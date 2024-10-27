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Culinária

6 receitas com abóbora para o Halloween

Veja como preparar pratos simples e deliciosos para comemorar o Dia das Bruxas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 11:35

Abóbora recheada com carne moída (Imagem: stockcreations | Shutterstock)
Abóbora recheada com carne moída  Crédito: stockcreations | Shutterstock
Em 30 de outubro é comemorado o Halloween, ou Dia das Bruxas. Nessa data, um dos destaques é a abóbora. Saborosa e nutritiva, ela pode ser preparada de diversas formas, seja em pratos doces ou salgados.
Além disso, pode ser combinada com diversos tipos de ingredientes. Pensando nisso, separamos 6 receitas irresistíveis para você experimentar e celebrar. Confira! 

Abóbora recheada com carne moída

Ingredientes:

  • 2 abóboras cabotiá
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • 500 g de carne moída
  • 200 g de cogumelo em conserva fatiado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 100 g de queijo muçarela ralado
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Corte a tampa das abóboras, coloque em uma panela, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Após, retire do fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e a cebola e refogue. 
Em seguida, junte a carne moída e os cogumelos e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Com a ajuda de uma colher, remova a polpa da abóbora, coloque o recheio e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.

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Pavê de doce de abóbora

Ingredientes:

Doce de abóbora
  • 1 kg deabóborasem casca e cortada em pedaços
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 canela em pau
  • 3 cravos-da-índia
  • Coco ralado fresco a gosto
Creme de coco
  • 48 g de gelatina em pó sem sabor
  • 400 ml leite de coco
  • 200 g de coco ralado
  • 200 g de creme de leite
  • 200 g de biscoito de maisena
  • Coco ralado para polvilhar

Modo de preparo:

Doce de abóbora
Em uma panela, coloque a abóbora, o açúcar, a canela e o cravo-da-índia e leve ao fogo médio. Cozinhe, mexendo sempre, até desmanchar a abóbora. Após, retire a canela e o cravo-da-índia, adicione o coco ralado e mexa bem. Cozinhe por mais 5 minutos, desligue o fogo e reserve.
Creme de coco
Em uma panela, coloque a gelatina em pó e metade do leite de coco. Leve ao fogo médio até dissolver completamente, sem deixar ferver. Transfira a mistura para um liquidificador, adicione o coco ralado e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje o creme sobre um recipiente e leve à geladeira por 1 hora. Reserve.
Montagem
Em um refratário, faça uma camada de biscoito, regue com o restante do leite de coco e faça uma camada de creme de coco e doce de abóbora. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o doce de abóbora. Polvilhe com coco ralado, leve à geladeira por 2 horas e sirva em seguida.

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Almôndega de abóbora recheada 

Ingredientes:

  • 500 g de abóbora cabotiá
  • 1 ramo de alecrim
  • 2 dentes de alho
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • 100 g de farinha de rosca
  • 1 ovo
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 100 g de queijo provolone

Modo de preparo:

Lave a abóbora em água corrente. Corte em fatias, coloque sobre uma assadeira e regue com azeite. Adicione o alecrim, o alho e leve ao forno preaquecido a 200°C até a abóbora ficar macia. Em seguida, retire a polpa da abóbora e coloque em um recipiente. Acrescente o queijo parmesão, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. 
Leve à geladeira até a massa ficar consistente. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão, recheie com o queijo provolone, modele no formato de uma bolinha e passe na farinha de rosca. Repita o processo com toda a massa, coloque em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar. Sirva em seguida.

Pão de abóbora

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada
  • 4 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 1/2 xícara de chá de leite morno
  • 1/3 de xícara de chá de açúcar
  • 1/4 de xícara de chá de manteiga derretida
  • 1 ovo
  • 1 colher de chá de sal
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o fermento biológico seco com o leite e 1 colher de chá de açúcar. Deixe descansar por 10 minutos até formar espuma. Em uma tigela grande, misture o purê de abóbora, o restante do açúcar, a manteiga derretida, o ovo e o sal. Adicione o fermento ativado e mexa bem. Aos poucos, vá adicionando a farinha de trigo, mexendo com as mãos até a massa ficar consistente e desgrudar dos dedos. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por cerca de 10 minutos, até a massa ficar lisa.
Coloque a massa em uma tigela untada com manteiga, cubra com um pano e deixe crescer por aproximadamente 1 hora, ou até dobrar de volume. Após, modele a massa em formato de pão. Coloque em uma forma forrada com papel-manteiga. Cubra novamente e deixe descansar por mais 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180°C 35 minutos ou até dourar levemente. Deixe esfriar e sirva em seguida.
Macarrão com creme de abóbora (Imagem: gowithstock | Shutterstock)
Macarrão com creme de abóbora  Crédito: gowithstock | Shutterstock

Macarrão com creme de abóbora

Ingredientes:

  • 200 g de macarrão tipo tagliatelle
  • 1/2 kgde abóbora
  • 1 xícara de chá de maionese
  • 1 colher de chá de orégano
  • 1 colher de chá de alecrim
  • Queijo parmesão ralado e sal a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Após, adicione o sal e acrescente o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Após, escorra a água e reserve. Corte a abóbora na horizontal, coloque em uma panela, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar.
Depois, com uma colher, retire a polpa da abóbora e coloque em uma panela. Acrescente a maionese e o sal e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter um molho cremoso. Tempere com alecrim e orégano. Despeje o creme sobre o macarrão reservado e sirva com queijo parmesão ralado.
Dica: sirva decorado com alecrim. 

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Torta doce de abóbora

Ingredientes:

Massa
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 100 g de manteiga gelada em cubos
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de água gelada
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Manteiga para untar
Recheio
  • 2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada
  • 395 g de leite condensado
  • 2 ovos
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1/2 colher de chá de noz-moscada
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo:

Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Adicione a manteiga e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Adicione o ovo e amasse até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione água gelada para dar o ponto. Embrulhe a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Após, abra a massa com um rolo sobre uma superfície enfarinhada com farinha de trigo. Forre uma forma de torta com a massa, pressionando bem as laterais. Fure a base com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos para pré-assar. Reserve. 
Recheio
Em uma tigela, misture a abóbora, o leite condensado, os ovos, a canela, a noz-moscada, a baunilha e o sal. Bata bem até obter uma mistura cremosa. 
Montagem
Coloque o recheio sobre a massa pré-assada. Alise a superfície com uma espátula para ficar uniforme. Leve novamente ao forno a 180°C por cerca de 50 minutos, ou até o recheio firmar. Deixe a torta esfriar completamente antes de servir. 

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