacate cortada em cubos
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Folhas de hortelã, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a quinoa, o pepino, o tomate e o abacate e misture. Em um recipiente, coloque o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Depois, despeje o molho sobre a salada e mexa para incorporar. Adicione as folhas de hortelã e leve a salada à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

Suco de linhaça com salsa

Ingredientes:

  • Suco de 2 limões
  • 60 g de salsa
  • 1 colher de sopa de sementes de linhaça
  • 250 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o suco de limão, a salsa, as sementes de linhaça e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para uma jarra e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Omelete detox de espinafre com cogumelo

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
  • 1 xícara de chá de cogumelo Paris fatiado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione as folhas de espinafre e o cogumelo e doure. Despeje o ovo batido sobre a frigideira e doure, virando para virar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Bolo detox de banana com aveia (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock)
Bolo detox de banana com aveia Crédito: Vladislav Noseek | Shutterstock

Veja Também

Confira 7 receitas de sucos detox para os dias quentes

Bolo detox de banana com aveia

Ingredientes:

  • 2 bananas descascadas e amassadas
  • 2 ovos
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1/4 de xícara de chá de mel
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de canela em pó
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas, os ovos, o óleo de coco, o mel e a essência de baunilha e misture. Em um recipiente à parte, coloque a aveia, a farinha de trigo integral, a canela e o sal e misture. Acrescente os ingredientes secos à banana e misture até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento e misture delicadamente. Após, despeje a massa em uma forma antiaderente e leve ao forno preaquecido em temperatura média 30 minutos. Retire o bolo do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Salada detox de beterraba

Ingredientes

  • 1 beterraba
  • Polpa de 1 abacate cortada em meia lua
  • 1 cebola-roxa descascada e fatiada
  • 1 ramo de alface-crespa
  • Suco de 2 limões
  • 1 xícara de chá de gergelim branco
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a beterraba, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, desligue o fogo e escorra a água. Descasque a beterraba e corte-a em meia lua. Reserve. Em um recipiente, coloque a polpa do abacate e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite. Reserve. Em uma saladeira, coloque as folhas de alface, a beterraba, a cebola-roxa, a polpa do abacate e misture. Tempere com sal e azeite e salpique com gergelim. Sirva em seguida.

Doce detox de abacaxi com iogurte

Ingredientes

  • 1 abacaxi descascado e cortado em cubos
  • 20 g de gelatina em pó sabor abacaxi
  • 1 l de água
  • 320 g de iogurte natural
  • Xilitol para adoçar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o abacaxi e a água e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos, após levantar fervura. Adicione a gelatina e mexa até dissolver completamente. Desligue o fogo, espere esfriar e coloque o iogurte e o xilitol. Mexa para incorporar e disponha em um recipiente. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Veja Também

7 saladas detox e refrescantes para iniciar a semana

7 receitas de saladas detox para o jantar

6 sucos detox para limpar o organismo para o verão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Gastronomia Receitas Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados