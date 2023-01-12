Verão em Vila Velha terá shows gratuitos em seis bairros e praias; veja a programação

Banda Macucos é uma das atrações do Verão Vila Velha 2023 Crédito: Rodrigo Pysi

Linhares e Vila Velha não ficou de fora de apresentar sua programação de verão. Depois de Conceição da Barra Vitória anunciarem uma programação cultural vasta para os dias de sol em suas praias, a cidade canela-verde entra no circuito a partir desta sexta-feira (13), quando será realizada a primeira edição itinerante do Verão Vila Velha 2023 com shows gratuitos.

Sim, é itinerante uma vez que a cada fim de semana, a programação segue para um local diferente. A estreia é na Barra do Jucu, na sexta (13), a partir das 19h, na Praça Pedro Valadares. No local, serão realizados shows de Quarteto Barrense, Mary Jane e Cidade do Reggae. Já no sábado (14), no mesmo horário, o público vai conferir os shows de André Prando, Samba Soul e Pura Vida.

No dia 20, o evento vai para a Prainha, onde ficará por mais tempo, uma vez que no local acontecerá uma colônia de férias até o dia 5 de fevereiro. De acordo com a secretaria de Cultura e Turismo, Carla Rezende, “a colônia de férias funcionará de terça a sexta, das 15h às 23h, e sábado e domingo, das 9h às 12h e das 14h às 23h. O local vai contar com área gastronômica, shows e atividades infantis - recreação, parquinho, brinquedos infláveis”, contou Flávia, sem dar mais detalhes de quem se apresentará no espaço. Porém, a garantia é que a programação do espaço seja divulgada em breve.

Seguindo no roteiro de datas, o palco do Verão Vila Velha 2023 vai para a Praia de Itapuã no dia 27. Na região de Beverly Hills, na altura da avenida Jair de Andrade, um palco vai receber, a partir das 17h, a banda Macucos, Rodrigo CX e JV Saxx.

Na praia dos Recifes, no dia 28, às 15h, sobem ao palco itinerante Kátia e Patrícia, Duduzinho e Carol e Priscila.

A Mocidade Unida da Glória MUG é atração no último dia de eventoMocidade Unida da Glória MUG Crédito: MUG/DivulgaçãoMUG/Divulgação

Depois, o evento segue para a orla da Praia de Itaparica. A praça do Ciclista receberá no dia 4 de fevereiro, às 16h, Mania D’Samba, Bloco Simpatia e Show da MUG. No mesmo dia, às 17h, mas no deck 360º de Ponta da Fruta, o som fica por conta de Brenda Mozer e Felipe Peo.

“A proposta do projeto é levar cultura em suas diversas manifestações para diversas localidades da cidade, além de proporcionar entretenimento para toda a família nesse período de férias escolares”, explica o subsecretário de Cultura, Manoel Goes.

Todas as atrações do projeto Verão Vila Velha 2023 têm entrada gratuita. Confira abaixo a programação completa.

PROGRAMAÇÃO DO VERÃO VILA VELHA 2023