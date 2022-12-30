Sem festa de réveillon, Linhares anuncia mais de 110 shows para o verão 2023

Os cantores Carlinhos Rocha, Alemão do Forró, e Léo Lima são algumas das atrações que irá se apresentar em Linhares. Crédito: Prefeitura de Linhares | Divulgação

Prefeitura de Linhares já anunciou que não haverá festa de réveillon no município neste ano , apesar disso, a programação para o verão 2023 promete agitar o litoral, com atrações nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Serão mais de 110 shows musicais todos os fins de semana entre os meses de janeiro e fevereiro, incluindo no Carnaval.

Na primeira apresentação, em Pontal do Ipiranga, no dia 5 de janeiro, o cantor Renato Casanova (Casaca) vai receber Filipe Fantin e Glauco. Já no sábado, dia 7, quem sobe no palco de shows são os cantores Carlinhos Rocha e Alemão do Forró. Outra novidade é o luau que será realizado na Estação Pontal todas as quintas-feiras.

A programação também vai contar com shows do Jammil, Flávia Mendonça, Fernanda Pádua, Carol Gava, Juliano Couto, além das bandas Projeto X, Herança Negra, Samba DM, Samba Mais, Swing Bom, É Tchuko, Quebra e Samba, Afrozumba, Comichão, Chocolate e Cia e Palminha da Mão.

Além da programação musical, o litoral do município vai contar com uma programação esportiva em várias modalidades como beach tênis, travinha, frescobol, futevôlei e vôlei de praia, além de soltura de tartarugas, atividades culturais e ambientais, e ações educativas de trânsito.

"Além de proporcionar um momento de lazer entre as famílias que forem visitar um dos três balneários neste verão, preparamos uma programação junto com as comunidades de cada balneário com o intuito de atender os empreendedores de todos os setores de cada localidade e fomentar a cadeia do turismo no município. Além disso, é uma forma de valorizar os nossos artistas locais e regionais ", destacou o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli.

Confira a programação para a 1ª semana de janeiro

Pontal do Ipiranga Quinta-feira (05/01/2023)

20h - Estação Pontal - Show com Renato Casanova (Tenda na areia da praia da 1ª Avenida)

Convidados: Filipe Fantin e Glauco

Sexta-feira (06/01/2023)

19h - Dj Lebarch (Paco Concha 1ª Avenida)

21h - Lucas Chaves e Banda (Palco Concha 1ª Avenida)

23h - Juliano Couto (Paco Concha 1ª Avenida)

Sábado (07/01/2023)

6h às 9h - Academia popular (Praça Eclipse)

7h às 9h- Clínica esportiva de beach tennis (Arena Esportiva 1ª Avenida)

8h às 12h - Aeróbica na praia (Arena Esportiva 1ª Avenida)

8h às 12h - Praia Acessível

9h às 12h - Torneio de beach tennis - Rei e Rainha da Praia (Arena Esportiva 1ª Avenida)

15h - Dj Lebarch (Mini carro - Riozinho)

16h - Aeróbica e dança (Trio elétrico 1ª Avenida)

18h - Banda Neon (Trio elétrico 1ª Avenida)

21h - Carlinhos Rocha (Palco concha 1ª Avenida)

23h - Alemão do Forró (Palco Concha 1ª Avenida)

Domingo (08/01/2023)

6h às 9h - Academia popular (Praça Eclipse)

7h às 9h - Treino funcional (Praia 2ª Avenida)

7h às 9h - Clínica esportiva de beach tennis (Arena Esportiva 1ª Avenida)

8h às 12h - Aeróbica na praia (Arena Esportiva 1ª Avenida)

8h às 12h - Praia Acessível

9h às 12h - Torneio de beach tennis - Rei e Rainha da Praia (Arena Esportiva 1ª Avenida)

10h - Banda Samba Mais (Trio elétrico 3ª Avenida)

15h - Dj Lebarch (Mini carro - Riozinho)

16h - Aeróbia e dança (Trio elétrico 1ª Avenida)

18h - Banda Baianizô (Trio elétrico 1ª Avenida)

Regência Sexta-feira (06/01/2023)

20h - Trio Fubica (Veículo itinerante nas vias públicas)

Sábado (07/01/2023)

20h - Trio Fubica (Veículo itinerante nas vias públicas)

00h - Banda Herança Negra (Área de eventos)

Domingo (08/01/2023)

19h - Nice Pimentel e Banda - Gospel (Área de eventos)