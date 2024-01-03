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Saborosos

De abóbora a leite condensado, veja 3 receitas de pães caseiros

Integral com castanhas também é uma versão que a chef Cecília Fernandes ensina a preparar, passo a passo. Confira as sugestões do HZ
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 15:22

Imagem Edicase Brasil
Pão integral de castanha Crédito: Shutterstock
O pão caseiro é ótimo para servir no café da manhã ou no lanche da tarde. É também um tipo de alimento que promove uma deliciosa sensação de aconchego e vontade de reunir a família. Isso porque remete aos momentos de refeição com os entes queridos.
Pensando nisso, veja receitas de pães saborosos e fofinhos da chef Cecília Fernandes para você preparar em casa e se divertir com a família!

PÃO INTEGRAL COM CASTANHA

Ingredientes:

  • 250 ml de água
  • 2 gemas de ovo
  • 2 claras de ovo
  • 200 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 500 g de farinha de trigo especial peneirada
  • 200 g de farinha de trigo integral fina
  • 15 g de fermento biológico seco granulado instantâneo
  • 40 g de margarina sem sal
  • 1 colher de sobremesa de sal
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia
  • 80 g de castanha-do-pará picada
  • Flocos de cevada a gosto
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em uma batedeira, coloque a água e as gemas e bata bem. Adicione uma clara de ovo, o leite, o açúcar mascavo, o fermento e a farinha de trigo integral e bata novamente para incorporar. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo especial e bata até formar um mingau mole. Junte a margarina e o sal e, na velocidade máxima, enquanto coloca a farinha de trigo especial, bata até obter um mingau grosso. Reduza a velocidade para a mínima, coloque a chia e a castanha-do-pará e bata para incorporar.
Em seguida, transfira a massa para uma superfície lisa enfarinhada com farinha de trigo e termine de sovar a massa. Boleie e deixe descansar por 20 minutos. Depois, divida a massa em duas porções iguais e, com a ajuda de um rolo, abra bem. Após, enrole as massas como um rocambole, pincele com a clara e envolva nos flocos de cevada. Unte uma forma para pão com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Pão doce de abóbora Crédito: Shutterstock

PÃO DOCE DE ABÓBORA

Ingredientes:

  • 75 g de abóbora descascada e cortada em cubos
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 1 ovo
  • 70 g de açúcar
  • 40 g de margarina
  • 15 g de fermento biológico fresco
  • 150 g de farinha de trigo
  • Água
  • Óleo para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e a abóbora e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um liquidificador, coloque a água e o ovo e bata por 30 segundos. Adicione a abóbora e bata até incorporar. Acrescente metade do açúcar e a margarina e bata por mais 1 minuto. Após, transfira a mistura para um recipiente e reserve.
Em outro recipiente, coloque o fermento e o restante do açúcar e mexa bem. Junte a mistura com a abóbora e mexa para incorporar. Aos poucos, junte a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma forma para pão com óleo, disponha a massa sobre ela, cubra com um plástico filme e deixe descansar até dobrar de volume. Após, leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

PÃO COM LEITE CONDENSADO

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 1 ovo
  • 100 ml de água
  • 100 ml de leite
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 550 g de farinha de trigo peneirada (aproximadamente)
  • 10 g de fermento seco granulado instantâneo
  • 2 colheres de sopa de margarina
  • 1/2 colher de café de sal
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para polvilhar
  • Recheio: 
  • 1 gema batida com uma colher de café de água
  • 400 ml de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • Cobertura: 
  • 1 gema batida com uma colher de café de água
  • 200 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo:

Massa: em uma batedeira, coloque o ovo e a água e bata até espumar. Adicione o leite, o açúcar, a margarina, o sal e, aos poucos, a farinha de trigo, e bata até obter um mingau grosso. Após, acrescente o fermento e bata por 5 minutos, em velocidade máxima. Em seguida, reduza a velocidade para a mínima e continue colocando farinha de trigo até sovar bem a massa. Retire a massa da batedeira, passe para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e termine de sovar a massa. Boleie e deixe descansar por 20 minutos coberta com plástico filme.
Recheio: em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata bem. Após, transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até formar um creme uniforme e firme. Desligue o fogo, cubra com um plástico-filme e reserve.
Cobertura: em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa bem até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Montagem: enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Com a ajuda de um rolo, abra no formato de um quadrado. Após, espalhe uniformemente metade do recheio sobre a massa e enrole como rocambole. Com o auxílio de uma faca, corte o pão em fatias de 3 a 4 cm de espessura e arrume-os, com o corte para cima, em uma forma untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 40 minutos. Depois, pincele com metade da cobertura, distribua o restante do recheio sobre os pães, pincele novamente com o restante da cobertura e leve ao forno preaquecido a 190°C até dourar. Sirva em seguida.
Por Cecília Fernandes
Cecília Fernandes morreu aos 67 anos, em 2019, após luta contra um câncer no pulmão. Ela era diplomada pela Associação Brasileira de Alta Gastronomia (ABAGA). Além de ter ministrado aulas por 30 anos e prestado consultorias, a chef também participou de diversos programas televisivos e produziu receitas para a revista Receitas de Cecília Fernandes.

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