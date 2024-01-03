De abóbora a leite condensado, veja 3 receitas de pães caseiros

Pão integral de castanha Crédito: Shutterstock

O pão caseiro é ótimo para servir no café da manhã ou no lanche da tarde. É também um tipo de alimento que promove uma deliciosa sensação de aconchego e vontade de reunir a família. Isso porque remete aos momentos de refeição com os entes queridos.

Pensando nisso, veja receitas de pães saborosos e fofinhos da chef Cecília Fernandes para você preparar em casa e se divertir com a família!

PÃO INTEGRAL COM CASTANHA

Ingredientes:

250 ml de água

2 gemas de ovo

2 claras de ovo

200 ml de leite

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

500 g de farinha de trigo especial peneirada

200 g de farinha de trigo integral fina

15 g de fermento biológico seco granulado instantâneo

40 g de margarina sem sal

1 colher de sobremesa de sal

2 colheres de sopa de sementes de chia

80 g de castanha-do-pará picada

Flocos de cevada a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em uma batedeira, coloque a água e as gemas e bata bem. Adicione uma clara de ovo, o leite, o açúcar mascavo, o fermento e a farinha de trigo integral e bata novamente para incorporar. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo especial e bata até formar um mingau mole. Junte a margarina e o sal e, na velocidade máxima, enquanto coloca a farinha de trigo especial, bata até obter um mingau grosso. Reduza a velocidade para a mínima, coloque a chia e a castanha-do-pará e bata para incorporar.

Em seguida, transfira a massa para uma superfície lisa enfarinhada com farinha de trigo e termine de sovar a massa. Boleie e deixe descansar por 20 minutos. Depois, divida a massa em duas porções iguais e, com a ajuda de um rolo, abra bem. Após, enrole as massas como um rocambole, pincele com a clara e envolva nos flocos de cevada. Unte uma forma para pão com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Pão doce de abóbora Crédito: Shutterstock

PÃO DOCE DE ABÓBORA

Ingredientes:

75 g de abóbora descascada e cortada em cubos

1/4 de xícara de chá de água

1 ovo

70 g de açúcar

40 g de margarina

15 g de fermento biológico fresco

150 g de farinha de trigo

Água

Óleo para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e a abóbora e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um liquidificador, coloque a água e o ovo e bata por 30 segundos. Adicione a abóbora e bata até incorporar. Acrescente metade do açúcar e a margarina e bata por mais 1 minuto. Após, transfira a mistura para um recipiente e reserve.

Em outro recipiente, coloque o fermento e o restante do açúcar e mexa bem. Junte a mistura com a abóbora e mexa para incorporar. Aos poucos, junte a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma forma para pão com óleo, disponha a massa sobre ela, cubra com um plástico filme e deixe descansar até dobrar de volume. Após, leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

PÃO COM LEITE CONDENSADO

Ingredientes:

Massa:

1 ovo

100 ml de água

100 ml de leite

3 colheres de sopa de açúcar

550 g de farinha de trigo peneirada (aproximadamente)

10 g de fermento seco granulado instantâneo

2 colheres de sopa de margarina

1/2 colher de café de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para polvilhar

Recheio:

1 gema batida com uma colher de café de água

400 ml de leite

395 g de leite condensado

2 colheres de sopa de amido de milho

Cobertura:

1 gema batida com uma colher de café de água

200 ml de leite

2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo:

Massa: em uma batedeira, coloque o ovo e a água e bata até espumar. Adicione o leite, o açúcar, a margarina, o sal e, aos poucos, a farinha de trigo, e bata até obter um mingau grosso. Após, acrescente o fermento e bata por 5 minutos, em velocidade máxima. Em seguida, reduza a velocidade para a mínima e continue colocando farinha de trigo até sovar bem a massa. Retire a massa da batedeira, passe para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e termine de sovar a massa. Boleie e deixe descansar por 20 minutos coberta com plástico filme.

Recheio: em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata bem. Após, transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até formar um creme uniforme e firme. Desligue o fogo, cubra com um plástico-filme e reserve.

Cobertura: em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa bem até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Montagem: enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Com a ajuda de um rolo, abra no formato de um quadrado. Após, espalhe uniformemente metade do recheio sobre a massa e enrole como rocambole. Com o auxílio de uma faca, corte o pão em fatias de 3 a 4 cm de espessura e arrume-os, com o corte para cima, em uma forma untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 40 minutos. Depois, pincele com metade da cobertura, distribua o restante do recheio sobre os pães, pincele novamente com o restante da cobertura e leve ao forno preaquecido a 190°C até dourar. Sirva em seguida.

Por Cecília Fernandes