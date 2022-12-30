Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira programação

Sem festa de réveillon, Linhares anuncia mais de 110 shows para o verão 2023

Serão mais de 110 shows musicais todos os fins de semana entre os meses de janeiro e fevereiro, incluindo no Carnaval, nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

30 dez 2022 às 17:25

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 17:25

Os cantores Carlinhos Rocha, Alemão do Forró, e Léo Lima são algumas das atrações que irá se apresentar em Linhares.
Os cantores Carlinhos Rocha, Alemão do Forró, e Léo Lima são algumas das atrações que irá se apresentar em Linhares. Crédito: Prefeitura de Linhares | Divulgação
Prefeitura de Linhares já anunciou que não haverá festa de réveillon no município neste ano, apesar disso, a programação para o verão 2023 promete agitar o litoral, com atrações nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Serão mais de 110 shows musicais todos os fins de semana entre os meses de janeiro e fevereiro, incluindo no Carnaval.
Na primeira apresentação, em Pontal do Ipiranga, no dia 5 de janeiro, o cantor Renato Casanova (Casaca) vai receber Filipe Fantin e Glauco. Já no sábado, dia 7, quem sobe no palco de shows são os cantores Carlinhos Rocha e Alemão do Forró. Outra novidade é o luau que será realizado na Estação Pontal todas as quintas-feiras.
A programação também vai contar com shows do Jammil, Flávia Mendonça, Fernanda Pádua, Carol Gava, Juliano Couto, além das bandas Projeto X, Herança Negra, Samba DM, Samba Mais, Swing Bom, É Tchuko, Quebra e Samba, Afrozumba, Comichão, Chocolate e Cia e Palminha da Mão.
Além da programação musical, o litoral do município vai contar com uma programação esportiva em várias modalidades como beach tênis, travinha, frescobol, futevôlei e vôlei de praia, além de soltura de tartarugas, atividades culturais e ambientais, e ações educativas de trânsito.
"Além de proporcionar um momento de lazer entre as famílias que forem visitar um dos três balneários neste verão, preparamos uma programação junto com as comunidades de cada balneário com o intuito de atender os empreendedores de todos os setores de cada localidade e fomentar a cadeia do turismo no município. Além disso, é uma forma de valorizar os nossos artistas locais e regionais ", destacou o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli.

Confira a programação para a 1ª semana de janeiro

Pontal do Ipiranga
  • Quinta-feira (05/01/2023)
  • 20h - Estação Pontal - Show com Renato Casanova (Tenda na areia da praia da 1ª Avenida)
  • Convidados: Filipe Fantin e Glauco 
  • Sexta-feira (06/01/2023)
  • 19h - Dj Lebarch (Paco Concha 1ª Avenida)
  • 21h - Lucas Chaves e Banda (Palco Concha 1ª Avenida)
  • 23h - Juliano Couto (Paco Concha 1ª Avenida)
  • Sábado (07/01/2023)
  • 6h às 9h - Academia popular (Praça Eclipse)
  • 7h às 9h- Clínica esportiva de beach tennis (Arena Esportiva 1ª Avenida)
  • 8h às 12h - Aeróbica na praia (Arena Esportiva 1ª Avenida)
  • 8h às 12h - Praia Acessível
  • 9h às 12h - Torneio de beach tennis - Rei e Rainha da Praia (Arena Esportiva 1ª Avenida)
  • 15h - Dj Lebarch (Mini carro - Riozinho)
  • 16h - Aeróbica e dança (Trio elétrico 1ª Avenida)
  • 18h - Banda Neon (Trio elétrico 1ª Avenida)
  • 21h - Carlinhos Rocha (Palco concha 1ª Avenida)
  • 23h - Alemão do Forró (Palco Concha 1ª Avenida)
  • Domingo (08/01/2023)
  • 6h às 9h - Academia popular (Praça Eclipse)
  • 7h às 9h - Treino funcional (Praia 2ª Avenida)
  • 7h às 9h - Clínica esportiva de beach tennis (Arena Esportiva 1ª Avenida)
  • 8h às 12h - Aeróbica na praia (Arena Esportiva 1ª Avenida)
  • 8h às 12h - Praia Acessível
  • 9h às 12h - Torneio de beach tennis - Rei e Rainha da Praia (Arena Esportiva 1ª Avenida)
  • 10h - Banda Samba Mais (Trio elétrico 3ª Avenida)
  • 15h - Dj Lebarch (Mini carro - Riozinho)
  • 16h - Aeróbia e dança (Trio elétrico 1ª Avenida)
  • 18h - Banda Baianizô (Trio elétrico 1ª Avenida)
Regência
  • Sexta-feira (06/01/2023)
  • 20h - Trio Fubica (Veículo itinerante nas vias públicas)
  • Sábado (07/01/2023)
  • 20h - Trio Fubica (Veículo itinerante nas vias públicas)
  • 00h - Banda Herança Negra (Área de eventos)
  • Domingo (08/01/2023)
  • 19h - Nice Pimentel e Banda - Gospel (Área de eventos)
Povoação
  • Sexta-feira (06/01/2023)
  • 18h - Bloco de Rua (Vias públicas)
  • 20h - Banda Fanfarra (Veículo itinerante nas vias públicas)
  • 22h - Leco do Acordeon Elétrico (Área de eventos)

    • Veja Também

    Som alto nas praias: prefeituras prometem apreender aparelhos e multar

    Confira a programação de ano-novo nas praias do litoral Sul do ES

    Réveillon de Linhares será sem festa, mas com queima de fogos nas praias

    Este vídeo pode te interessar

    Tópicos Relacionados

    Linhares Verão ES Norte Verão no ES Réveillon Prefeitura de Linhares
    Viu algum erro?
    Fale com a redação
    Informar erro!

    Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

    Fale com a gente

    Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

    A Gazeta integra o

    Saiba mais

    Recomendado para você

    Imagem de destaque
    Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
    Imagem de destaque
    Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde
    Imagem de destaque
    Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

    Privacidade e segurança

    © 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados