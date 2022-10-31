Aprenda a fazer bolo Halloween de cenoura com biscoito recheado

Além das fantasias e figuras assustadoras, os doces são uma das principais tradições no Halloween, comemorado no dia 31 de outubro principalmente em países de língua inglesa.
As guloseimas, afinal, fazem parte da típica brincadeira "Gostosuras ou Travessuras?", em que crianças vão de casa em casa pedindo por iguarias ao fazer essa pergunta.
Se a sua ideia é botar a mão na massa para curtir o Dia das Bruxas e, quem sabe, participar da tal brincadeira, aqui vai uma receita criativa, prática e bem gostosa: bolo Halloween de cenoura com biscoito recheado. Bora fazer?
BOLO HALLOWEEN DE CENOURA COM BISCOITO
Rendimento: 12 porções
Tempo médio de preparo: 70 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Base:
- 2 pacotes de biscoito recheado tipo Negresco
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- Massa:
- 1 ovo
- 3 colheres (sopa) de óleo
- Meia cenoura média (60 g)
- Meia xícara (chá) de açúcar
- 8 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 colher (chá) de fermento em pó
- Corante laranja próprio para alimentos
- 1 pacote de biscoito tipo Negresco quebrado grosseiramente
- 5g de chocolate meio amargo derretido
MODO DE PREPARO:
- Base: em um liquidificador, triture os biscoitos até formar uma farofa. Transfira para um recipiente e misture a manteiga, formando uma massa úmida.
- Forre com essa massa o fundo de uma forma retangular (8 cm x 24 cm) e reserve.
- Massa: em um liquidificador, bata os ovos, o óleo, as cenouras e o açúcar. Transfira para um recipiente, junte a farinha de trigo, o fermento em pó e o corante laranja.
- Misture bem e coloque a massa sobre a base reservada.
- Distribua por cima os biscoitos e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos.
- Finalize com o chocolate derretido, decore com as figuras de Halloween de sua preferência e sirva.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.