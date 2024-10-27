6 receitas com abóbora para o Halloween

Além disso, pode ser combinada com diversos tipos de ingredientes. Pensando nisso, separamos 6 receitas irresistíveis para você experimentar e celebrar. Confira!
Abóbora recheada com carne moída
Ingredientes:
- 2 abóboras cabotiá
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 500 g de carne moída
- 200 g de cogumelo em conserva fatiado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 100 g de queijo muçarela ralado
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Corte a tampa das abóboras, coloque em uma panela, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Após, retire do fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e a cebola e refogue.
Em seguida, junte a carne moída e os cogumelos e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Com a ajuda de uma colher, remova a polpa da abóbora, coloque o recheio e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.
Pavê de doce de abóbora
Ingredientes:
Doce de abóbora
- 1 kg deabóborasem casca e cortada em pedaços
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 canela em pau
- 3 cravos-da-índia
- Coco ralado fresco a gosto
Creme de coco
- 48 g de gelatina em pó sem sabor
- 400 ml leite de coco
- 200 g de coco ralado
- 200 g de creme de leite
- 200 g de biscoito de maisena
- Coco ralado para polvilhar
Modo de preparo:
Doce de abóbora
Em uma panela, coloque a abóbora, o açúcar, a canela e o cravo-da-índia e leve ao fogo médio. Cozinhe, mexendo sempre, até desmanchar a abóbora. Após, retire a canela e o cravo-da-índia, adicione o coco ralado e mexa bem. Cozinhe por mais 5 minutos, desligue o fogo e reserve.
Creme de coco
Em uma panela, coloque a gelatina em pó e metade do leite de coco. Leve ao fogo médio até dissolver completamente, sem deixar ferver. Transfira a mistura para um liquidificador, adicione o coco ralado e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje o creme sobre um recipiente e leve à geladeira por 1 hora. Reserve.
Montagem
Em um refratário, faça uma camada de biscoito, regue com o restante do leite de coco e faça uma camada de creme de coco e doce de abóbora. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o doce de abóbora. Polvilhe com coco ralado, leve à geladeira por 2 horas e sirva em seguida.
Almôndega de abóbora recheada
Ingredientes:
- 500 g de abóbora cabotiá
- 1 ramo de alecrim
- 2 dentes de alho
- 100 g de queijo parmesão ralado
- 100 g de farinha de rosca
- 1 ovo
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 100 g de queijo provolone
Modo de preparo:
Lave a abóbora em água corrente. Corte em fatias, coloque sobre uma assadeira e regue com azeite. Adicione o alecrim, o alho e leve ao forno preaquecido a 200°C até a abóbora ficar macia. Em seguida, retire a polpa da abóbora e coloque em um recipiente. Acrescente o queijo parmesão, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem.
Leve à geladeira até a massa ficar consistente. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão, recheie com o queijo provolone, modele no formato de uma bolinha e passe na farinha de rosca. Repita o processo com toda a massa, coloque em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar. Sirva em seguida.
Pão de abóbora
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada
- 4 xícaras de chá de farinha de trigo
- 10 g de fermento biológico seco
- 1/2 xícara de chá de leite morno
- 1/3 de xícara de chá de açúcar
- 1/4 de xícara de chá de manteiga derretida
- 1 ovo
- 1 colher de chá de sal
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture o fermento biológico seco com o leite e 1 colher de chá de açúcar. Deixe descansar por 10 minutos até formar espuma. Em uma tigela grande, misture o purê de abóbora, o restante do açúcar, a manteiga derretida, o ovo e o sal. Adicione o fermento ativado e mexa bem. Aos poucos, vá adicionando a farinha de trigo, mexendo com as mãos até a massa ficar consistente e desgrudar dos dedos. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por cerca de 10 minutos, até a massa ficar lisa.
Coloque a massa em uma tigela untada com manteiga, cubra com um pano e deixe crescer por aproximadamente 1 hora, ou até dobrar de volume. Após, modele a massa em formato de pão. Coloque em uma forma forrada com papel-manteiga. Cubra novamente e deixe descansar por mais 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180°C 35 minutos ou até dourar levemente. Deixe esfriar e sirva em seguida.
Macarrão com creme de abóbora
Ingredientes:
- 200 g de macarrão tipo tagliatelle
- 1/2 kgde abóbora
- 1 xícara de chá de maionese
- 1 colher de chá de orégano
- 1 colher de chá de alecrim
- Queijo parmesão ralado e sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Após, adicione o sal e acrescente o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Após, escorra a água e reserve. Corte a abóbora na horizontal, coloque em uma panela, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar.
Depois, com uma colher, retire a polpa da abóbora e coloque em uma panela. Acrescente a maionese e o sal e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter um molho cremoso. Tempere com alecrim e orégano. Despeje o creme sobre o macarrão reservado e sirva com queijo parmesão ralado.
Dica: sirva decorado com alecrim.
Torta doce de abóbora
Ingredientes:
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 100 g de manteiga gelada em cubos
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 pitada de sal
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de água gelada
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Manteiga para untar
Recheio
- 2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada
- 395 g de leite condensado
- 2 ovos
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1/2 colher de chá de noz-moscada
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 1 pitada de sal
Modo de preparo:
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Adicione a manteiga e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Adicione o ovo e amasse até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione água gelada para dar o ponto. Embrulhe a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Após, abra a massa com um rolo sobre uma superfície enfarinhada com farinha de trigo. Forre uma forma de torta com a massa, pressionando bem as laterais. Fure a base com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos para pré-assar. Reserve.
Recheio
Em uma tigela, misture a abóbora, o leite condensado, os ovos, a canela, a noz-moscada, a baunilha e o sal. Bata bem até obter uma mistura cremosa.
Montagem
Coloque o recheio sobre a massa pré-assada. Alise a superfície com uma espátula para ficar uniforme. Leve novamente ao forno a 180°C por cerca de 50 minutos, ou até o recheio firmar. Deixe a torta esfriar completamente antes de servir.