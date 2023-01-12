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Verão em Vila Velha terá shows gratuitos em seis bairros e praias; veja a programação

Apresentações começam nesta sexta-feira (13) e sábado (14), na Barra, com Samba Soul, Cidade do Reggae e mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 07:00

Banda Macucos está lançando o EP
Banda Macucos é uma das atrações do Verão Vila Velha 2023 Crédito: Rodrigo Pysi
Vila Velha não ficou de fora de apresentar sua programação de verão. Depois de Conceição da BarraLinhares e Vitória anunciarem uma programação cultural vasta para os dias de sol em suas praias, a cidade canela-verde entra no circuito a partir desta sexta-feira (13), quando será realizada a primeira edição itinerante do Verão Vila Velha 2023 com shows gratuitos. 
Sim, é itinerante uma vez que a cada fim de semana, a programação segue para um local diferente. A estreia é na Barra do Jucu, na sexta (13), a partir das 19h, na Praça Pedro Valadares. No local, serão realizados shows de Quarteto Barrense, Mary Jane e Cidade do Reggae. Já no sábado (14), no mesmo horário, o público vai conferir os shows de André Prando, Samba Soul e Pura Vida.
No dia 20, o evento vai para a Prainha, onde ficará por mais tempo, uma vez que no local acontecerá uma colônia de férias até o dia 5 de fevereiro. De acordo com a secretaria de Cultura e Turismo, Carla Rezende, “a colônia de férias funcionará de terça a sexta, das 15h às 23h, e sábado e domingo, das 9h às 12h e das 14h às 23h. O local vai contar com área gastronômica, shows e atividades infantis - recreação, parquinho, brinquedos infláveis”, contou Flávia, sem dar mais detalhes de quem se apresentará no espaço. Porém, a garantia é que a programação do espaço seja divulgada em breve.
Seguindo no roteiro de datas, o palco do Verão Vila Velha 2023 vai para a Praia de Itapuã no dia 27. Na região de Beverly Hills, na altura da avenida Jair de Andrade, um palco vai receber, a partir das 17h, a banda Macucos, Rodrigo CX e JV Saxx.
Na praia dos Recifes, no dia 28, às 15h, sobem ao palco itinerante Kátia e Patrícia, Duduzinho e Carol e Priscila.
Mocidade Unida da Glória MUG
A Mocidade Unida da Glória MUG é atração no último dia de eventoMocidade Unida da Glória MUG Crédito: MUG/DivulgaçãoMUG/Divulgação
Depois, o evento segue para a orla da Praia de Itaparica. A praça do Ciclista receberá no dia 4 de fevereiro, às 16h, Mania D’Samba, Bloco Simpatia e Show da MUG. No mesmo dia, às 17h, mas no deck 360º de Ponta da Fruta, o som fica por conta de Brenda Mozer e Felipe Peo.
“A proposta do projeto é levar cultura em suas diversas manifestações para diversas localidades da cidade, além de proporcionar entretenimento para toda a família nesse período de férias escolares”, explica o subsecretário de Cultura, Manoel Goes.
Todas as atrações do projeto Verão Vila Velha 2023 têm entrada gratuita. Confira abaixo a programação completa.

PROGRAMAÇÃO DO VERÃO VILA VELHA 2023

  • BARRA DO JUCU
  • Onde: Praça Pedro Valadares
  • Sexta (13), 19h: Quarteto Barrense (forró pé de serra); Mary Jane (hip-hop); e Cidade do Reggae
  • Sábado (14), 19h: Pura Vida (surf music); André Prando; e Samba Soul

  • PRAINHA
  • De 20/01 a 05/02: colônia de férias
  • Funcionamento: terça a sexta, das 15h às 23h / sábado e domingo, das 9h às 12h e das 14h às 23h
  • Atrações: Vila gastronômica; Atividades infantis (recreação, parquinho, brinquedos infláveis....); Cinema; Shows (programação será divulgada em breve)

  • ITAPUÃ
  • Onde: Praia de Bervely Hill (reta da Jair de Andrade)
  • Sexta (27), 17h: JV Saxx (deep house); Rodrigo CX; e Macucos

  • PRAIA DOS RECIFES
  • Sábado (28), 15h: Kátia e Patrícia (sertanejo); Duduzinho (pagode); e Carol e Priscila (sertanejo)

  • ITAPARICA
  • Onde: Praça do Ciclista
  • Sábado (4), 16h: Mania D’Samba; Bloco Simpatia; e Show da MUG

  • PONTA DA FRUTA
  • Onde: Deck da Igreja
  • Sábado (4), 17h: Brenda Mozer (MPB); e Felipe Peo (forró)

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